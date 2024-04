Tvrtka Mars sudjelovala u projektu CO2MPENSATING BY PLANTING

Sudjelovanjem u ovom projektu tvrtka Mars posadila je 1 000 sadnica stabala u području Perjasice u općini Barilović pridonoseći tako neutralizaciji ugljičnog otiska

Tvrtka Mars se pridružila novoj sezoni projekta CO2MPENSATING BY PLANTING u sklopu kojeg se pošumljavalo područje Perjasice u općini Barilović. Na toj lokaciji je došlo do obolijevanja i sušenja postojeće crnogorice (ariš, smreka, bor), koju će sada zamijeniti sadnice hrasta lužnjaka. Sudjelovanjem u ovom jedinstvenom projektu tvrtka Mars posadila je 1000 sadnica hrasta lužnjaka čime je doprinijela neutralizaciji ugljičnog otiska.

Tvrtka Mars sudjelovanjem u projektu CO2MPENSATING BY PLANTING, koji u Hrvatskoj i regiji organizira Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i tvrtka HEARTH thinking&doing, nastavlja svoj plan djelovanja The Mars Net Zero Roadmap usmjeren na smanjivanje emisija za 50% do 2030. duž cijelog lanca vrijednosti, pa sve do nulte neto stope emisije stakleničkih plinova (GHG) do 2050. Inače, dio aktivnosti tvrtke Mars su između ostalog i akcije pošumljavanja, a sve s ciljem stvaranja održivije budućnosti te smanjenje emisije stakleničkih plinova u svim poslovima od farmi na kojima se uzgaja hrana za ljude i kućne ljubimce do veterinarskih klinika u kojima se brinu o kućnim ljubimcima.

- Ovaj jedinstveni projekt CO2MPENSATING BY PLANTING u skladu je s našim akcijskim planom The Mars Net Zero Roadmap. Iako se čini da je 2050. daleka budućnost, ne možemo i ne smijemo čekati, već moramo ulagati u naše poslovanje i postići stvarno smanjenje emisija i postaviti jasan put prema budućnosti. Hvala Savezu izviđača Hrvatske, Hrvatskim šumama i tvrtki HEARTH thinking&doing na organizaciji i realizaciji ove hvalevrijedne akcije pošumljavanja na području Perjasice kao i volonterima koji su nam pomogli zasaditi sadnice hrasta lužnjaka - izjavila je Vanja Vagić, voditeljica korporativnih komunikacija tvrtke Mars za UBBAI regiju.

- Veliko hvala zaposlenicima tvrtke MARS koji su se pridružili ovom plemenitom projektu i osobno pomogli u sadnji novih stabala i obnovi naših šuma. Iskreno vjerujemo da svatko tko posadi barem jedno stablo ubuduće će se sigurno bolje odnositi prema prirodi, ali i prema drugim ljudima. Stoga nam je izuzetno drago da smo ovom prilikom, upravo uz pomoć tvrtke MARS te u suradnji s izviđačima, šumarima Hrvatskih šuma i učenicima i nastavnicima Gimnazije Velika Gorica, posadili više od 1000 novih stabala koja će u Perjasici tvoriti novu šumu. Ne kaže se slučajno da bez šuma ne bi bilo niti ljudi pa je upravo ovakav angažman volontera i naših partnera izrazito bitan kako bismo osigurali barem malo bolju i zeleniju budućnost - izjavio je Dan Špicer iz Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator projekta CO2MPENSATING BY PLANTING.