Vedran Belamarić (E.ON): U idealnoj smo poziciji da postanemo platforma za zelenu energetsku tranziciju Europe

E.ON je do sada instalirao više od 100 MWp solarnih elektrana za vlastitu potrošnju svojim poslovnim kupcima i investirao više od trideset milijuna eura u greenfield-investicije. Energetska tranzicija, međutim, ostaje zadatak cijelog društva i ne ovisi samo o mrežnim operatorima

Hrvatsko tržište još nije dovoljno zrelo za inovacije u energetici, tvrdi Vedran Belamarić, direktor E.ON-ovih energetskih infrastrukturnih rješenja. Za to trebaju agilne i moderne elektroenergetske mreže spremne za prihvat energije iz obnovljivih izvora energije uz pojednostavnjenje svih procesa.

Kako se E.ON postavio u tranziciji prema klimatski neutralnoj energiji?

– Grupa E.ON jedan je od najvećih europskih operatora energetskih mreža i infrastrukture te pružatelj inovativnih korisničkih rješenja za više od 48 milijuna kupaca, što nas stavlja u idealan položaj da postanemo platforma za zelenu energetsku tranziciju Europe. Prema definiciji, naša je poslovna strategija održivost. E.ON pruža kupcima – poslovnim i privatnim, javnim ustanovama, gradovima i općinama – energetska rješenja, bilo da su infrastrukturne prirode bilo korisničko rješenje koje omogućava energetsku tranziciju i pomaže da se ona provede. Dakle, E.ON živi misiju energetske tranzicije i dekarbonizacije zahvaljujući svojim rješenjima povezanima s obnovljivim izvorima energije, energetskom učinkovitosti, ali i distribuciji energije na šesnaest tržišta diljem Europe. Energetska industrija ima ključnu ulogu u postizanju klimatske neutralnosti, što zahtijeva agilan ciljni trokut te industrije. Ideja o savršenome energetskom trokutu uključuje jednako važna područja ekološke i klimatske kompatibilnosti, sigurnosti opskrbe i pristupačnosti cijena. Energetski sustav koji je maksimalno otporan na krize i vanjske geopolitičke poremećaje osnovni je preduvjet za postizanje klimatske neutralnosti, koja je našoj kompaniji utkana u poslovnu strategiju.

Koja energetska rješenja nudite klijentima?

– Smirivanje energetskih tržišta općenito je dobar znak za sve strane. Ipak, veleprodajne cijene još su na razini koja je otprilike tri puta veća više nego prije početka pandemije i rata u Ukrajini. Pouzdana dugoročna prognoza o razvoju veleprodajnih cijena i cijena krajnjih kupaca ostaje nemoguća. Iako su signali s tržišta trenutačno pozitivni, ne smijemo pauzirati energetsku tranziciju. Pravo je vrijeme za investicije kojima će se osigurati pristupačna energija i odgurati vlastito poslovanje od nestabilnosti cijena na tržištu. Na hrvatskom i slovenskom tržištu savjetodavnim uslugama i energetskim infrastrukturnim rješenjima podupiremo najsnažnije predstavnike industrija, od farmaceutske, prehrambene, proizvodne, prerađivačke do maloprodajne, dakle sve one grane koje su okosnica i nositelji gospodarstva jedne države. U Hrvatskoj većinom radimo na projektiranju, gradnji, puštanju u pogon te financiranju projekata solarnih elektrana, ako se radi o većim kupcima i projektima. Počeli smo provoditi projekte kogeneracije na biomasu za pojedine kupce, radimo na energetskoj učinkovitosti, imamo u pripremi i druga rješenja koja su već realizirana diljem EU-a. E.ON je snažno prisutan u toplinarstvu i u energetskim rješenjima za gradove i gradske četvrti s inovativnim rješenjima poput ectogrida™. Razmatramo koja su rješenja pogodna za hrvatsko i slovensko tržište te koja možemo provesti s kupcima i partnerima. Svakom kupcu pristupamo partnerski jer snažno vjerujemo da samo tako možemo uistinu napraviti projekt koji će mu donijeti mnogo koristi i kojim ćemo zajedno doista pridonijeti ciljevima zelene energetske tranzicije.

Koja rješenja nudite proizvođačima energije iz obnovljivih izvora, privatnim korisnicima i tvrtkama?

