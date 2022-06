Teško je predvidjeti budućnost energetskog sektora. Ili ipak nije?

U rješavanju jednog od najsloženijih izazova čovječanstva, zelene energetske tranzicije, E.ON igra aktivnu ulogu na 17 tržišta na kojima sa svojih 72 tisuće stručnjaka spaja čak 80.000 MW iz obnovljivih izvora

Predvidjeti budućnost je teško, analitičari i konzultanti godinama razvijaju kompleksne modele kojima pokušavaju dokučiti što budućnost poslovanja nosi. Poslovno predviđanje uključuje utemeljena nagađanja o određenim poslovnim metrikama, bez obzira na to odražavaju li specifičnosti poslovanja kao što je rast prodaje ili predviđanja za gospodarstvo u cjelini. Financijske i operativne odluke donose se na temelju ekonomskih uvjeta i toga kako budućnost izgleda iako je neizvjesna.

Revolucija se već događa

I dok su varijable za pojedine sektore još neizvjesne, u skladu s time i ono što im budućnost nosi, za energetiku dileme nema: energetska (r)evolucija događa se upravo sada. Energetski sustav pogonjen spaljivanjem fosilnih goriva dosegnuo je svoje granice, to više zbog novih geopolitičkih razloga koji su dodatno potencirali važna pitanja sigurnosti opskrbe i diverzifikacije energetskog miksa. Dodamo li tomu i 'Zeleni plan' EU i ambiciozne ciljeve dekarbonizacije do 2050., sve upućuje na to da je pravo vrijeme za dobru energiju.

Da bismo zadovoljili i rast potražnje, za koji se predviđa da će u energetici porasti za 28 posto do 2040., danas moramo odgovoriti na sva ta važna pitanja. Iako odgovore već znamo, oni nisu ni brzi ni jednostavni, a zahtijevaju i iznimna ulaganja u nove tehnologije, obveze financijskih institucija za financiranje niskougljičnih projekata i projekata obnovljivih izvora energije te prave poticaje i suradnju vlada u podupiranju niskougljičnih tehnologija i kompanija koje svojim proizvodima i rješenjima provode zelenu energetsku tranziciju, koja je postala jedno od temeljnih društvenih pitanja.

Solarni potencijal Hrvatske

U rješavanju jednog od najsloženijih izazova čovječanstva, zelene energetske tranzicije, E.ON igra aktivnu ulogu na 17 tržišta na kojima sa svojih 72 tisuće stručnjaka spaja čak 80.000 MW iz obnovljivih izvora energije na svoje energetske mreže koje su okosnica ove tranzicije. Na hrvatskom tržištu E.ON-ova su snaga partnerstva s kućanstvima i kupcima iz poslovne zajednice gdje se iskorištava solarni potencijal kako bi kupcima omogućili neovisnu, ekonomičnu i održivu opskrbu energijom ugradnjom solarnih elektrana po sistemu 'ključ u ruke' uz mogućnosti financiranja za poslovne kupce.

S kupcima koji su mu darovali povjerenje da budu njegov energetski partner poput Valamara Riviere, Plive, Žito grupe, Bauhausa, Gavrilovića, Atlantic Grupe i drugim predvodnicima industrija i liderima održivosti EO.N radi na ostvarivanju solarnog potencijala hrvatskog tržišta i oblikuje ga zajedno s njima.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom E.ON Hrvatska.