TDR, dio međunarodne grupe BAT-a, šestu je godinu za redom stekao Poslodavac Partner certifikat te preuzeo i tri Above and Beyond certifikata

Above and Beyond certifikat se dodjeljuje organizacijama koje uspiju zadovoljiti sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istaknu visokim rezultatima, što ih svrstava u 10 posto najboljih organizacija u regiji.

Kada organizacija šest godina kontinuirano, bez prekida bude proglašena Poslodavcem Partnerom, te se dodatno tome istakne s tri Above and Beyond certifikata dvije godine zaredom, to nikako ne može biti slučajnost, već rezultat trajnog truda, angažmana, kreativnog potencijala, rada, ulaganja i visoko kalibriranog sluha za potrebe zaposlenika.

Zato ne iznenađuje da je TDR ponovno preuzeo Poslodavac Partner certifikat i drugu godinu za redom Above and Beyond certifikate za izvrsno upravljanje ljudskim potencijalima u kategorijama ‘Future‘, ‘Innovation‘ i ‘Satisfaction‘. Visoki rezultati u ovogodišnjoj certifikaciji rezultat su neprestanog unapređenja i truda organizacije kako bi se zaposlenici osjećali ponosno biti dijelom TDR-a, istovremeno i dijelom BAT-a, međunarodne grupacije, najvećeg privatnog stranog investitora u Hrvatskoj.

Iz BAT primjera vidljivo je da su zaposlenici najjača snaga organizacije i da njihove potrebe imaju visoko mjesto u ciljevima organizacije, budući da se prepoznaje činjenica kako ljudi čine srce organizacije i postaju pokretački duh.

BAT-ov holistički i strateški pristup usmjeren na budućnost nadahnjuje zaposlenike da predlažu inovativne ideje i uvijek teže najboljem, sve u skladu s njihovom egidom ‘Bolje sutra‘ - A Better Tomorrow, što znači da predano rade na izgradnji bolje današnjice i sutrašnjice, s egidom izgradnje svijeta bez dima.

U BAT-u kontinuirano rade na pronalaženju novih rješenja za objedinjavanje i približavanje baze znanja zaposlenicima te je prijenos znanja podržan specifičnim IT aplikacijama. Prošle je godine osigurano i prosječno 165 sati obuke po zaposleniku, što će se nastaviti i u narednim godinama, s time da je svaka obuka prilagođena zaposlenicima i, osim usko specijaliziranog učenja s područja rada svakog zaposlenika ponaosob, isti dobivaju i šire znanje i pregled te se tako potiče stalna radoznalost i usvajanje novih vještina koji oplemenjuju pojedinca, njegovo osobno društveno okruženje, a i organizaciju u širem smislu.

U BAT-u su izuzetno svjesni da je suvremeni svijet dinamično, brzo promjenjivo mjesto, da se živi ubrzanim načinom života koji nekad može uzeti danak mjerljiv na razini osobnog zadovoljstva zaposlenika pa je TDR prilagodio svoje poslovanje zahtjevima zaposlenika za fleksibilnim uvjetima rada te je time uvedena mogućnost rada od doma sedam dana u mjeseca i skraćeni radni dani petkom u ljetnim mjesecima za zaposlenike u uredu. Isto tako, za zaposlenike u proizvodnom pogonu koji rade u smjenama organiziran je prijevoz tijekom cijele godine.

Kaže se da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika i u TDR-u su toga svjesni, pa unaprijed traže način jačanja lanca osluškivanjem potreba i želja zaposlenika da i najslabija karika bude jaka karika, pa se u tom smislu potiče i suradnja zaposlenika, promptni odgovori na zahtjeve za informacijama i stvaranje uvjeta za osjećajem pripadnosti, kako poslodavcu, tako i principima i vrijednostima koje BAT promiče i iza kojih čvrsto stoji.

– U ovim promjenjivim vremenima, TDR Hrvatska uspješno njeguje svoju izvornu organizacijsku kulturu koju karakterizira visoko zadovoljstvo zaposlenika, posebice kohezija tima, komunikacija s menadžerima i inicijative za dobrobit. Inovativni pristup tvrtke vidljiv je u različitim područjima, od gemifikacije tijekom procesa selekcije do inovativnih načina poticanja upravljanja znanjem – dodala je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe.

Inicijative za poticanje pozitivnog i dinamičnog radnog mjesta

Jedna od istaknutih inicijativa je implementacija transparentnog karijernog puta za sve nemenadžerske pozicije u proizvodnji koje je do sada obuhvatilo 60 posto zaposlenika.

Organizacija je, upravo onim osluškivanjem potreba zaposlenika o kojima je bilo riječ, uvela program ‘transparentni karijerni put‘, odnosno projekt ‘Technical Ladder‘. Konkretno, radi se o projektu koji zahvaća zaposlenike u proizvodnom okruženju, kojih je ukupno 530, a projektom je obuhvaćeno 300 zaposlenika kojima je prezentiran sistematičan i transparentan karijerni put u jednom od mogućih smjerova, ovisno o preferencijama pojedinca. Projekt je zamišljen da omogući svakom proizvodnom zaposleniku da od samog početka ima transparentan uvid u karijerne i razvojne mogućnosti - zna koji su mu sljedeći koraci, tehnička i funkcionalna znanja i vremenski rok potrebni da dođe na poziciju koju želi. Uz to, u skladu s nacionalnom, HR i poslovnom strategijom, zaposlenik dobiva transparentan uvid u "pay for qualification", točnije, koja vještina, znanje ili iskustvo je potrebno da se dosegne određena stepenica unutar korporativne ljestvice s pripadajućom plaćom i benefitima.

