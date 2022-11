U novom broju saznajte tko se sve nalazi u hrvatskom klubu milijardera

Čak 95 poslovnih grupacija i samostalnih tvrtki prošle je godine ostvarilo više od milijardu kuna prihoda. Pritom je Energia naturalis narasla više nego trostruko i postala najveći hrvatski poslovni sustav. Osim toga, njezin vlasnik Pavao Vujnovac izvan Enne ima znatne udjele u Fortenovi, Pevexu, vlasnički kontrolira Luku Ploče, a zajedno s Inom ima većinski paket u Petrokemiji. Moglo bi se očekivati da u budućnosti učvrsti suvereno vodeće mjesto na hrvatskome poslovnom pijedestalu. Tko se još nalazi u prestižnom klubu milijardera ekskluzivno je saznao Goran Litvan.

Što je, zapravo, sporno u tome što je Sberbank prodao svoj udjel u Fortenovi Saifu Alketbiju? To što hrvatska vlada, kao i nitko u Fortenovi, nije znala za tu transakciju? To što bi ‘neki Arapin‘ na kojega nitko u Hrvatskoj nema utjecaja postao najveći pojedinačni suvlasnik Fortenove? To što su (najvjerojatnije) zaobiđene sankcije prema Sberbanku? To što je, kao, konzultant u transakciji bio Miodrag Borojević? Sve su to, doduše, neugodne okolnosti za održavanje krhke ravnoteže u Fortenovi, ali same po sebi ne bi bile vrijedne dramatiziranja da sve to prilično izgledno ne vodi prema radikalnoj posljedici – uništenju Fortenove. Prodaja Sberbankova udjela u Fortenovi beskrajno je zakomplicirala mogućnost novoga zaduženja potrebnoga za refinanciranje obveznica od 1,157 milijardi eura. Ako za deset mjeseci obveznice ne budu isplaćene, slijedi ovrha cjelokupne Fortenovine imovine. Za podmirenje dužničkih obveza gotovo više nema drugog rješenja od prodaje Konzuma, Belja, Jamnice i drugih dijelova kompanije. O brutalnoj istini koja izbija na površinu piše Manuela Tašler.

Kad su prije jedanaest godina u Zaboku osnovali Specijalnu bolnicu Sveta Katarina, cilj njezinih osnivača bio je upravo ono što je realizirano deset godina poslije: etablirati modernu bolnicu, jednu od najvećih privatnih bolnica u Hrvatskoj, koja će na jednome mjestu objediniti niz medicinskih grana i dijagnostičkih postupaka. Bolnica je prije neki dan potpisala ugovor s najvećom američkom zdravstvenom institucijom UPMC-om o gradnji najmodernijeg Centra za liječenje karcinoma a kompanijsku ‘bolničku‘ priču donosi Aleksandra Brzić.

U novom broju čitajte i dva intervjua. Lidija Karaga, predsjednica Uprave Poslovne inteligencije pričala je s našom Katom Pranić, dok je Ksenija Puškarić razgovarala s Marinom Marjanović, direktoricom tvrtke Namještaj Mima.

Krivnja za devastirana pročelja u Zagrebu podijeljena je između onih koji crtaju te žvrljotine i građana koji ne održavaju svoju imovinu. Kad bi suvlasnici redovito prebojili grafite, što je nerijetko slučaj u inozemstvu, obeshrabrili bi ‘počinitelje‘ barem donekle. Ali dio problema jest nedostatak novca i kulture obnavljanja zgrada. O urbanim crtačima piše Donatella Pauković.

Senzibilizira se posljednjih mjeseci europska javnost za to što je dobro sijati, saditi, uzgajati, kupovati, pa i jesti, da bi se čovječanstvo spasilo od klimatskih promjena i posljedično – gladi. Otvorena je borba počela oko stanične poljoprivrede i GMO-a vs. genetički preinačenih poljoprivrednih proizvoda, tj. njihova uvođenja na zatvoreno europsko tržište. Ulazi li GMO po tihu na europska polja saznaje Jozo Knez.

Uz novi broj stiže i poseban prilog PR odnosi s javnošću.