U novom broju doznajte koja tržišta osvajati - Kinu ili SAD?

Do kada će presušiti i europski novac koji Hrvatsku već nekoliko godina gura poput bure, čitajte u ovotjednoj temi broja

Hrvatske su tvrtke tradicionalno okrenute Europi – na robnu razmjenu s članicama EU-a otpada oko 68 posto ukupnog izvoza (i oko 77 posto uvoza). No Europa se ne uspijeva iskoprcati iz stagnacijske baruštine, a pitanje je hoće li to uspjeti do kraja desetljeća (neovisno o prebacivanju na zelene izvore), do kada će presušiti i europski novac koji Hrvatsku već nekoliko godina gura poput bure, čitajte u ovotjednoj temi broja.

Aktualna je tema Šveđana koji se aktivno pripremaju za rat, čak i gomilaju zalihe u kućanstvima, a u Hrvatskoj straha od rata kao da nema, pa ni potrebe za ratnim scenarijima, što za kućanstva, što za poslovni sektor, te se može protumačiti da je upozorenje NATO-ovih dužnosnika kod nas dočekano kao pucanj u prazno.

Osječka Orqa zatvorila je četvrtu, rekordnu rundu financiranja, što nam je u ekskluzivnom intervjuu ispričao njezin izvršni direktor i suosnivač Srđan Kovačević. Tvrtka koja je lider u tehnologiji dronova u ovom dijelu Europe osigurala je 5,8 milijuna eura u sjemenskoj rundi koju predvodi Lightspeed Venture Partners uza sudjelovanje Radius Capitala, Decisive Pointa i postojećeg investitora Day One Capitala. Tu investiciju Orqa planira iskoristiti za rast tima, širenje na američko tržište i pripremu, odnosno izgradnju infrastrukture za daljnji rast. Predana razvoju sigurnih rješenja proizvedenih na Zapadu, spremna je redefinirati krajolik bespilotnih sustava. Kako će to uspjeti te kako se snašla u vremenima kriza u opskrbnim lancima i oružanih sukoba u Europi i na Bliskom istoku, doznajte u novom broju.

Uz to, razgovarali smo i s Peter Moolan-Ferozeom, umjetnikom i kreativnim konzultantom na London Business Schoolu, donijeli smo priču o Marku Dabroviću i Studio-u 3LHD, a posvetili smo se i analizi tvrtki unutar grupacije Bjelin.

Na kraju, doznajte kako nam je bilo na prošlotjednoj konferenciji ‘Žene u biznisu‘ koja je četrnaesti put okupila najmoćnije žene domaće poslovne scene. Uz novi broj dolazi i specijalni prilog ‘Poslovna Hrvatska 2025.‘.