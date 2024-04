‘Tools of the Future‘: Zagreb ugostio tisuće posjetitelja na najvećem regionalnom aftermarket sajmu

Nakon što je u prošlu subotu završen najveći regionalni sajam automobilskog aftermarketa Tokić i Bartog EXPO ‘Tools of the Future‘ 2024., koji je okupio više od 6.000 profesionalaca vezanih uz autoindustriju, zanimalo nas je kakvi su odjeci. Iz Tokić grupe, jednog od organizatora sajma, kao ilustraciju uspjeha rekli su nam da je završen zaključkom ‘mnogih kako je rođen novi zagrebački auto show za profesionalce‘.

Sajam je organiziran na 6500 kvadrata za sve servise i mehaničare u Hrvatskoj i Sloveniji, njih više od 120, među kojima je čak 90 vodećih brendova automobilskog aftermarketa. Gotovo svi serviseri Hrvatske i Slovenije upoznali su najnoviji asortiman i čuli najnovija iskustva izravno od dobavljača.

‘Kroz međunarodni poslovni sajam željeli smo pokazati partnerima i kupcima kako živimo naše temeljene vrijednosti. Vjerujem da smo dokazali kako je Tokić Grupa ključna spona u prijenosu znanja, tehnologije te očuvanja voznog parka‘, rekao je Ilija Tokić, vlasnik Tokić grupe.

U toj kompaniji naglašavaju da je sajam još jednom otkrio važnost Tokić Grupe za očuvanje nacionalnog transporta i ispravnost voznog parka. Naime, objašnjavaju, ponudio je odgovore na izazove koji dolaze uz elektrifikaciju voznog parka i automatizaciju, kako vožnje tako i poslovanja, a to se moglo vidjeti na štandu TEC-edukacijskog centra, a onda i prostoru ACC-servisne mreže pod kapom Tokića.

‘Ovaj regionalni sajam je ogledalo onoga što živimo čitavu godinu, kroz našu mrežu od 130 poslovnica u Hrvatskoj i Sloveniji. Nove tehnologije i trendovi nikoga ne čekaju, ali zahtijevaju čvrste i stabilne partnere koji će iznijeti tranziciju do krajnjeg korisnika. Tehnologiju trebamo integrirati u društvo uz edukaciju i dodanu vrijednost. To je naša odgovornost i to smo pokazali na sajmu‘, kazao je Ivan Šantorić, predsjednik uprave Tokić Grupe.

Sajam je inače, naglasili su, otvoren uz donacije obrazovnom sustavu Hrvatske i Slovenije, a posjetitelji su u nagradnoj igri dobili priliku i osvojiti nagrade vrijedne više od 20.000 eura. Osim toga, mogli su upoznati čitav asortiman Tokić Grupe, koja raspolaže s ukupno preko 300.000 artikala. Uz asortiman auto dijelova, alata i servisne opreme, dostupan kroz 130 Tokić i Bartog poslovnica, kao i u online trgovini, sajam je pokazao najširu ponudu guma za sve vrste vozila, kao i cjelovit asortiman gospodarskog, industrijskog i agro programa.

Tokić Grupa kroz sajamsku prezentaciju ‘Tools of the Future‘ nastavlja s kontinuiranim rastom i razvojem poslovanja kroz stvaranje dodane vrijednosti i ulaganjem u vlastite zaposlenike. Ogleda se to i kroz angažman u organizaciji natjecanja mladih strukovnih škola u Hrvatskoj i Sloveniji, ali i kroz sponzorstvo mladih sportaša i humanitarnih inicijativa.

Nakon što je otvoren uz ekskluzivnu gala večeru svjetskih dobavljača, EXPO ‘Tools Of The Future‘ zaključen je zajedničkim partijem više tisuća svih prisutnih servisera i dobavljača, zajedno sa zaposlenicima Tokića i Bartoga.