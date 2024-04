Tjedan dana do 17. Job Faira: Središnja tema transformacija, otvorene prijave za studente

Sedamnaesto izdanje Job Faira, sajma poslova, u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Saveza studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET), održat će se od 8. do 9. svibnja 2024. u Mozaik Event Centru (Slavonska avenija 6/2) s najvećom produkcijskom razinom do sada. Program prvi dan započinje u 11 sati s velikim otvorenjem, nakon čega kreću talkovi i radionice, a program traje sve do 16 sati.

Na ovogodišnjem izdanju Job Faira, koji godišnje privuče preko 2500 posjetitelja, 110 domaćih i inozemnih poduzeća iz 15 industrija će na preko 100 štandova zainteresiranim studentima predstavit svoje projekte, tehnologije i znanja, a posjetitelji će moći uživati i u 12 talkova, 2 panel rasprave i 10 radionica. Posebno, na kraju prvog dana, 8. svibnja, od 18 sati će se održati i Loosen Up zabava u KSET-u s timskim natjecanjem i besplatnim koktelima.

Središnja tema ovogodišnjeg Job Faira je transformacija. Prvog dana sajma, održat će se panel rasprava na temu kriznog menadžmenta, na kojem će se pridružiti predstavnici tvrtki Atlantic, Infobip i Syskit i odgovoriti na pitanja kako učinkovito reagirati na krize, mijenjati strategije i donositi odluke u turbulentnim uvjetima te pružiti sveobuhvatan pogled na to kako organizacije upravljaju krizom. Drugog dana sajma, održat će se panel rasprava o transformacijama poslovnih modela u kojoj će sudjelovati predstavnici tvrtki Prehnit, Codebooq i TIS te podijeliti uspješne primjere u transformaciji poslovnih modela. Drugi dan će završiti brzopoteznom debatom na temu "Transformacija AI-a u budućnosti: Kako će daljnji razvoj umjetne inteligencije utjecati na tržište rada za programere?" u kojoj će sudjelovati profesori i studenti s FER-a.

- U razgovoru sa stručnjacima iz industrije studenti mogu saznati sve o mogućnostima obavljanja prakse i potencijalnom zapošljavanju nakon studija, kao i informirati se o najnovijim trendovima na tržištu rada - poručila je voditeljica karijernih aktivnosti, Nikolina Relić Sić, i pozvala sve zainteresirane studente da se prijave što prije jer je broj mjesta ograničen.

Registracija na sajam moguća je putem mrežne stranice jobfair.fer.hr/register gdje se dobije i QR kod s kojim se jedino može ući na sajam.

Detaljni raspored s informacijama o vremenu i mjestu održavanja svih aktivnosti na ovogodišnjem Job Fairu dostupan je na mrežnoj stranici: jobfair.fer.hr/schedule gdje klikom na svaki sadržaj se može saznati više informacija i rezervirati svoje mjesto.