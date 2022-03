U velikom stilu vraćaju se Dani komunikacija: Diskusije bez filtera, budućnost struke, digital, talenti, stres i nagrade najboljima

Ready or Not, Here Comes the Metaverse; Fuck Privacy. Love Privacy; Off with Sexism. On with Diversity – samo su neke od tema koje za svoje sudionike priprema DK2022, a bogati će festivalski program zaokružiti glamurozne dodjele nagrada i izbor najboljih među najboljima u struci

Napeto se iščekuje novo izdanje Dana komunikacija – od 31. ožujka do 3. travnja 2022. nacionalni festival tržišnih komunikacija u rovinjskom dizajn hotelu Lone okupit će vodeće svjetske kreativce, digitalce i komunikatore, koji će svoje perspektive podijeliti s domaćom strukom. Objavljen je i službeni raspored, koji obiluje izvrsnim panel-raspravama, ali i diskusijama u manje formalnoj atmosferi, na kojima će domaći stručnjaci imati priliku potaknuti razgovore o aktualnim temama – i bezrezervno reći što u komunikacijskoj industriji vole mrziti, ali otkriti i što vole – iako to možda nisu ni planirali priznati.

- Zna se da na našem festivalu sudionici nisu samo promatrači; DK zajednica poznata je po beskompromisnom izražavanju vlastitih stavova i dijeljenju iskustava, bez obzira na svoju poziciju u dvorani (ili izvan nje). To posebno dođe do izražaja na dobrim temama i s dobrim sugovornicima, a mi i ove godine imamo sve od navedenoga. Ako ne stignemo sve prokomentirati na panelima, možemo nastaviti i poslije, bit ću na streamingu na plaži. I da, digitalci su još uvijek sekta - poručio je Damir Ciglar, član Organizacijskoga odbora Dana komunikacija.

Već dobro poznat segment programa Piva poslije programa, powered by Ožujsko Legendarno pivo, u neformalnoj će atmosferi hotela Lone ili na travi pod vedrim proljetnim nebom potaknuti prijateljske rasprave i stavove bez filtera. Prvoga će dana festivala raspravu naziva Brief Almighty moderirati Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri), članica Uprave HURA-e, a pridružit će joj se Vanja Bertalan (Human / HURA), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey) i Marina Burazer (Fortenova grupa). Rasprava drugoga dana bit će posvećena potrazi za novim talentima u temi Diverse Minds, a vodit će je Rajna Cuculić (GroupM), članica Uprave HURA-e, uz Ivana Hrvoja Josipovića (Ernst & Young), Frana Mubrina (404), Jadranku Sakoman (Zagrebačka pivovara) i Vanju Bertalana. Treći će se dan ovaj segment usredotočiti na financijske tehnologije o kojima svi žele znati više u raspravi naziva Money, Money, Money by IAB Croatia, koju će moderirati Antonija Mandić (ujedno domaćica glavne dvorane), a pridružit će joj se i Jozo Džakula (Konzum), Ante Šalinović (Ipsos) i Nikola Vrdoljak (404).

DSA (The Digital Services Act) promijenit će način na koji se pojavljujemo online – a kako se pripremiti za transparentniji svijet otkrit će Fuck Privacy. Love Privacy., powered by IAB Croatia, uz moderatora Alena Delića (SpotMe), kojemu će se pridružiti Petra Bašić Jantolić (Addiko Bank), Mario Frančešević (SeekandHit), Monika Majstorović (A1 Hrvatska) i Nenad Milić (IAB Serbia). Sudionici će moći proširiti i svoje znanje o internetu budućnosti na panelu [Spark the Conversation] Ready or Not, Here Comes the Metaverse by IAB Croatia, powered by HEP, koji će moderirati Davor Bruketa, uz Branku Bajt (Hrvatski Telekom), Mateja Lončarića (JoomBoos & miss7, 24sata) i Vjeku Srednoselca (dentsu Croatia). Internet i komunikacije imaju veliki utjecaj i na djecu, o čemu će progovoriti panel Digital Marketing and Children – Trick or Threat?, powered by UNICEF, a moderatorici Nataši Krstić (UNICEF) pridružit će se Iva Ančić (A1 Hrvatska) i Damir Ciglar (Imago Ogilvy).

