Tomislav Miletić (Emil Frey Grupa): 2025. nam donosi nove atraktivne modele i širu paletu električnih vozila

Tržište novih automobila u Hrvatskoj ove je godine na putu da sruši desetogodišnji rekord, odnosno da premaši rezultat iz 2019. Na hrvatskim cestama ove bi godine trebalo biti registrirano gotovo 74.000 novih automobila

Kretanja na automobilskom tržištu uvijek su dinamična, stalno se izbacuju novi modeli automobila ili se poboljšavaju stari. Konkurencija je velika, na tržištu je mnogo igrača, a borba je za vodeće ili barem vidljivo mjesto neprekidna. I dok se u Europi ipak osjeća zastajkivanje prodaje novih automobila, u Hrvatskoj se bilježe neki drugi rezultati. Potvrđuje to Tomislav Miletić, generalni direktor društava P Automobil Import, zastupnika Peugeota, i C Automobil Import, zastupnika Citroëna i DS Automobilesa, te tvrtke Autocommerce Hrvatska, dugogodišnjeg zastupnika Fiata, Jeepa i Alfa Romea, koja su dio Emil Frey Grupe, u Hrvatskoj prisutne od 2014. godine, te predsjednik Udruženja trgovine motornim vozilima HGK. Miletić najavljuje ujedno nove ili obnovljene modele navedenih brendova za iduću godinu.

Prodaja novih automobila u 2023. godini porasla je za gotovo 30 posto, ali je u 2024. u Europskoj uniji zabilježen zastoj tog tržišta. No, Hrvatska ne prati Europu.

– I dok je u deset mjeseci ove godine tržište novih automobila u Europskoj uniji ostalo stabilno (+0,7 posto) te doseglo 8,9 milijuna vozila, u Hrvatskoj je ove godine na putu da sruši desetogodišnji rekord, odnosno da premaši rezultat iz 2019. godine, prije koronakrize. Uz rast od gotovo 13 posto u jedanaest mjeseci te projekciju da će tržište u prosincu biti najmanje onoliko koliko je bilo u istom mjesecu prošle godine, na hrvatskim cestama bi ove godine trebalo biti registrirano blizu 74.000 novih automobila. Ovdje valja dodati i podatak da unatoč ovogodišnjem sufinanciranju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za kupnju energetski učinkovitih vozila u Hrvatskoj udio tih vozila nije prešao tri posto udjela na tržištu. U EU-u taj je udio višestruko veći, 14,4 posto, međutim, gledajući 2025. godinu daleko od zadanog udjela koji bi jamčio smanjenje emisije CO 2 za 25 posto.

Kako ste onda poslovali u ovoj godini?

– Što se naših brendova tiče, raduje nas oporavak marke Citroën, koja je ove godine uvećala svoj tržišni udio za 1,3 postotna boda i na taj način puše za vratom Peugeotu, koji trenutačno prelazi četiri posto tržišnog udjela. Marke Jeep i Alfa Romeo bilježe lagani rast, a Fiat i DS Automobiles u lošijoj su poziciji nego što je to bio slučaj prošle godine. Veseli nas oporavak naše palete lakih komercijalnih vozila, koja u zbroju tržišnih udjela između marki Citroën, Peugeot i Fiat drže 23 posto tržišnog udjela te rastu gotovo šest postotnih bodova u odnosu na prošlu godinu.

Kakve cijene i kretanja na tržištu predviđate za iduću godinu?

– Vrlo je nezahvalno na početku jedne tako izazovne godine kakva će biti 2025. godina prognozirati kretanje cijena. Ostanu li na snazi zadani parametri smanjenja emisije CO 2 , možemo očekivati s jedne strane cjenovno agresivniju ponudu električnih i automobila sa smanjenom emisijom CO 2 te s druge strane stagnaciju ili blagi rast cijena termičkih vozila. Ako se, međutim, dogodi popuštanje zadanih kriterija, onda možemo očekivati i na strani termičkih vozila određene pomake koji bi išli u korist kupcima. Ipak, ne treba zaboraviti da će tijekom 2025. godine proizvođači na tržištima nuditi sve više blago hibridnih modela, koji su u odnosu na klasične, termičke modele, u najvećem broju slučajeva, ipak skuplji.

Što pripremate od novosti za 2025., hoće li biti iznenađenja na hrvatskom tržištu?

– Iznimno me veseli što će 2025. godina biti od početka do kraja ispunjena novim modelima. Svi brendovi koje zastupamo u sljedeću godinu ulaze ili s obnovljenom paletom ili će svoju paletu obogatiti novim modelima, među kojima ću izdvojiti kronološkim redoslijedom novi Citroën C3 Aircross, novi Alfa Romeo Junior, novi Fiat Grande Panda, novi DS Automobiles n◦8, novi Jeep Compass i za kraj uz nove Peugeote 3008 i 5008 nove AWD električne verzije s pogonom na sva četiri kotača do 500 kilometara i long range (duge) verzije s dometom do 668 kilometara. Uz paletu putničkih modela, svakako valja istaknuti i potpuno obnovljenu paletu lakih komercijalnih vozila, isto tako u cijelosti dostupnu i u električnim verzijama.

Kakva je pokrivenost Hrvatske punionicama za električne automobile?

– Prema podacima koji se navode u izvješću Europskog udruženja proizvođača automobila (European Automobile Manufacturers Association – ACEA), Hrvatska je sredinom ove godine imala 1074 javne punionice, što je 0,2 posto od ukupnog broja punionica u EU-u te je među pet zemalja s najmanje punionica zajedno s Estonijom, Latvijom, Ciprom i Maltom. Slovenija ima nešto veći broj punionica, oko 1600, Slovačka 2380, Češka oko 4600, a od površinom manjih zemalja uvjerljivi rekorder je Nizozemska, gdje je instalirano oko 144 tisuće punionica, što je gotovo 23 posto europske mreže. Nizozemci imaju više punionica nego Njemačka ili Francuska! Ipak, čini se da je u Hrvatskoj glavni problem sezonalnost uzrokovana priljevom turista, kada tijekom ljeta iz inozemstva stigne gotovo deset puta veći broj električnih vozila nego što ih je inače na cestama.

Kineski automobili sve više prodiru u Europu, kakvo je stanje u Hrvatskoj?

– Iako je udio kineskih proizvođača u Hrvatskoj još uvijek relativno skroman, manji od tri posto, Hrvatska je dio Europe i kao takva sasvim sigurno predmet interesa kineskih proizvođača. Tome svjedoči sve veći broj kineskih brendova na tržištu, koji će sasvim sigurno u idućim godinama još narasti. U takvoj situaciji bit će potrebna poprilična doza opreza pri odabiru automobila, jer iza prodaje slijedi dugogodišnji ciklus održavanja i servisiranja vozila, za što je potrebna obučena i kvalitetna servisna mreža i dostupnost rezervnih dijelova. Bez imalo sumnje, tu su europski proizvođači u prednosti, pogotovo sada kada su se neki od njih okrenuli modelu tzv. multibrend-servisa, točnije servisima za više brendova istog proizvođača. Upravo to je smjer koji smo i mi zauzeli u razvoju mreže svojih partnera, ne bi li u mreži i dalje mogli ponuditi visoku razinu kvalitete na jednom mjestu za što je moguće više svojih Stellantis brendova.