Uz sve navedeno, u vremenu velikog nedostatka iskusne tehničke struke na tržištu rada, a o čemu je riječ u medijima i svake godine detektiramo kako se u strukovne škole upisuje sve manje đaka, „Technical Ladder“ omogućava izgradnju plana i programa potrebnih koraka za kritične specijalističke i voditeljske pozicije te izgradnju internih funkcionalnih i tehničkih kompetencija za cijelu organizaciju.

Proširenja implementacije ovog modela na ostale odjele podrške planirana su tijekom 2024. godine i to je jedan od istaknutih prioriteta BAT-a.

Dodatno, od 1. siječnja 2024. godine uvedeni su poboljšani dodatni benefiti svim zaposlenicima TDR-a. Novi benefiti samo su nastavak i iskorak naprijed ustaljenoj praksi koje je BAT njegovao i do sada. Samo u 2023. godini je u sklopu novog nefinancijskog sustava nagrađivanja dodijeljeno 730 nefinancijskih nagrada u vidu poklon bonova za etičko ponašanje, izvrsne rezultata i inovacije, a taj respektabilan rezultat i brojka pokazuju koliko se u stvarnosti cijeni trud, rad, zalaganje i da se niti jedan dodatni napor, razmišljanje, propitivanje, ideje i doprinos ne uzimaju zdravo za gotovo.

TDR kao dio BAT-a je svijetli primjer kako je organizacija satkana od ljudi koji svatko za sebe ima svoj unutarnji sustav vrijednosti usklađen s vrijednostima organizacije i kako ova jednadžba izuzetno dobro funkcionira, pa nam tako kažu da će i u narednim godinama biti partner svojim zaposlenicima, ne zbog same nagrade, iako im je svaka nagrada vrijedni pokazatelj stalno uložene predanosti i nagrade dočekuju s veseljem, već zbog zaposlenika koji su BAT-ova nemjerljiva i neprocjenjiva vrijednost.

TDR kao dio grupacije BAT-a razmišlja i o budućnosti imajući u vidu buduću radnu snagu, nade i talente, pa tako organizira takozvani ‘Battle of Minds‘, što nije borba u doslovnom smislu riječi, već natjecanje i poticanje na intelektualni izazov i inovativnost. Natjecanje je pokrenuto s ciljem da se studentima i onima koji su diplomirali u posljednjih pet godina pruži prilika za stvaranje pozitivnih promjena i osvajanje vrijednih nagrada i odražava se na lokalnoj i globalnoj razini. Najbolji na lokalnoj razini osvajaju novčanu nagradu ili stručnu praksu u BAT-u, a pobjednici na globalnoj čak pedeset tisuća funta.

Natjecatelji odabiru jednu od ponuđenih tema: tehnologiju, ekologiju, energetiku i inkluzivnost. Zadatak mladih umova u natjecanju jest da pripreme kratki uvod koji izazov su odabrali i zašto, kao i što ideja ili proizvod koji su kreirali predstavlja. Važan segment prezentacije je i usklađenost proizvoda s tržištem, odnosno treba pokazati postoje li informacije koje ukazuju na realnu potrebu predloženog rješenja. Također, navode tko je potencijalna konkurencija ili kako će se industrija koju su odabrali razvijati u budućnosti te istaknuti na koji način rješenje doprinosi unaprjeđenju ESG utjecaja. Ovo poslovno rješenje mora imati i segment o načinu financiranja te su time pokriveni svi aspekti poslovanja za pojedinu temu. Zaista se pred mlade umove predstavlja izazov i simulacija pravog poslovnog pothvata.

Kako se lani prijavilo puno mladih umova i budućih talenata, BAT će ovu praksu razvijati i u narednim godinama. Odaziv je premašio sva očekivanja i u BAT-u su svjesni kako je generacija Z sa svim svojim znanjima i vještinama gladna izazova pa se projekt nastavlja dalje.

Osim toga, BAT je i za studente osmislio projekt ‘Meet Your Mentor‘. Radi se o ideji koja je naišla na izvanredan odjek kod studenata budući da ih priprema za poslovni svijet i zaposlenje jednom kad završe fakultet. Studenti se prijavljuju motivacijskim pismom i životopisom, a nakon odabira dobivaju iskustvo od 4 sesije s mentorima koji su profesionalci menadžeri iz TDR-a te s njima razrađuju svoj budući karijerni put, otkrivaju čime se točno žele baviti, neovisno hoće li biti unutar BAT grupacije, te se simuliraju i intervjui za posao. Naime, u BAT-u su svjesni kako je to nekad izgledalo i kako su se današnji profesionalci s dugim karijernim putom iza sebe osjećali na prvim razgovorima za posao te da to nije bio nimalo lak zadatak, čak ni za one s puno samopouzdanja. U BAT-u zato znaju da budućnost počiva na mlađim generacijama i da se njeguje i kultivira što lakši prijelaz od posljednje ocjene u indeksu do prvog ‘Čestitamo, izabrani ste kao najbolji kandidat‘.