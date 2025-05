Unatoč rastu bržem od prosjeka EU hrvatsko tržište osiguranja zaostaje

Među ključnim izazovima su visoki troškovi distribucije, niska profitabilnost u korporativnom segmentu te rastući troškovi šteta

U prošloj godini na našem tržištu postignuti su pozitivni pomaci i u broju polica (+3 posto) kao i zaračunatoj bruto premiji (+9,92 posto), no postoji još uvijek veliki jaz između potencijalnih rizika i društvene stvarnosti u ključnim osiguravateljskim segmentima – imovini, zdravstvu i mirovinskom sustavu – u odnosu na stupanj i penetraciju osiguranja. Naglasio je to Slaven Dobrić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, na dvanaestom izdanju Hrvatskih dana osiguranja 2025.

– Klimatski rizici moraju se promatrati kao najveći izazovi za poslovne modele i stabilnost tržišta“, istaknuo je predsjednik upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, upozoravajući na to da klimatski rizici više nisu tema budućnosti, nego sadašnjosti te da fizički rizici prodiru u financijski sustav kroz brojne kanale, stvarajući nove izazove, osobito u sektoru osiguranja. „Sve više društava uključuje se u osiguranje od prirodnih katastrofa, no i dalje su kućanstva i poduzetnici slabo osigurani, osobito u manje razvijenim županijama. Kada štete diktiraju cijenu osiguranja, pitanje otpornosti na rizike postaje ključno i za same osiguratelje i za širu zajednicu – rekao je Žigman.

Hrvatski dani osiguranja okupili su osigurateljne struke, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Hrvatske te u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i partnera. Vodeću strukovnu manifestaciju osiguratelja otvorili su Leon Žulj, ravnatelj Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore te Velibor Mačkić, izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske.

Ključno predavanje prvoga dana konferencije održao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja, na temu Strukturnih izazova hrvatskog tržišta osiguranja. Tomašković je naglasio kako hrvatsko tržište osiguranja bilježi rast brži od prosjeka Europske unije, no i dalje zaostaje u smislu tržišne penetracije i profitabilnosti, te da su među ključnim izazovima visoki troškovi distribucije, niska profitabilnost u korporativnom segmentu te rastući troškovi šteta. Kanal agregatora koji raste više od 30 posto godišnje, provizije agencija i brokera koje su i do 40 posto veće nego u CEE regiji, stalno rastući troškovi zamjenskih dijelova automobila uz premije autoosiguranja na razini 2013. godine, te činjenica da troškovi medicinskih usluga i do četiri puta premašuju rast premije primjerice dopunskog zdravstvenog osiguranja, ključni su strukturni izazovi tržišta osiguranja u RH.

– Hrvatsko tržište osiguranja ima značajan potencijal za povećanje vrijednosti, ali potrebne su odlučne promjene. Distribucijski troškovi, premije neusklađene s troškovima šteta te slabija profitabilnost korporativnog segmenta nameću potrebu za prilagodbom poslovnih modela. Vrijeme je za strukturirani pristup kako bi se osigurala dugoročna održivost i konkurentnost sektora – zaključio je Davor Tomašković.

Strateška promišljanja i poglede na promjene u industriji uslijed novih trendova na prvom panelu podijelili su Vilma Učeta Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja, Marijana Jakovac, predsjednica Uprave Allianz Hrvatska, Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranje Vienna Insurance Group, te Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja.

Carini je istaknuo na panelu kako se ‘Hrvatska suočava sa značajnim zaštitnim jazom, što predstavlja izazov, ali i priliku za našu industriju da svojim klijentima pokaže svoju solidnost i inovacijski potencijal‘. – Rastuća učestalost i ozbiljnost prirodnih katastrofa, kao i povećanje broja cyber napada, primjeri su rizika koji postaju sve relevantniji, naglašavajući potrebu za kontinuiranim fokusom na zaštitu i financijsko opismenjavanje tržišta. Takvi rizici, također, zahtijevaju značajna ulaganja u nove vještine i tehnologiju. U ovom kontekstu, snažan fokus na zaštitu je u samoj srži naše nove Grupne i lokalne strategije: Lifetime partner 27: Poticanje izvrsnosti – rekao je Carini.

Sektor osiguranja u Hrvatskoj, kao i u ostatku EU, suočava se s izazovima digitalizacije, regulatornih promjena i klimatskih rizika, što zahtijeva prilagodbu naših usluga i procesa, dodala je Jankovac. – Potreban je fokus na razvoj inovativnih i personaliziranih proizvoda koji će bolje odgovarati potrebama današnjih klijenata. Kontinuirano je nužno ulagati u tehnologiju kako bismo unaprijedili digitalnu infrastrukturu i optimizirali korisničko iskustvo, čime povećavamo zadovoljstvo klijenata. Suradnja s tehnološkim partnerima otvara nove prilike za stvaranje naprednih rješenja koja povećavaju našu konkurentnost. Održivi poslovni modeli ključni su za smanjenje ekološkog otiska i podršku zajednici, što dodatno jača povjerenje klijenata. Profitabilnost je temelj našeg poslovanja, a strateške investicije u tehnologiju i ljudske potencijale osiguravaju dugoročni rast. Hrvatska i dalje zaostaje za prosjekom EU u penetraciji osiguranja, što predstavlja značajan potencijal za rast kroz edukaciju tržišta i poboljšanje dostupnosti osiguravajućih proizvoda. Transparentnost i odgovornost prema klijentima nužno moraju ostati u središtu naših strategija. Transformacija sektora osiguranja zahtijeva hrabre korake i jasnu viziju za postizanje dugoročnog uspjeha. Uvjerena smo da ćemo kroz inovacije i suradnju ostvariti dodatnu vrijednost za naše klijente i dioničare – rekla je Jankovac.

