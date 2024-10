Treće izdanje konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future nadmašilo sva očekivanja

Treće izdanje konferencije Manufacturing Innovation as a Driver of the Future ove je godine izazvalo izniman interes zbog kojeg se tražila ulaznica više - cilj ovog značajnog događaja bio je okupiti ključne sudionike domaće proizvodne industrije, kao i sve zainteresirane za budućnost industrijskog razvoja. Konferenciju je organizirao EIT Manufacturing Hub Hrvatska, koji djeluje u sklopu Zavoda za industrijsko inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Tako se 23. i 24. listopada u Zagrebu okupilo više od 130 predstavnika domaćih proizvodnih kompanija, startup i akademske zajednice kako bi razmijenili iskustva, stekli nova znanja i vještine kroz zanimljiva predavanja, panel diskusije i radionice.

Srijeda, 23. listopad bio je gospodarski dan na kojem su sudjelovali predstavnici čak četrdesetak proizvodnih kompanija iz cijele Hrvatske, uz predstavnike startup i akademske zajednice.

Program je započeo predavanjem Andreasa Gamsa, Ecosystem and Key Account Managera za EIT Manufacturing East Region, koji je predstavio prilike za rast i digitalizaciju hrvatskih proizvodnih kompanija kroz podršku EIT Manufacturing zajednice. Gams je istaknuo ključne aspekte digitalne transformacije, navodeći primjere uspješnih projekata i mogućnosti za daljnji razvoj hrvatske industrije kroz suradnju s EIT Manufacturing.

Nakon uvodnog predavanja održana je panel rasprava pod nazivom "Digitalizacije i inovacije u proizvodnji podržane Strategijom pametne specijalizacije (S3)." Panelisti - Domagoj Šarić, voditelj Odjela za konkuretnost gospodarstva Hrvatske gospodarske komore; Goran Licul, value stream manager tvrtke Carel te Igor Karšaj, prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje, podijelili su svoja iskustva o utjecaju digitalizacije na proizvodne procese i potencijalu pametne specijalizacije u razvoju industrijskih kapaciteta. Panel je moderirao dr. sc. Miro Hegedić, EIT Community Officer, koji je naglasio važnost povezivanja industrije s cjelokupnim inovacijskim ekosustavom za poticanje održivog razvoja.

Uslijedilo je predavanje Marijane Topić Domić, direktorice CADCAM grupe, koja je govorila o konceptu digitalnog blizanca i njegovoj ulozi u Industriji 5.0. Predavanje je bilo fokusirano na primjenu digitalnih tehnologija za stvaranje virtualnih replika fizičkih proizvodnih procesa, s ciljem optimizacije proizvodnje i poboljšanja učinkovitosti.

David Burcar, osnivač i direktor tvrtke Vanado d.o.o., održao je predavanje "Pametna tvornica – stvarnost ili mit?" gdje je iznio praktične primjere implementacije pametnih rješenja u proizvodnim pogonima te izazove s kojima se susreću tvornice koje žele postati "pametne".

Predavanje Felixa Hagelgansa iz CREFORM Technik GmbH pod nazivom "From Waste to Value – The Power of Lean Manufacturing," istraživalo je metode Lean proizvodnje koje omogućuju smanjenje otpada i povećanje učinkovitosti. Hagelgans je prezentirao konkretne primjere kako tvrtke mogu smanjiti resurse potrebne za proizvodnju, a pritom zadržati ili povećati vrijednost proizvoda.

Felix Ambros iz bečkog Thinkubatora održao je predavanje o cirkularnim poslovnim modelima te prikazao najbolje prakse za stvaranje održivih proizvodnih sustava. Njegovo predavanje poslužilo je kao uvod u panel raspravu na temu cirkularne ekonomije, a na kojem su, uz Ambrosa, na panelu su sudjelovali Krunoslav Černošek iz HF Belišća te Ivana Petričević iz Jamnice plus, dok je moderator bio izv. prof. dr. sc. Stanko Škec s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Diskusija je naglasila važnost primjene cirkularne ekonomije u proizvodnim procesima kao ključnog alata za postizanje održivosti i otpornosti.

Nakon panela, sudionici su imali priliku upoznati se sa startupovima iz programa "Partnerstvom do rasta" te sponzorima konferencije, 3D grupom i Shimadzu.

Poslijepodnevni program obuhvatio je interaktivne radionice. Krunoslav Glavač iz CADCAM grupe vodio je radionicu o dinamičkom planiranju proizvodnje, dok su dr. Nenad Drvar iz TOPOMATIKA d.o.o. i Marko Perić iz IZIT d.o.o. organizirali radionicu o 3D skeniranju, modeliranju i printanju polimera i metala. Ove radionice pružile su sudionicima priliku da steknu praktična znanja i nove vještine primjenjive u njihovom svakodnevnom poslovanju.

Drugi konferencijski dan, četvrtak, 24. listopad bio je posvećen akademskoj zajednici, a okupio je predstavnike fakulteta iz cijele regije i tvrtke zainteresirane za suradnju s akademskim institucijama. Predstavljene su mogućnosti koje EIT Manufacturing zajednica nudi akademiji, dok je svoje mogućnosti za suradnju s akademijom predstavila 3D grupa i Aluflexpack Gmbh. Rezultate svojih aktualnih projekata te istraživanja podijelili su predstavnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku te Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo uspjehom konferencije i najavili da će iduće izdanje biti uskoro najavljeno. Konferencija Manufacturing Innovation as a Driver of the Future još je jednom dokazala kako inovacije i suradnja između industrije i akademske zajednice igraju ključnu ulogu u budućnosti proizvodnog sektora.

Organizatori se zahvaljuju sponzorima ovogodišnje konferencije – partneru konferencije EIT Manufacturing East; srebrnom sponzoru, 3D grupi, brončanim sponzorima, tvrtkama JGL i Shimadzu; podržavateljima konferencije, tvrtkama Autegra, DOK-ING, CADCAM grupa i Vanado te partnerima u inovaciji – Riječkoj razvojnoj agenciji Porin, Enter Koprivnica te ZICER – Zagrebački inovacijski centar. Medijski pokrovitelj konferencije bio je LIDER.

