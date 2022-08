U novom broju čitajte o Top 100 onih koji dolaze

Serijal 'Poslovna scena' mogli ste u Lideru pratiti prethodnih 29 tjedana. Pisali smo o najjačim poduzetnicima u svakoj županiji, odnosno gradu, ali tražili smo i najperspektivnije tvrtke, za koje procjenjujemo da imaju izvjesnu poslovnu budućnost. Diljem Hrvatske razgovarali smo s više od 150 poduzetnika koje smo svrstali u rubriku 'Oni koji dolaze'. Pritom glavni kriterij nije bio puki fizički rast proizvodnje, odnosno prihoda. Uz pomoć konzultanta Nikole Nikšića iz Kontera izdvojili smo tvrtke za koje smo procijenili da imaju šanse za održivi razvoj, koje nisu samo 'gazele' za jednokratnu upotrebu, nego imaju proizvode, odnosno usluge, na osnovi kojih mogu ostvariti rast. Ovdje je uži urednički izbor takvih poduzetnika – top 100 onih koji dolaze. Sve o 'onima koji dolaze' pisao je Goran Litvan.

Na posjetnici Marka Rakara stoji 'solving your puzzle', što u prijevodu znači da rješava kojekakve zagonetke s kojima se klijenti susreću. A kakve su to zagonetke, kakva rješenja traži čovjek kojeg ljudi prije svega poznaju kao političkoga konzultanta i komunikacijskog savjetnika, koji je ujedno i IT stručnjak i stručnjak za digitalnu transformaciju? Osim toga, sposoban je dati i konkretnu političku analizu, poznat je i kao ekspert za borbu protiv korupcije, financijski forenzičar, a uza sve to je i tajnik hrvatskog ogranka međunarodnog Udruženja certificiranih istražitelja prevara te osnivač i predstavnik Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Ako to nije dovoljno, Rakar je i kolumnist, autor newslettera, aktivist… On rješava, kako je rekao Kseniji Puškarić, zagonetke koje nitko drugi ne može, pronalazi rješenja u moru podataka i brojeva koje drugi ne znaju pročitati. Rakar je u Hrvatskoj postao poznat prije 15-ak godina i to zahvaljujući politici, premda nije član nijedne stranke. On je među prvima prepoznao važnost društvenih mreža u političkoj areni, prvi se 'igrao' kampanjama na internetu i društvenim mrežama, a danas je fokus njegova poslovnog djelovanja ipak nešto drugo – financijsko savjetovanje.

Visok rast prihoda od prodaje većine domaćih proizvođačkih tvrtki, osobito u segmentu robe dnevne potrošnje, nije potkrijepljen i rastom prodanih količina robe. Količinski se prodaja smanjuje još od početka godine, što se sada ne vidi uslijed turističke potrošnje. Kompanije su svjesne toga pa one koje se ozbiljno brinu što će s prodajom biti na jesen već svjesno zadiru u vlastiti profit da ne bi pretjerale s cijenama. O tome kako inflacija i turizam zamagljuju što se stvarno događa s prodajom u novom je broju Lidera pisala Manuela Tašler.

U razgovoru s generalnim direktorom NFON-a za Austriju i regiju CEE Gernotom Hofstetterom razgovarala je Donatella Pauković kojoj je Hofstetter otkrio da Hrvatska ima velik potencijal za razvoj cloud-telefonije i igra važnu ulogu u svim njihovim razvojnim scenarijima.

Iako primjena eura kao službene valute započinje od 1. siječnja 2023., za pravne će subjekte neke obveze propisane Zakonom o uvođenju eura nastati već od 5. rujna 2022. godine. Stjepan Lović u novom je broju poduzetnicima napisao vodič za uvođenje eura, odnosno jednostavan pregled najvažnijih novosti koje donosi Zakon o uvođenju eura, uz poseban osvrt na obveze koje će od 5. rujna 2022. biti dužni ispunjavati, te savjeti kako bi svoje poslovanje uskladili s odredbama Zakona.

Novi broj donosi i priču o poduzetnicima Damiru Šarčeviću i Teu Žikiću, a na kraju Lidera, baš kao i prethodnih tjedana možete pročitati i prilog Ljetni trend.