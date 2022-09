U M Plusu naši zaposlenici, kao i naši klijenti - rastu s nama

M Plus jedna je od najbrže rastućih hrvatskih kompanija koja trenutno zapošljava više od 11 tisuća ljudi. Taj vodeći pružatelj BPTO usluga, ima sjedište u Zagrebu, a posluje u 14 zemalja svijeta. Uz Hrvatsku, djeluje u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji, Turskoj, Gruziji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Španjolskoj, UK, Nizozemskoj, Švicarskoj i SAD -u, pružajući svoje usluge na 58 tržišta diljem svijeta. Među klijentima kompanije su vodeće globalne tvrtke iz područja logistike, e-trgovine, telekomunikacija, financija, a odnedavna i zelene energetike te javne infrastrukture.

- Naše je područje BPTO – business process and technology outsourcing, odnosno eksternalizacija poslovnih procesa i tehnologije. To ukratko znači da nam klijenti prepuštaju da za njih odrađujemo određene poslovne procese u kojima smo specijalizirani i stručni, odnosno pružamo njihovim korisnicima vrhunsko korisničko iskustvo i potporu koristeći se svim dostupnim komunikacijskim kanalima: telefonskim pozivom, porukom, društvenim mrežama - naglašava Bruna Kostelac Košir, M Plus CPO (eng. Chief People Officer).

Kao kompanija koja upravlja brojnim kontakt centrima diljem regije i Europe, M Plus se specijalizirao u pružanju usluga korisničke podrške za poznate globalne kompanije. Kompetitivno tržište u kojem M Plus stvara i raste, kako kažu, zahtijeva izraziti fokus na zaposlenike, klijente i njihove korisnike. U svojim vrijednostima ističu razvoj svojih zaposlenika kao glavne pokretače rasta.

- Naši zaposlenici svojim idejama, motivacijom i znanjem stvaraju nove vrijednosti i čine ovu kompaniju tako uspješnom. Izazovan rast kompanije zahtijeva i brzi razvoj ljudskih potencijala što je odlična prilika za sve koji ili tek započinju svoju karijeru ili žele promjenu karijere, jer mogućnosti su mnogobrojne - nastavlja Kostelac Košir ističući kako M Plus posjeduje razvijeni interni edukacijski program, u Turskoj nagrađen vanjskim priznanjima.

Nagrađivana M Plus akademija između ostalog omogućuje pohađanje mini-MBA i mentorship - programa, učenje i usavršavanje jezika, stjecanje renomiranih certifikata, i brojne druge pogodnosti.

- Osim što želimo privući nove talente veliki naglasak stavljamo na razvoj zaposlenika unutar kompanije, omogućujući im rad na međunarodnim projektima. Razmjenjujući ideje i znanja stvaramo najbolje prakse te ih ugrađujemo u sve procese kompanije. Tako gradimo kulturu koja međusobne različitosti vidi kao priliku za učenje i stjecanje novih iskustava - ističe Kostelac Košir dodajući da su zaposlenici odlično prihvatili hibridni način rada koji uključuje kombinaciju rada od kuće i iz ureda.

U kontekstu sve većih napora za promicanje održivosti, M Plus je tu otišao korak dalje postavši prva kompanija u Hrvatskoj koja je izdala obveznice vezane uz održivost obvezavši se smanjiti svoje ugljične emisije za 25 posto te povećati zastupljenost žena u upravljačkim timovima na 51 posto.

- Održivo poslovanje danas je imperativ. S udjelom od 60 posto žena u našoj radnoj snazi, raznolikost i nediskriminacija dio su naše korporativne kulture. Nastojimo konstantno poboljšavati radne uvjeta za naše zaposlenike te svoj utjecaj iskoristiti za ostvarivanje ciljeva koji dugoročno imaju pozitivan odjek na okoliš. Kao tvrtka ljudi inspiriranih ljudima, naša raznolikost i sinergija čine osnovu našeg djelovanja – zaključuje Kostelac Košir.