Tvrtka Dell kroz svoju viziju održivosti donosi inovativno rješenje za odlaganje e-otpada!

Digitalizacija i dinamičan razvoj novih tehnologija i rješenja rezultirao je pojavom sve veće količine uređaja koji cirkuliraju u modernom društvu pa tako i u poslovnom okruženju. Svjesni smo da će se inovacije i dalje nastaviti razvijati brzinom svjetlosti, a samim time da brojni uređaji neće stići do kraja svog životnog ciklusa već da će se i prijevremeno zamijeniti novim. Rješavanje stare opreme ili takozvanog e-otpada već je neko vrijeme glavna tema brojnih tech kompanija jednako kao održivost i zeleno poslovanje. Tako je tvrtka Dell Technologies osmislila odličan Asset Recovery Service program koji omogućava odgovorno odlaganje IT opreme i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

Što sve spada u e-otpad?

E-otpad predstavlja svu elektroničku opremu i uređaje koji više nisu u korištenju – od mobitela, tableta, laptopa pa sve do starih kućanskih uređaja. Apsolutno sve što je povezano elektronikom i nekom vrstom tehnologije. Kao i klasični otpad, potrebno ga je kvalitetno odlagati i reciklirati kako bi se uštedjeli resursi i očuvala priroda. Naime, nedavna Forrester studija otkrila je kako 84% ispitanika tvrdi da im je tijekom odluke o nabavi nove IT opreme glavni prioritet smanjenje e-otpada. Pojavom trenda ekološke osviještenosti i sve veće količine e-otpada koji u tech svijetu predstavlja jedan od glavnih izazova, brojne kompanije, posebice u IT industriji, osmišljavaju održive proizvode i rješenja. U skladu s time, tvrtka Dell je iskazala svoju inicijativu osmišljavanjem nove Asset Recovery Service usluge te tako svojim korisnicima ponudila jednostavno i praktično rješenje.

Asset Recovery Service program omogućava kompanijama lako zbrinjavanje e-otpada, točnije stare IT opreme – od perifernih uređaja kao što su miševi, tipkovnice i web kamere pa sve do printera, stolnih i prijenosnih računala pa čak i servera. Kao najvažnije prednosti ove usluge ističu se kvalitetna zaštita i sanitacija povjerljivih podataka, usklađenost s okolišem i smanjenje ugljičnog otiska, ulaganje vrijednosti zastarjele opreme u razvoj poslovanja te kontrola i bolji uvid kroz centralizirani mrežni portal.

Kako funkcionira Asset Recovery Service program?

Korisnici Asset Recovery Service programa mogu birati između tri opcije: preprodaja, reciklaža ili povrat iznajmljene opreme. Nakon odabira jedne od te tri opcije, stručnjaci tvrtke Dell rješavaju cjelokupnu logistiku i organiziraju transport uređaja kojeg je potrebno kvalitetno odložiti ili reciklirati. Kada uređaj stigne na odredište, slijedi proces sanitacije podataka koji se obavlja u sigurnosnim uvjetima kako bi se maksimalno zaštitile osjetljive informacije koje se nalaze u njemu. Za dodatnu sigurnost i prema osobnim željama korisnika, sanitacija se može odraditi i na fizičkoj lokaciji kompanije. Nakon što su svi povjerljivi podatci sigurno uklonjeni, dolazi se do posljednjeg koraka koji se odnosi na procjenu vrijednosti dostavljene opreme. Ti uređaji se mogu unovčiti pa kompanije tako mogu dodatno uložiti u svoj daljnji razvoj, nove proizvode i usluge ili nabavu nove IT opreme. Ako su u pitanju uređaji koji više nisu u funkciji, tvrtka Dell preuzima odgovornost za njihovo pravilno recikliranje. Taj cjelokupni proces odlaganja opreme, korisnik može pratiti putem jedinstvene TechDirect platforme koja daje odličan uvid u svaki pojedini segment te pruža različite izvještaje kao što su procjene uređaja, praćenje narudžbi, sanacija podataka ili pojedinačne informacije o samom o recikliranju.

Inicijative za bolju budućnosti

Ovaj sjajno osmišljeni Asset Recovery Service program za odlaganje e-otpada, samo je jedna od brojnih inicijativa s kojom tvrtka Dell doprinosi u očuvanju okoliša i smanjenu štetnog utjecaja na planetu. Naime, kroz svoje kolektivne programe za zbrinjavanje otpada su do sada, na globalnoj razini, odložili rabljenu elektroniku i uređaje u vrijednosti od 2,6 milijardi funti. Do 2030. godine za svaki kupljeni proizvod, Dell će reciklirati ili ponovno upotrijebiti ekvivalentni proizvod, dok će se za više od pola komponenata uređaja i samo pakiranje koristiti isključivo reciklirani ili obnovljivi materijali.

Uz brojne inicijative s kojima doprinose ciljevima održivosti, tvrtka Dell ulaže velike napore u razvoj eco-friendly uređaja i tehnologije kao što je modularno, prijenosno računalo Concept Luna. Posebnost Lune je što donosi zamjenjive komponente pa korisnik može vrlo lako rastaviti uređaj te tako promijeniti svaki pojedini element koji se nalazi u njemu – od zaslona, baterije, procesora pa sve do ventilatora. Osim inovativnog i modularnog dizajna koji donosi nevjerojatno iskustvo za korisnika, sve komponente se ujedno mogu i reciklirati.

Tvrtka Dell Technologies odličan je primjer kompanije koja se zna brzo prilagoditi novim zahtjevima u izazovnoj i uvijek dinamičnoj IT industriji. Od razvoja novih proizvoda i usluga, inicijativa održivosti pa sve do pozitivnog utjecaja na društvenu zajednicu, tvrtka Dell hoda u korak sa svim globalnim trendovima i gradi uspješno, zeleno poslovanje.

Više informacija pronađite na Dell.hr.