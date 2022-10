U kibernetičkom prostoru raste najveća kriminalna industrija, zaštitite se

Podaci su alarmantni: kibernetičku prijetnju u svijetu lani je pretrpjelo 32 posto tvrtki s prihodima do 100 milijuna eura, a s većim prihodima penje se, uz iznimku, i broj prijetnji i žrtava. Nasreću, postoji zaštita za poslovne korisnike

Kibernetički kriminal raste usporedno s razvojem tehnologije i velika je prijetnja koja može izazvati iznimne troškove svima koji mu se nađu na udaru. Tvrtke doživljavaju mnogo napada, što dokazuje i PwC-ovo istraživanje o svjetskom gospodarskom kriminalu i prijevarama za 2022. U svijetu je kibernetičku prijetnju pretrpjelo 32 posto tvrtki s prihodima do 100 milijuna dolara, 41 posto onih koje uprihoduju od 100 milijuna do milijardu dolara, 42 posto tvrtki s prihodom od milijarde do 10 milijardi i 32 posto onih koje ostvaruju više od 10 milijardi dolara prihoda.

Pritom se u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih godinu dana bilježi porast kibernetičkih napada na tvrtke od sedam posto te ih je lani napadnuto gotovo pola – 47 posto. Ocjenjuje se stoga da je kibernetički kriminal kriminalna industrija koja najviše raste.

Upravljanje sigurnošću

Desetu godinu zaredom u listopadu se zato u Europi upozorava na kibernetičke prijetnje i pokušava podignuti svijest o toj ugrozi. Europska unija očekuje da će 2024. godine 22,3 milijarde uređaja diljem svijeta biti povezano s internetom stvari, što znači da će se broj kibernetičkih napada i dalje povećavati. I UN je prepoznao prijetnju te se nakon tri godine rasprave očekuje postizanje sporazuma o kibernetičkom kriminalu.

Kako bi u kibernetičkom svijetu poslovni korisnici mogli upravljati sigurnošću i sadržajem na svojoj A1 mobilnoj mreži, A1 Hrvatska omogućuje zaštitu protiv online prijetnji. U povodu mjeseca kibernetičke sigurnosti nudi posebne pogodnosti: rješenje je A1 Net Protect, za koji nije potrebna instalacija aplikacije ili softvera, a dok je korisnik spojen na A1 mobilnu mrežu u Hrvatskoj ili inozemstvu A1 Net Protect štiti mobitel i ostale uređaje od virusa, špijunskog softvera, mrežnih prijevara i zlonamjernih web-adresa.

Dubinske provjere

Usluga A1 Net Protect dostupna je u listopadu povodom mjeseca kibernetičke sigurnosti bez ugovorne obveze te su prva tri mjeseca besplatna, nakon čega cijena ovisi o broju aktivnih uređaja. Svakih 15 minuta A1 Net Protect provjerava mrežu i u slučaju da korisnik posjeti opasnu stranicu, stiže upozorenje na njegov uređaj te se stranica blokira. U ponudi je i A1 Automatsko penetracijsko testiranje koje otkriva mogućnosti napada na unutarnje i vanjske površine te ocjenjuje sigurnosnu pripremljenost za nove napredne ugroze.

Za jednodnevno ispitivanje potrebni su IT infrastruktura, nekoliko računala, servera i barem pedesetak IP adresa. Penetracijskim testom dubinski se provjeravaju sigurnosna pravila i alati te se pronađene ranjivosti pokušavaju iskoristiti. Nadalje, testiranje ​Black Box pokreće se bez ikakvih prethodnih podataka o ciljanoj mreži, oponašajući napadače koji pokušavaju probiti perimetar. Rezultati testa pokazuju što je osjetljivo na napad u vrijeme testiranja, a na kraju svakog ispitivanja dostupni su automatski izvještaji. Svim ranjivostima i pronađenim podacima rukuje se povjerljivo.

Sigurnosna pohrana i zaštita

Noćna mora za svaku tvrtku mogući je gubitak važnih poslovnih podataka, no A1 u listopadu kao rješenje nudi Backup-as-a-Service jedan mjesec besplatno bez obzira na broj uređaja. Krajnji korisnik preuzima odgovornost za sigurnosnu pohranu podataka, brine se o podacima i njihovu integritetu, pri čemu ima pristup vlastitoj konzoli koja mu omogućuje taj način rada. A1 osigurava prostor za pohranu, a korisniku je smanjena potreba za on-premises (lokalnom) tehnologijom, cijenom čuvanja podataka i vremenom potrebnim za složeno sigurnosno kopiranje.

Poznato je i da se zlonamjerne prijetnje prenose uglavnom e-poštom ili kao prilog e-porukama te da vatrozidna (firewall) zaštita koja filtrira internetski promet kroz više slojeva OSI (engl. open system interconnect – otvoreno povezivanje sustava) smanjuje mogućnost štete od napada. U svojoj listopadskoj ponudi A1 nudi uslugu Cloud Firewall s 25 posto popusta i ugovornom obvezom na 12 ili 24 mjeseca. Popust se daje na cijenu paketa, ne na priključne naknade ili brzinu.

*Sadržaj omogućio A1 Hrvatska