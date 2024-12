U novom broju doznajte tko su najmoćnije žene hrvatskog biznisa

U suradnji s tvrtkom Dun & Bradstreet Lider je dvadesetu godinu zaredom sastavio rang-listu tristo najmoćnijih predsjednica i članica uprava te članica nadzornih odbora prema njihovoj upravljačkoj moći, odnosno iznosu prihoda koje su njihove kompanije ostvarile u prošloj godini. Na njoj je pedeset predsjednica uprava, stotinu predsjednica i članica nadzornih odbora te sto pedeset članica uprava. Te tri stotine žena dolaze iz 166 kompanija i njihova je ukupna upravljačka moć 54,35 milijardi eura. U odnosu na prošlogodišnju rang-listu broj kompanija iz kojih dolaze ostao je isti, ali ukupna im je upravljačka moć manja za oko 13,5 milijardi eura, odnosno za dvadesetak posto. Taj se pad uglavnom dogodio zato što su zbog pada cijena energenata pali prihodi u energetskom sektoru. Tko su najmoćnije žene hrvatskog biznisa doznajte u novom broju Lidera.

Četverodnevni radni tjedan nije zaživio u Hrvatskoj i čini se da neće, barem ne uskoro. Nije jednostavno odlučiti se na taj korak u djelatnostima koje bi to mogle (reklamne agencije, IT sektor…), a mnoge i nemaju mogućnosti za takvo što. Ipak, iskustva onih koji su to napravili dobra su premda većina tvrtki više preferira rad od kuće, ako ga može organizirati. Iako i u Europi ima takvih iskustava, zanimljivo je da Grci idu u suprotnom smjeru – u srpnju su uveli šestodnevni radni tjedan. Kako neki sretno uravnotežuju privatno i poslovno, a neki jednostavno idu na posao čitajte u novom broju.

U nedjelju 8. prosinca u Zagrebu trebao bi se održati javni prosvjed zaposlenika Hrvatske pošte jer su nezadovoljni plaćama i odnosnom Uprave prema radnicima. Što na te optužbe kaže predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo doznajte u ovotjednom intervjuu.

Nadalje, u novom broju pišemo da je naglo odustajanje od javne ponude Studenca prvi takav slučaj u Hrvatskoj, ali zato smo imali niz najava izlaska na burzu koje se nikada nisu materijalizirale. Prema poraznoj statistici IPO-ova vidljivo je da se hrvatske tvrtke zbog mnogih faktora ipak radije odlučuju na prodaju strateškom investitoru ili fondu

Uz to, raspisali smo lik i djelo Antona Cerina, analizirali kompaniju Encro, razgovarali sa suosnivačem Electrocoina Nikolom Škorićem, a posvetili smo se i serijskom poduzetništvu. Na kraju, doznajte kako nam je bilo na 16. susretu gradonačelnika i poduzetnika.