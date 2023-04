Uzbudljiva zbivanja glavne dvorane Dana komunikacija pratite online!

Od predavanja međunarodnih stručnjaka tijekom dana do glamuroznih večernjih dodjela nagrada – BalCannes, IdejaX, Young Lions Croatia, MIXX i Effie Awards Croatia – zbivanja glavne festivalske dvorane moći ćete pratiti i iz udobnosti svoga ureda ili doma.

U punom su jeku pripreme za nove Dane komunikacija, koji će u svom devetom izdanju od 20. do 23. travnja okupiti nekoliko tisuća sudionika! Rock-zvijezda tehnološkog svijeta, evanđelist, vizionar, mischief-maker, nadrealistički redateljski dvojac, autori svjetskih bestsellera… samo su neki među stručnjacima globalne reputacije koji će se uskoro popeti na glavnu rovinjsku pozornicu.

Stoga, za sve koji se ove godine neće uspjeti uživo pridružiti zajednici marketingaša, kreativaca, digitalaca, PR-ovaca i svih zaljubljenika u tržišne komunikacije, popularni festival ima sjajnu vijest. Predavanja glavne dvorane moći će se pratiti i live uz online/hybrid event partnere Dana komunikacija – Confivu & Woom, a sve informacije o pristupačnim online kotizacijama dostupne su na poveznici.

Osim predavanja tijekom dana, večernji program glavne dvorane ove se godine proteže na sve tri festivalske noći: nakon prvih dodjela nagrada regionalnoga natjecanja kreativnosti BalCannesa, koje će se održati u četvrtak, 20. travnja od 21 sat; druge festivalske večeri, u petak, 21. travnja od 21 sat, uslijedit će dodjele nagrada hrvatskoga kreativnoga natjecanja IdejeX, kao i natjecanja mladih nada komunikacijske industrije Young Lions Croatia powered by Elan; dok će se u velikoj festivalskoj završnici u subotu, 22. travnja od 21 sat dodijeliti digitalne nagrade MIXX Awards Croatia te prestižne nagrade marketinške efikasnosti Effie Awards Croatia.

Ekskluzivna je posebnost online sudjelovanja i interaktivna rasprava naziva Beyond Borders: Exploring the Possibilities of Hybrid and Virtual Events, koja će se na DK online platformi održati u petak, 21. travnja od 13:30. U razgovoru koji će, uz sudionike koji će moći postaviti sva svoja pitanja, voditi Jaka Gornik (CEO, Confiva, Slovenia) i Tom Gavazzi (Founder & Owner, Woom, Croatia) istražit će se mogućnosti za organizatore, pokrovitelje i sudionike hibridnih i virtualnih evenata – od strategija, biznis-modela, opcija povezivanja i umrežavanja s publikom – sve do praktičnih savjeta za (buduće) organizatore.

Podsjećamo, objavljen je i nestrpljivo iščekivani festivalski raspored. Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala DK2023 pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet; evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera; Munise Can, strateške stručnjakinje i direktorice Highsnobietyja koja brendovima pomaže zacrtati put do sigurnog uspjeha; vodećeg kreativca dalekog Japana Toshihika Tanabea; svjetskog autoriteta za sextech Bryony Cole; vodećeg futurista za kreativne tehnologije Iana Beacrafta powered by Hrvatski Telekom; Main Monka Media.Monksa, najveće globalne platforme za digitalnu produkciju, Victora Knaapa; Roryja Sutherlanda, jednoga od najoriginalnijih mislilaca u oglašivačkoj sferi, a i šire, te globalnog kreativnog direktora Ogilvya; Oprine IT djevojke i autorice bestsellera koja rasprodaje turneje diljem svijeta Kristine Kuzmič powered by Priceless.com; nadrealističkog redateljskog dvojca Vallée Duhamel; domaćeg filozofa svjetskog glasa Srećka Horvata; pionira oglašavanja sa svrhom Thomasa Kolstera powered by ENNA, potpredsjednice brend komunikacija adidasa Erike Wykes-Sneyd; te mischief-makera – virtuoza strategije Roba Campbella, nema sumnje da nas očekuje zanimljivo izdanje ovoga popularnog trodnevnog festivala.

Prijave za online sudjelovanje, kao i za sudjelovanje uživo, na jednom od najboljih svjetskih evenata prema dvostrukoj nominaciji britanskoga Association Excellence Awardsa moguće su na www.danikomunikacija.com.