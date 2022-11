U novom broju saznajte koji su klijenti najjeftiniji i zašto svi putevi vode u Nizozemsku

U krizi se treba okrenuti postojećim klijentima i zadržati ih pod svaku cijenu. Tako se optimiziraju troškovi, novi su klijenti ionako preskupi, uvjerava nas nedavno jedan poduzetnik koji smatra da je njegova mantra najučinkovitija. Čuo je to na nekoj edukaciji i drži se toga jer je to ‘netko i izmjerio‘. Navodno je, dodaje, novi klijent i do 10 puta skuplji od staroga, poznatog i to ne želi propitkivati. I nije jedini koji tako razmišlja. Zašto je jeftinije zadržati postojeće klijente nego tražiti nove i koje se sve zamke tu kriju, saznala je u temi tjedna Ksenija Puškarić.

Slučaj Fortenova i bolno vidljiv izostanak hrvatske jurisdikcije nad navodno strateški važnom tvrtkom povlači za sobom pitanje zašto je Nizozemska tako primamljiva multinacionalkama i zašto je to trn u oku drugim državama. Primjerice, da je Fortenovino sjedište u Hrvatskoj, pri eventualnoj isplati kamata i dividenda stranim vlasnicima načelno bi se u hrvatski proračun slilo 12 posto poreza po odbitku u slučaju isplate dividende odnosno 15 posto na kamate. O neodoljivom zovu iz Nizozemske piše Antonija Knežević.

Samo desetak dana nakon što je Rusija napala Ukrajinu najveća ukrajinska IT kompanija Intellias, koja zapošljava više od tri tisuće stručnjaka, objavila je da odustaje od prvotne ideje otvaranja ureda u Srbiji zbog proruskih stajališta tamošnje vlade i da će umjesto toga ured otvoriti u Hrvatskoj. O tom potezu, Intelliasovim planovima u Hrvatskoj i globalno te tvrtkinu poslovanju u ratnim okolnostima razgovarali smo s Vitalijem Sedlerom, Intelliasovim izvršnim direktorom i suosnivačem.

Kutinska je tvornica najveća žrtva rasta cijena plina kao i obećanja Bruxellesu o uštedi 15 posto plina. Ulaskom turskog Yildirima u većinsko vlasništvo izazovi za Petrokemiju još nisu gotovi, samo su dignuti na novu razinu i ponovno ‘uvaljeni‘ Vladi, koja će tako rješavati probleme za koje je mislila da su zauvijek riješeni. O Petrokemiji piše Manuela Tašler.

Uz navedeno, Ike Nwankwo, član Uprave globalnog Project Management Institutea razgovarao je s Željkom Laslavić o poslovnim vještinama koje su danas na cijeni, dok je Marta Premužak saznala što rade voditelji bioraznolikosti i koordinatori za okoliš.

Uz novi broj čitajte i veliki prilog ‘Investitori i preuzimači‘ koji između ostalog donosi i 100 najvažnijih preuzimanja u 2022.