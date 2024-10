U novom broju doznajte što danas odlikuje uspješnog poduzetnika

Svatko se s poslovnim izazovima bori drukčije, no svim uspješnim poduzetnicima zajedničko je prihvaćanje da se uspjeh ne događa preko noći, nego da iza njega stoji mnogo rada, odricanja, posvećenosti, odgovornosti i usavršavanja vlastitih vještina vođenja, odlučivanja i preuzimanja rizika. Iako se to često izvana ne vidi. Oni koji su bili spremni na to, prošli su najbolje, što potvrđuju rezultati i uspjesi njihovih kompanija. Što danas odlikuje uspješnog poduzetnika doznajemo u ovotjednoj temi broja.

Priuštivost. Riječ koja se sve češće čuje u hrvatskome javnom prostoru. Toliko se puta spomene da može ozbiljno konkurirati za pojam godine. Počelo je s propitivanjem priuštivosti kupnje stana. Pa se analiziralo koliko si obitelji može priuštiti ljetovanje na Jadranu. S dolaskom jeseni pojavljuje se tema o priuštivosti smještaja studenata u domove i mogu li si oni koji ne dobiju taj smještaj priuštiti pristojno podstanarstvo. Kako to da plaće rastu, a priuštivost pada pita se Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović u ovotjednoj kolumni.

Tko s jednim okom i pola uha prati događaje na domaćoj političkoj sceni, nije s iznenađenjem dočekao vijest da je u utrci za predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) pobijedio Siniša Hajdaš Dončić. Po struci je ekonomist, čak ima titulu docenta, točnije doktora ekonomskih znanosti, a u realnom je sektoru radio samo godinu dana. Otkad je izabran za predsjednika, Hajdaš Dončić dao je nekoliko izjava u kojima je ponavljao da SDP vidi kao stranku progresivne ljevice, pa smo ga najprije pitali što taj pojam znači za njega, to više što se iza njega obično krije politika većih poreza. No za njega, kaže, taj pojam znači potporu radnicima, sindikatima, kao i malim i srednjim poduzetnicima, koji su također radnici.

Darije Hanzalek u hrvatskome javnom prostoru još nije ime koje ljudima nešto znači, no ako objasnimo da je riječ o čovjeku koji je na mjestu predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) zamijenio dugogodišnjega čelnika Krešimira Severa, bit će malo jasnije zašto razgovaramo baš s njim.

Nadalje, raspisali smo poduzetničku priču predsjednika Uprave Bloom Technologiesa Domagoja Cvetka, posvetili se liberalizaciji, pitamo se gdje je poslovno središte regije, a pišemo i o ocjenjivanju službenika koje je propisano Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Na kraju, u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera pripremili smo za vas i poseban prilog ‘Energetika‘.