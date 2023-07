Tvrtka Woodburn Capital Partners započela radove na dvije nove sunčane elektrane u Hrvatskoj

Svečanim polaganjem kamena temeljca 11. i 12. srpnja ove godine obilježit će se početak radova na budućim postrojenjima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj. Češka tvrtka Woodburn Capital Partners izgradit će elektranu kapaciteta od 10 MW u Brdovcu pokraj Zagreba i elektranu kapaciteta od 3 MW u Stankovcima u Zadarskoj županiji. Nakon izgradnje, tvrtka će i upravljati njihovim poslovanjem.

Menadžment tvrtke aktivno radi na sklapanju dugoročnih ugovora o otkupu električne energije (PPA) s velikim korporacijama u regiji za oba projekta. Konkretno, vode se razgovori s korisnicima unutar brdovečke poslovne zone, vodećom hotelskom tvrtkom koja upravlja mrežom hotela, i blue-chip trgovcem energije, među ostalima.

Načelnik Općine Brdovec Alen Prelec pozdravio je izgradnju elektrane na obnovljive izvore energije.

- Budući da naša poslovna zona privlači sve više velikih korporativnih i industrijskih partnera poput Plive i Pfizera, sve su veća očekivanja prema kojima bi dostupna infrastruktura trebala uključivati i obnovljive izvore energije - istaknuo je Prelec.

Primjeri korporacija koje imaju jasan stav o korištenju energije iz obnovljivih izvora u Brdovcu jesu Pfizer i Pliva. Tvrtka Pfizer već sada za svoje poslovanje diljem svijeta koristi oko šest posto električne energije koja dolazi iz obnovljivih izvora. Cilj je da do 2030. godine sva njihova kupljena električna energija bude upravo iz obnovljivih izvora. Pliva je također intenzivno uključena u nabavu obnovljive energije, a ove je godine u svom pogonu u Savskom Marofu već pustila u rad elektranu snage od 9,71 MW.

Voditelj razvoja tvrtke Woodburn Capital Partners Mirko Meděnica objasnio je filozofiju na kojoj se temelji njihov pristup ulaganjima u obnovljivu energiju.

- Za razliku od brojnih drugih aktera na tržištu obnovljive energije, mi smo prihvatili pristup vertikalne integracije, od pronalaženja lokacija, nabavljanja svih potrebnih dozvola i usklađivanja s regulatornim zahtjevima, do pronalaženja budućih potpisnika PPA ugovora, izgradnje elektrana i upravljanja njihovim poslovanjem. U našem su timu iskusni profesionalci s dokazanim rezultatima u području upravljanja projektima od početne ideje i pripreme do same realizacije, što uključuje razvoj, financiranje i poslovanje - rekao je Meděnica.

Tvrtka Woodburn već je realizirala pet sličnih projekata, a do danas je uložila više od 75 milijuna eura u projekte na biomasu i sunčevu energiju. Cilj joj je postati vodeći developer i operator u području obnovljive energije, i to u regijama središnje i istočne Europe te južne Europe, a trenutno razmatra i poslovne prilike u susjednoj Bosni i Hercegovini. Plan je razviti pure-play platformu za električnu energiju iz obnovljivih izvora posvećenu globalnoj energetskoj tranziciji u regiji. Osim toga, tvrtka želi ulagati u nove projekte i nastavlja procjenjivati projekte s vjetrenim i sunčanim postrojenjima te postrojenjima za skladištenje energije u regijama središnje i istočne Europe te južne Europe.

- Ključno je da vlade podrže sektor energije iz obnovljivih izvora - istaknuo je glavni financijski direktor tvrtke Woodburn Chris Kottnauer.

- Vlada Republike Hrvatske predvodi trend s obzirom na to da je donijela dugo iščekivanu uredbu o kriterijima i uvjetima za izdavanje energetskih dozvola, koja pojednostavljuje administrativne postupke i otvara vrata daljnjem rastu sektora energije iz obnovljivih izvora. Osim toga, uredba pruža potrebnu razinu transparentnosti i stabilnosti operatorima i ulagačima u području obnovljive energije i time dodatno jača sektor u cijelosti - dodao je Kottnauer.