Rendić se osvrnula na važnost otpornosti industrije kroz dosljednu strategiju i rast usklađen s europskim standardima. – Otpornost na promjene u industriji osiguranja ne gradi se samo brzim reakcijama, već dosljednom strategijom, jasnim prioritetima i vođenjem s integritetom. Naš je fokus na stabilnom rastu i usklađenosti s visokim europskim standardima, osobito u kontekstu regulative i održivosti. Istovremeno, ulažemo u digitalizaciju i razvoj novih kompetencija, ali stavljajući uvijek na prvo mjesto odnose koje gradimo s klijentima, partnerima i zaposlenicima. U vremenu koje istovremeno zahtijeva i stabilnost i spremnost na promjenu, vjerujemo da nas upravo ta sposobnost – da donosimo odgovorne odluke i zadržimo fokus na dobrobiti zaposlenika – izdvaja i vodi naprijed – istaknula je Rendić.

Slične stavove izrazila je Učeta Duzlevska ističući da u Triglav osiguranju digitalna transformacija nije samo pitanje tehnologije – ona je pitanje korporativne kulture, vizije i odgovornosti. – Vjerujemo da stvarne digitalne promjene nastaju kada mijenjamo način razmišljanja iznutra, a ne samo alate izvana i upravo iz tog razloga pokrećemo program podatkovne, AI i digitalne pismenosti pod nazivom Triglav digitalni alpinisti. Ponosni smo što razvijamo ovako sveobuhvatan i strukturiran program kroz koji će se, osim na podizanju tehnoloških kompetencija, raditi i na vještinama kritičkog promišljanja i kreativnosti naših zaposlenika. Mi razumijemo promjene i spremni smo ih voditi. Zato u Triglavu trenutno imamo jedan kvalitetan balans mladih timova koji imaju iskustva s tehnologijom i pomažu svim ostalim zaposlenicima da se te tehnologije pravilno iskoriste, a kroz ulaganje u podatkovni sustav te BI/AI platforme Triglav sustavno gradi temelje nove ere osiguranja. Pritom se digitalizacija ne svodi samo na ‘tehnički‘ razvoj već i na transformaciju korisničkog iskustva – kroz digitalne kanale, kroz našu novu i.triglav mobilnu aplikaciju koja klijentima pruža pregled svih polica i ulaganja ili kroz našu brzu i efikasnu online prijavu šteta. Tehnologija počiva na podacima, ali njezin smisao dolazi do izražaja tek kada klijentima omogućuje jednostavno, brzo i bez stresa riješiti ono što im je važno – objasnila je.

Jednako važna tema konferencije bila je i digitalna transformacija dok su razmišljanja o tome kako se industrija prilagođava suvremenim tehnologijama, automatizaciji i upotrebi umjetne inteligencije u procjeni rizika, obradi šteta i korisničkoj podršci s prisutnima su podijelili Slavena Dobrić, član Uprave Allianz Hrvatska, Mirko Talajić, direktor Sektora za BI, AI i digitalizaciju poslovanja Triglav osiguranje, te Ana Zovko, izvršna direktorica za digitalno poslovanje i IT Croatia osiguranja, istaknuvši pritom važnost strateškog pristupa digitalnim inicijativama, ali i kontinuirano ulaganje u ljude i znanja.

O pripremi za izazovnu budućnost u kontekstu klimatskih promjena koje sve češće rezultiraju ekstremnim vremenskim pojavama, iskustva su razmijenili stručnjaci iz Hrvatske, Austrije i Slovenije – Christian Eltner, glavni tajnik Saveza osiguravajućih društava Austrije (VVO), Alan Jelovečki, član Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group, Uroš Lorenčič, član Uprave Zavarovalnica Sava d.d. te Vesna Sanjković, članica Uprave Croatia osiguranje d.d. Naglašena je potreba za unapređenjem modela procjene rizika, osigurateljnih pokrića te zajedničkog djelovanja industrije, države i građana radi jačanja otpornosti, smanjenja šteta i održivosti osigurateljnih sustava.

Panel raspravi prethodila je prezentacija Vojtěcha Hlavatýja, stručnjaka za klimatske promjene te Richarda Šáleka, direktora za poslovni razvoj u tvrtci Intermap Technologies, koji su predstavili napredne modele i tehnologije za kvantifikaciju rizika povezanih s klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama.

Dodatni naglasak posljednjeg dana konferencije bit će na temama vezanima uz obradu šteta na motornim vozilima dok će konferencijski program biti zaključen iznimno aktualnim izlaganjem posvećenim borbi protiv prijevara u osiguranju.