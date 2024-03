Vegeta BIO limitiranim pakiranjem odaje počast ravnopravnosti žena

Nakon uspješnog limitiranog izdanja Vegeta&Spirulina univerzalnog dodatka jelima, Vegeta ponovno lansira limitirano izdanje koje nosi važnu društvenu poruku, a inspirirano je najvažnijom ženom u Podravkinoj povijesti

Podravkin najpoznatiji brend Vegeta ponovno je zasukala rukave i osmislila nešto novo. Povodom Međunarodnog dana žena, Vegeta BIO stiže u posebnom, limitiranom izdanju. Točnije, u posebno osmišljenoj ambalaži koja služi kao praktični savjetnik za ravnopravnu raspodjelu kućanskih poslova. Nastavak je to suradnje s agencijom Bruketa&Žinić&Grey, koja je prošle godine rezultirala prestižnom nagradom Red Dot Best of the Best za dizajn Vegeta&Spirulina ambalaže.

Ovo posebno izdanje Vegete BIO ujedno je i podsjetnik na najvažniju osobu u Podravkinoj povijesti, profesoricu Zlatu Bartl. Vegeta je izumljena prije 65 godina, u vremenu kada su se žene još uvijek borile za svoju ekonomsku neovisnost. Profesorica Bartl sa svojim je timom tada predstavila proizvod koji će ženama diljem svijeta olakšati teret brige o kućanstvu, smanjujući vrijeme koje su provodile u kuhinji. Od tada pa sve do danas, Vegeta je neizostavni dio svakog kućanstva, koji se kroz godine našao na više od šezdeset tržišta diljem svijeta.

Stoga, limitirano izdanje Vegete BIO odaje počast svom podrijetlu i vizionarki zaslužnoj za njeno stvaranje. Istovremeno, nastavlja podizati svijest o važnosti ravnopravnosti spolova. Novo pakiranje Vegete BIO poručuje kako sve ima bolji okus s Vegetom pa čak i ravnopravna raspodjela kućanskih poslova. Na pakiranju se, stoga, mogu pronaći savjeti o raznim mogućnostima pomoći u vlastitu kućanstvu, bilo da se radi o iznošenju smeća ili pripremi jednostavnih jela. Također, skeniranjem QR koda, koji vodi na web stranicu, mogu se preuzeti i jednostavni recepti sa službenog TikTok profila Vegete.

Ovo limitirano izdanje Vegete BIO dijelit će se 8. ožujka, na Međunarodni dan žena, a uz kupnju bilo kojeg proizvoda iz asortimana Vegeta dodataka (univerzali, specijali, monozačini), u poslovnici Super Konzuma na Radničkoj cesti u Zagrebu te sljedećeg petka, 15. ožujka, u Intersparu na Radničkoj cesti u Koprivnici.