TEDxZagreb konferencija stiže uskoro, a najavljene su i teme govornika

Što mislite o ideji da u skoroj budućnosti dio svakodnevne ljudske prehrane budu kukci? Jeste li ikada razmišljali kako će digitalni svijet utjecati na razvoj našeg mozak u budućnosti? Ili o tome kako možemo postati otporni na stres? Na ova, i mnoga druga, pitanja moći ćete saznati ubrzo na TEDxZagreb konferenciji 13. listopada u Mozaik Event Centru, s početkom u 14 sati.

Ovogodišnji TedxZagreb u velikim je, i finalnim, pripremama, a polako se otkrivaju i svi detalji vezani uz konferenciju i same govornike koji će 13. listopada stati na pozornicu.

TEDx je koncipiran u obliku inspirativnih i poučnih govora u trajanju do 18 minuta, a pokriva gotovo sve teme - od znanosti do poslovanja i globalnih pitanja. S ovogodišnjom temom, Ignite the Spark, jedanaest govornika rasplamsat će iskru ideja vrijednih širenja.

Što vas sve očekuje na ovogodišnjem TEDxZagrebu

Jedanaest intelektualaca i entuzijasta stat će, 13. listopada, na pozornicu u Mozaik Event Centru, s početkom u 14 sati, i podijelit će svoj inspirativni govor s publikom.

Svaki od njih donosi vlastitu priču koncipiranu u stručan govor prožet iskustvom, naučenim lekcijama i naglašenim pobjedama.

Morana Zibar otvorit će ovogodišnji TEDxZagreb na temu znanja i kvizova, a sudionici konferencije moći će saznati zašto je važno postavljati pitanja i tražiti odgovore, kako kvizovi mogu pomoći u životu i kako znanje iz života može pomoći u kvizovima.

Poslije Morane, na pozornicu će stati doktorica znanosti dr. sc. Dubravka Miljković koja će govoriti o takozvanom psihološkom cijepljenju i otkriti nam kako možemo postati otporni na stres i učiti djecu da s njim lakše nose u budućnosti.

Temom održivosti u poljoprivredi bavi se Tino Prosenik, a kroz svoj govor iznijet će konstruktivne argumente kako jedno od rješenja za aktualne probleme u poljoprivredi može biti i „food subscription“.

dr. sc. Jelena Godrijan govorit će o, posljednjih godina, gorućoj temi – klimatskim promjenama. Točnije, sa stručno-znanstvene strane objasnit će značaj oceana kao prve linije obrane protiv klimatskih promjena.

S još jednom inspirativnom pričom pridružuje se i prof.dr. Dragan Primorac koji će podijeliti savjete o tome kako svatko, uz dovoljno volje i pravovremenih informacija, može ostvariti svoje ciljeve i uspjeti.

O budućnosti prehrane i ulozi kukaca u prehrani govorit će Martina Kadoić Balaško, čiji je cilj na zanimljiv i edukativan način promovirati entomologiju i približiti svijet kukaca svim generacijama.

O temi psihološkog zdravlja i njegovoj važnosti u medicini, uz rečenicu vodilju U zdravom duhu, zdravo tijelo, govorit će Bruno Šimleša.

„The value of life per hour“, naslov je govora koji će tematizirati vrijednost našeg vremena u životu, o tome će na pozornici pričati Tomislav Kozačinski.

Goran Sedmak, na temelju svojih znanstvenih istraživanja, sa sudionicima će podijeliti zanimljive informacije kako će naše sadašnje funkcioniranje kroz društvene mreže i digitalni svijet, s evolucijskog stajališta, utjecati na naš mozak u budućnosti.

Na TEDx pozornicu stiže i Dijana Vetturelli s temom važnosti komunikacije. Točnije, njen će govor objasniti kako komunikacija radikalno može promijeniti ne samo pojedince, već i cijelu organizaciju.

I kao posljednji ovogodišnji govornik, ali ne manje važan, na pozornicu će stati i Vlatko Štampar. Vlatko će govoriti o osobnoj strani komedije i što mu ona znači.

Bogati networking program

Naravno, uz glavni program, sudionike konferencije u pauzama govora zabavljat će glazbeni nastupi mladih hrvatskih glazbenika, a predviđene su i pauza za kavu te pauza za ručak. Za kavu se pobrinula Costa Coffee koja svim sudionicima konferencije omogućuje besplatnu kavu, a za ručak su osigurane Sana delikatese – zdravi snackovi koji će se pobrinuti da nitko ne bude gladan.

Za sam kraj konferencije organiziran je networking program gdje će se svi sudionici i govornici eventa moći zajedno podružiti, a program će podići na noge saksofonist Vanja Ileković.

Ulaznica je sve manje

Ulaznice su još uvijek u prodaji, ali ih je sve manje. Mogu se kupiti online putem Entrio platforme ili fizički, na svim Entrio prodajnim mjestima.