Što tvrtke mogu učiniti kako bi (još bolje) njegovale raznolikost – sudionici će saznati u diskusiji [Spark the Conversation] Off with Sexism. On with Diversity., powered by HEP, uz moderatoricu Paulu Baburić (Publicis), kojoj će se pridružiti Božidar Abramović (Omnicom Media Group), Jelena Fiškuš (Studio Sonda), Maja Ljubičić (Philip Morris Zagreb) i Filipa Petrović (Dell Technologies). Budućnost tvrtki ovisi i o tome koliko će njihovi procesi biti zeleni – o čemu će se razgovarati na panelu The Model of the Future: Sustainable Business, powered by HGK, koji će moderirati Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), a pridružit će joj se Neli Angelova (Nestlé), Marina Burazer (Fortenova grupa) i Teuta Duletić (Lürssen Design Center Kvarner). Svim će komunikatorima biti zanimljiv i panel Crisis Communication in Practice, powered by HUOJ, koji će moderirati predsjednik HUOJ-a Mario Aunedi Medek (Media Val), a pridružit će mu se Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri / HURA), Božo Skoko (Millenium promocija) i Marina Bolanča Radunović (Abeceda komunikacije).

Lost Wisdom – Short Stories From Media Planning, powered by Ascanius Media, s Martinom Koprekom (Ascanius Media) ponudit će korisne uvide potkrijepljene primjerima iz bogate prakse, a kako od u samo godinu dana od inicijalne i potpuno nekonvencionalne ideje do mijenjanja automobilske industrije otkrit će Dimitrije Trbović i Denis Tepša (Neostar) u prezentaciji Can We Make an Airbnb For Cars?, powered by Neostar. Moždane vijuge nahranit će nam i Leo Mršić i Maja Brkljačić iz AlgebraLAB-a u prezentaciji Tracking Origin of the Food for Thought, powered by Algebra, i objasniti kako u doba dezinformacija probrati korisne sadržaje – i ne piti dezinficijens.

Kakvi bi to Dani komunikacija bili bez seciranja najboljih projekata industrije? HUOJ će predstaviti pobjednike Grand PRixa 2021, dok će Marketing Magazin i moderatorica Karolina Marolt u svom B-reportu predstaviti niz projekata koji su se proslavili na lokalnim regionalnim, europskim, ali i globalnim oglašivačkim natjecanjima. Ideje koje djeluju dat će uvid u ovogodišnje finaliste nagrade Effie Awards Croatia, a u večernjem terminu, uz konfete i u izvrsnom raspoloženju, koje će predvoditi Ida Prester, cijela će se zajednica okupiti na svečanim dodjelama nagrada domaće industrije. U petak će svi prisutni saznati tko kući odnosi Effie i MIXX statue, dok će u subotu biti poznati vlasnici ovogodišnjih statua natjecanja IdejeX te će biti uručene nagrade mladim lavovima.

Prije večernjega stresa prouzročenoga penjanjem na pozornicu i držanjem pobjedničkih govora, ali i nakon njega, sudionici će se moći opustiti uz jogu u prekrasnom ambijentu uz zalazak i izlazak rovinjskoga sunca. Opuštanju tu neće biti kraj: nakon prikupljanja niza korisnih uvida u glavnoj dvorani svi će prisutni moći napuniti baterije na zraku te predavanja iskusiti zavaljeni u ležaljke na plaži. Velike ideje ponekada zahtijevaju uzemljenje – pa će DK kreativna zajednica u streamingu glavne dvorane moći uživati u i udobnim lazy bagovima na travi pod prekrasnim proljetnim nebom.

Informacije o sudjelovanju potražite na www.danikomunikacija.com.