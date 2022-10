U Huaweijevom Seeds for the Future ove godine sudjelovalo 29 studenata, najviše od pokretanja programa u Hrvatskoj

Huawei u suradnji s Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva već četvrtu godinu zaredom provodi program koji studentima omogućuje upoznavanje s novim tehnologijama i praktičnim znanjem iz jedne od najvećih tehnoloških globalnih kompanija

Gotovo trideset studenata s preddiplomskih i diplomskih studija fakulteta diljem Hrvatske sudjelovalo je u globalnom edukacijskom programu ‘Seeds for the Future‘ koji Huawei već četvrtu godinu provodi u Hrvatskoj. Tijekom intenzivnog edukacijskog programa u trajanju osam dana studenti su od vrhunskih Huaweijevih stručnjaka učili o naprednim tehnologijama kao što su 5G, umjetna inteligencija, računarstvo u oblaku, a uz nova saznanja o tehnologijama dobili su i vrijedan uvid u poslovanje jedne od vodećih globalnih tehnoloških kompanija.

Svečanoj dodjeli ‘Seeds for the Future‘ certifikata prisustvovali su veleposlanik Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini Dario Mihelin i veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj Qianjin Qi te Bernard Gršić, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.

- Iznimno me veseli ovako velik odaziv studenata na ovogodišnji program „Seeds for the Future“ jer to pokazuje kako i studenti i profesori prepoznaju vrijednost koju dobivaju kroz ovaj program te koliko im to može značiti u njihovom daljnjem obrazovanju i zajedničkom mijenjanju hrvatskog društva. Vlada Republike Hrvatske visoko na listi prioriteta ima ulaganje u mlade, digitalizaciju i jačanje međunarodne suradnje, a ovaj projekt predstavlja upravo mozaik tih triju ciljeva. Jedino sinergijom države, privatnog sektora i akademske zajednice možemo graditi digitalno društvo budućnosti. Ovim putem želio bih zahvaliti na suradnji predstavnicima akademske zajednice kao i predstavnicima tvrtke Huawei i s veseljem već očekujem novi program iduće godine - rekao je državni tajnik Bernard Gršić na otvorenju ceremonije.

U ovogodišnjem izdanju ‘Seeds for the Future‘ sudjelovao je najveći broj studenata iz Hrvatske od početka provođenja ovog programa u našoj zemlji, a uključivao je najuspješnije studente s najboljih hrvatskih fakulteta kao što su Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet informatike u Puli, Fakultet organizacije i informatike Varaždin te Sveučilišta Sjever i Sveučilišta Dubrovnik.

Na svečanoj ceremoniji dodjele certifikata svoju je podršku i zadovoljstvo izrazio i veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj Qianjin Qi.

- U današnjem svijetu digitalna ekonomija daje novi zamah globalnoj ekonomiji. Sve nacije pridaju više pažnje razvoju digitalne ekonomije te međusobnoj suradnji. Kao vodeći globalni pružatelj ICT infrastrukture i pametnih uređaja, Huawei je postao važan partner u razvoju hrvatskog digitalnog gospodarstva. U isto vrijeme Huawei savjesno ispunjava svoju društvenu odgovornost i proaktivno pomaže Hrvatskoj u njegovanju talenata za digitalnu ekonomiju i ICT. Ovi mladi studenti su potvrda inovacija i razvoja u području znanosti i tehnologije u Hrvatskoj, kao i svijetla točka kinesko-hrvatskog prijateljstva. Želim vam sreću u daljnjem studiranju - rekao je Qianjin Qi.

- Iznimno mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti još jednu generaciju polaznika ovog programa koji organizira Huawei. Siguran sam da ste dobili korisne informacije o novim tehnologijama koje će vam poslužiti u daljnjem obrazovanju i potaknuti vas u budućnosti. Snagu u odnosima između dviju država čine ljudi, čine studenti koji su pohađali ovaj program - rekao je Dario Mihelin, veleposlanik Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini.

U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, studentima se obratio voditelj sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje, Staša Skenžić.

- Vjerujemo da obrazovanje oblikuje budućnost čovječanstva te da je njegova uloga transformacijska i za pojedince i za društvo. S jedne strane, pružajući studentima znanja, vještine, kompetencije, ali i vrijednosti potrebne za život, rad i napredak u društvu koje se stalno mijenja. S druge strane, razvojem ljudskih kapaciteta za poticanje daljnjeg razvoja i usmjeravanje budućih promjena, u smjerovima koji mogu doprinijeti dobrobiti svih građana. Zahvalni smo što hrvatski studenti mogu sudjelovati u ovoj globalnoj inicijativi stipendiranja i razmjene studenata te iz prve ruke dobiti uvid u razvoj novih tehnologija, posebice umjetne inteligencije, 5G i cloud tehnologija, koje već oblikuju naš svakodnevni život. Iskreno se nadamo da će se program nastaviti i omogućiti drugim studentima profesionalni, ali i osobni razvoj - istaknuo je Skenžić.

Studenti iz Hrvatske su na edukacijama sudjelovali uz druge studente iz gotovo 140 zemalja diljem svijeta i s više od 500 sveučilišta. Ukupno je globalno kroz ovaj edukacijski program prošlo više od 12.000 studenata.

- Siguran sam da će se većina mojih kolega složiti da je Seeds for the Future bio zanimljivo i izazovno iskustvo. Imali smo priliku učiti o tehnologijama koje će nas pokretati u budućnosti i, još važnije, pokušati upotrijebiti te tehnologije na problemima s kojima se kao društvo danas suočavamo. Uz briljantno mentorstvo i pristup izvrsnim predavačima, mogli smo razmišljati o tome kako možemo koristiti koncepte kao što su umjetna inteligencija, 5G, tehnologije usmjerene na oblak te ih implementirati kao sastavni dio naših rješenja. Sjeme za budućnost bilo je doista osnažujuće iskustvo za sve nas - rekao je jedan od ovogodišnjih sudionika programa, Erik Đuranec, student Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

‘Seeds for the Future‘ edukacijski program je u Hrvatskoj pokrenut temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Huaweija i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.