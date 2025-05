Teads ekskluzivno najavio širenje CTV oglašavanja u Hrvatskoj

CTV format posebno je privlačan zbog vrhunske kvalitete i širokog dosega, uključujući korisnike koji ne koriste streaming usluge s oglasima

CTV oglasi omogućuje oglašivačima dosezanje publike u velikom opsegu putem početnih zaslona pametnih televizora, bez prekidanja korisničkog iskustva. CTV predstavlja duboko integriran način na koji oglašivači dopiru do publike u velikim razmjerima u intimnom okruženju korisnikove dnevne sobe, jer je sadržaj postavljen izravno unutar operativnih sustava uređaja poput LG-a, Hisense i Philipsa. Oglašivački sadržaj prikazuje se na vidljivim pozicijama na početnim zaslonima pametnih televizora, osiguravajući prepoznatljivost i angažman točno u središtu dnevnog boravka. Brendovi tako sada mogu plasirati učinkovite i angažirajuće CTV kampanje u visokokvalitetnim, sigurnim okruženjima za brendove i u Hrvatskoj.

Dnevni boravak je ključno mjesto za brendove koji žele ostvariti osobniji i učinkovitiji doseg. CTV oglašavanje koristi tu priliku integriranjem oglasa u iskustvo gledanja na način koji djeluje prirodno i nenametljivo. To je često prva kontaktna točka s potrošačima tijekom njihove pretrage sadržaja – faze u kojoj korisnici provode značajnu količinu vremena.

Brendovi sve više prihvaćaju višekanalne pristupe, koristeći visokokvalitetna i sigurna rješenja za angažiranje publike putem digitalnih i streaming platformi. CTV format posebno je privlačan zbog svoje vrhunske kvalitete i širokog dosega, uključujući korisnike koji ne koriste streaming usluge s oglasima. Oglašivači mogu doći do publike putem nativnih pozicija unutar glavnog sučelja televizora ili drugih nenametljivih površina, osiguravajući prepoznatljivost čak i prije nego gledatelj odabere što će gledati. Ovaj proaktivni pristup ne oslanja se samo na prekidanje sadržaja komercijalnim oglasima.

Zašto je to važno za brendove?

Trendovi pokazuju da je dnevna soba novo digitalno središte gdje brendovi traže načine kako ostvariti snažnu prisutnost. CTV Native omogućuje:

visoku vidljivost (oglasi su odmah vidljivi na početnom zaslonu),

nenametljivo iskustvo (nema prekida ni preklapanja sadržaja),

doseg publike koja ne koristi linearne TV ni oglasne streaming servise,

veći angažman korisnika jer se oglasi pojavljuju tijekom faze pretrage sadržaja, kada je pažnja gledatelja najveća.

Osim ekskluzivnog partnerstva za hrvatsko tržište, suradnja s LG Ad Solutions i Vidaom odnosi se i na druge zemlje srednje i istočne Europe: Poljsku, Rumunjsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, Sloveniju, Srbiju i Bugarsku.

Dodana vrijednost: višekanalna strategija

CTV sastavni je dio Teadsove višekanalne strategije koja objedinjuje display, video i TV oglašavanje u jedinstvenu platformu. Oglašivači iz jedne točke mogu upravljati svim kampanjama – putem weba, mobilnih uređaja i pametnih televizora. Najveća prednost nativnog oglašavanja je to što se oglas pojavljuje odmah pri uključivanju televizora – bez prekida sadržaja – i dopire do svih korisnika, uključujući one s postavkama koje isključuju oglase. Oglasi su vizualno izrazito prisutni i prirodno integrirani u korisničko iskustvo.

Ekskluzivno partnerstvo i s Rakuten TV

Ovim partnerstvom Teads nudi oglase u formatu preko cijelog zaslona sa zvukom, u trajanju do 30 sekundi, unutar premium sadržaja na Rakuten TV FAST & AVOD platformi. Oglasi će biti prikazani na Connected TV (CTV) u in-stream ili standardnim CTV formatima, s gotovo 100% vidljivošću i visokom stopom pregleda oglasa. Suradnja za CEE regiju obuhvaća tržišta: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Cipar, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Rakuten TV prva je on-demand platforma u Europi koja kombinira transakcijski video na zahtjev (TVoD), oglasima podržan video na zahtjev (AVoD) i besplatne FAST TV usluge u 43 europske zemlje. Korisnicima nudi više od 10.000 AVoD naslova i FAST sadržaj s preko 500 jedinstvenih kanala, uključujući 100 u vlasništvu Rakuten TV-a. Pokriva žanrove poput vijesti, sporta, dječjih programa, serija, zabave, glazbe i filmova.