Telemach Hrvatska: Istinski izazivač na domaćem telekomunikacijskom tržištu

Predvodnik inovativnih digitalnih usluga, Telemach uz podršku matične kompanije United Grupe, stvara cijeli ekosustav – od mreže, usluga s gigabitnim paketima do 5G uređaja, uključujući onaj vlastiti – s krajnjim ciljem pružanja vrhunskog korisničkog iskustva

Telemach Hrvatska, član United Grupe, jedan je od vodećih telekomunikacijskih operatora u Hrvatskoj koji korisnicima nudi cjelovit spektar tehnološki najnaprednijih telekomunikacijskih usluga i donosi najbolju vrijednosti za njihov novac. Pozicioniran kao svojevrsni izazivač koji inovira i potiče industriju na transformaciju, znatno je pridonio digitalizaciji Hrvatske – svojim velikim ulaganjima u izgradnju optičke mreže i modernizaciju mobilne 5G mreže, dostupne u cijeloj zemlji, ubrzao je ukupna ulaganja u mreže. Telemach je tako i prvi operator u Hrvatskoj koji je uvođenjem najsuvremenije optike privatnim i poslovnim korisnicima omogućio ultrabrzi širokopojasni pristup internetu do 10 Gbit/s, osigurao najnižu cijenu na tržištu, a svojom 5G mrežom postavio temelje za uvođenje naprednih usluga temeljenih na 5G standardima.

Inovator digitalnih proizvoda

Usredotočena na agilnost i inovativnost, kompanija kontinuirano prati i analizira tržište kako bi dubinski razumjela potrebe i navike korisnika te tako dizajnirala digitalne usluge usmjerene na poboljšanje korisničkog iskustva. Na svojoj 10 Giga mreži, konkretno, nudi jednostavne i transparentne pakete s istinskim gigabitnim brzinama i EON TV. Trajno su obogaćeni i mobilni pretplatnički paketi dodatnim gigabajtima, a uz potporu United Grupe, Telemach je razvio i nedavno predstavio novi ekosustav naprednih uređaja koji uključuje Kids watch pametni sat za djecu, Buds bežične slušalice i drugu generaciju vlastitog 5G uređaja vrhunske kvalitete - Telemach 5G Pro telefon.Vodeća TV platforma u jugoistočnoj Europi EON TV također je unaprijeđena novim, intuitivnim sučeljem, a tehnološka nadogradnja omogućila je i nove funkcionalnosti tipične za streaming servise kao što je to personalizirani odabir sadržaja te mogućnost gledanja na više uređaja istovremeno. Korisnicima je na raspolaganju više od 200 TV i radijskih kanala te više od 130 HD TV kanala, kao i EON Video Club, najveća biblioteka sadržaja s više od 25 tisuća naslova. Kako je rekao predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina, snažnim fokusom na unaprjeđivanje usluga idu ukorak s potrebama korisnika koje se mijenjaju brže nego ikada.

– S našom 5G mrežom nacionalno smo prisutni, osigurali smo pakete koji odgovaraju na rastuću potrebu za podatkovnim prometom, a sve se snažnije usmjeravamo i na ponudu naprednih uređaja kojima zaokružujemo 5G ekosustav. Tako smo nedavno predstavili novi portfelj visokokvalitetnih uređaja koji se sastoji od vlastitog 5G Pro telefona, dječjeg pametnog sata i bežičnih slušalica, čim smo vrhunsku tehnologiju učinili široko dostupnom – poručio je Ježina te dodao kako je kompanija pouzdan partner i poslovnim korisnicima.

Partner poslovnjaka, a i društva

Među njihovim klijentima ističu se renomirane kompanije u bankarskoj, farmaceutskoj, automobilskoj industriji, državnom sektoru a sve više i u turističkom. Osim osnovnih usluga, na raspolaganju imaju širok portfelj dodatnih ICT usluga prilagođenih veličini kompanije poput sigurnosnih rješenja, rješenja u oblaku (cloudu) i drugih. Ono što ovog operatora dodatno izdvaja od drugih je personaliziran pristup svakom poslovnom korisniku. U Telemachu s ponosom ističu i uspješnu integraciju održivih ESG strategija u sve aspekte poslovanja te inicijative i projekte čiji je cilj stvoriti poticajno okružje za buduće generacije. Tako su realizirali niz održivih projekata poput ‘Od e-računa raste šuma‘, upotrebe opreme s manjom potrošnjom energije, korištenja zelene energije iz sto posto obnovljivih izvora, edukacije za najmlađe ‘Tko to tamo prlja?‘ i mnoge druge.

– Za nas ESG nije samo još jedan KPI. Želimo da naša kompanija i zaposlenici, od Uprave do prodajnih mjesta, svakodnevno slijede načela odgovornog poslovanja i na taj način pridonose gradnji zajednice koja je zdravija, uspješnija i sretnija – poručio je Ježina.

Ponosni sponzor hrvatskoga sporta

Budući da je jedna od temeljnih misija kompanije biti inicijator pozitivnih promjena, Telemach potiče mlade da postanu aktivni pokretači bolje budućnosti te usvoje nove vještine i zdrave navike. Projektom ‘Revolucija digitalne pismenosti‘ buduće generacije se potiče na razvoj digitalnih vještina, donacijom micro:bitova i edukacijom za njihovo korištenje, u suradnji s nositeljem projekta Rotary klubom Zagreb Centar. Budući da se zauzima za stvaranje zdravih navika rekreacijom, socijalizacijom i zdravim natjecanjem u sportu, podupire profesionalne sportaše i timove, ali i one amaterske, te je višegodišnji zlatni sponzor Sportskih igara mladih, najveće dječje sportske manifestacije u Europi. Također, Telemach je pružio potporu e-sportu, koji spaja sport i razvoj digitalnih vještina, sponzorstvom Telemach Cube School Esport League, državnog natjecanja u esportu.

– U Telemachu smo ponosni na to što podupiremo profesionalne sportaše kao što su naši rukometaši i vaterpolisti, koji su osvojenim medaljama hrvatski sport dignuli na još višu razinu. Sjajan je to uspjeh na kojem im ovom prigodom još jednom čestitamo. S druge strane, potičemo i amaterski sport, kao i esport, koji postaje sve važniji i radi razvoja digitalne pismenosti, ali i zdravog natjecanja, timskog rada i suradnje, osobito među mladim generacijama. To su ključne vještine budućnosti, a svojom podrškom doprinosimo izgradnji društva u kojem svi imaju jednake prilike za uspjeh – zaključio je Ježina.