– Naš portfelj uključuje široku lepezu energetskih rješenja i savjetovanje o najboljem rješenju za specifičnosti industrije kupca. Prema dosadašnjem iskustvu, najisplativije je i najjednostavnije rješenje​ solarna elektrana za vlastitu potrošnju. Već i prije ove krize i rasta cijena energije to je bilo iznimno isplativo poduzetnicima. Uzimajući u obzir tržišne cijene koje poduzetnici plaćaju, povrat investicije je brz i pri tome se osigurava i vlastita energija, odnosno sigurnost opskrbe, koja je prijeko potrebna u energetski intenzivnim industrijama koje imaju proizvodnju 24/7.

Radite li na osmišljavanju energetskih poslovnih modela usklađenih s industrijom 4.0?

– E.ON-ova strategija počiva na tri temeljna stupa. Jedan je od tih stupova digitalizacija, koja je pokretač industrije 4.0. E.ON iznimno puno ulaže u pametno upravljanje mrežama, odnosno distribuciju električne energije, ali i druga rješenja poput energetskih sustava upravljanja s pomoću umjetne inteligencije, automatizacije i obrade velike količine podataka, što omogućava velike uštede zbog optimiranja potrošnje.

O kojim se inovacijama radi?

– Inovacije su tu i u primjeni na ostalim našim tržištima, no hrvatsko tržište još nije dovoljno zrelo za takva rješenja. Preduvjet za njihovu primjenu agilne su i moderne elektroenergetske mreže spremne za prihvat energije iz obnovljivih izvora energije uz pojednostavnjenje svih procesa, a industrija 4.0, kako se sada čini, daleko je od nas. Pomaci jesu vidljivi, ali ne brzinom koju od nas zahtijeva EU za ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti. Međutim, spomenuo sam E.ON-ovu inovaciju ectogrid™ kao napredni sustav grijanja i hlađenja korištenjem otpadne topline, koju s nekim partnerima razmatramo primijeniti i na našem tržištu.

Kako pridonosite dobrobiti zajednice u kojoj poslujete?

– Instalirali smo više od 100 MWp solarnih elektrana za vlastitu potrošnju poslovnim kupcima podupirući njihove poslovne i klimatske ciljeve, pri čemu osiguravamo i opskrbu energijom, što je u posljednjih nekoliko godina postalo iznimno važno. Smanjenjem emisija CO 2 , osnaženjem konkurentnosti svojih partnera omogućujući im sigurnu, zelenu i obnovljivu energiju posredno pomažemo i zajednici. Uz to, do sada smo investirali više od trideset milijuna eura u greenfield-investicije. Unatoč tomu energetska tranzicija ostaje zadatak cijelog društva i ne ovisi samo o mrežnim operatorima. Mnogo je tu ključnih dionika: kupci, mrežni operatori, proizvođači električnih automobila, EV punjača i dizalica topline, instalaterski tehničari, proizvođači solarnih panela i vjetroturbina te, naravno, zakonodavci, koji moraju ubrzati procedure odobravanja. Energetska tranzicija zaista će uspjeti samo ako svi ti dionici donesu rezultate. Kratkoročno, Europi je potreban nov dizajn tržišta koji odražava dinamiku energetske industrije u idućim godinama i nudi sigurnost planiranja za sve sudionike. To uključuje poticaje za učinkovito pružanje proizvodnih i fleksibilnih kapaciteta koji su ekonomski pravedni i regionalno razumni. Još jedna važna tema koju ovdje želim otvoriti i istaknuti našu prednost jesu stručnjaci. Moramo spriječiti da sve veći nedostatak kvalificiranih radnika postane zapreka europskoj energetskoj tranziciji, gospodarskom razvoju i napretku. To će biti moguće samo ako poslovna zajednica i kreatori politika djeluju ruku pod ruku.

Kakvi su dugoročni poslovni planovi?

– Nastaviti širiti poslovanje i spektar energetskih infrastrukturnih rješenja koje postupno uvodimo na hrvatsko i slovensko tržište, i dalje snažno investirati u kvalitetne projekte te zadržati poziciju najboljeg partnera za energetsku tranziciju kompanija, ali i lokalnih zajednica.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom E.ON.