Veleučilište PAR organizira 12. po redu PILC konferenciju u Opatiji

Veleučilište PAR u suradnji s međunarodnim partnerima organizira dvanaestu po redu međunarodnu znanstveno – stručnu konferenciju PILC (PAR International Leadership Conference) koja će se održati u opatijskom Hotelu Milenij 31. ožujka i 1. travnja 2023 s početkom u 10h. Tema ovogodišnje konferencije je Što nam donosi leadership četvrte industrijske revolucije (IR4.0)?.

Od prve zajedničke konferencije 2012. godine, mijenjale su se teme, ali ne i cilj; promicati vještine vođenja i iskustvo lidera iz različitih područja kroz povezivanje akademske i gospodarske zajednice, razmjenu znanja i iskustva. PILC konferencija promiče interdisciplinarni dijalog i potiče sudionike na usavršavanje i umrežavanje na međunarodnoj razini.

Cilj konferencije je u ugodnoj atmosferi i s kvalitetnom raspravom dati odgovore na neka od pitanja: Koji su izazovi i perspektive vodstva u IR4.0, kakve su promjene na tržištu rada, kakav utjecaj na poslovanje ima umjetna inteligencija, je li turistička ponuda stavljena pred izazov, jesu li se ovi izazovi zapravo pokazali kao prilike za daljnji napredak?

Sudionici će tijekom prvog dana prisustvovati glavnoj panel raspravi o Ekonomskim i digitalnim izazovima leadershipa u četvrtoj industrijskoj revoluciji (IR 4.0.) o čemu će govoriti prof. dr. sc. Edmond Hajrizi, osnivač i rektor UBT – University for Business and Technology, prof. dr. sc. Srđan Krčo sa Sveučilišta u Novom Sadu i DunavNET, dr. sc. Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalni razvoj HGK, Dorotea Effenberger, predsjednica Uprave Tahografa te doc. dr. sc. Ivan Herak, član uprave ACI d.d.

Na One to One razgovoru doc. dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Veleučilišta PAR, glavnog organizatora konferencije ugostit će nj. e. prof. dr. sc. Martina Berishaja, veleposlanika Republike Kosovo.

U drugom djelu programa održat će se panel rasprava o Društvenim, obrazovnim i tržišnim očekivanjima od generacije Alfa o čemu će govoriti dr. sc. Marko Kralj, znanstveni savjetnik na Institutu za fiziku, Tadej Slapnik, potpredsjednik World Metaverse Council, izv. prof. dr. sc. Mirko Sužnjević s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marko Turk, prodekan za međunarodnu suradnju na Veleučilištu PAR te Maro Alavanja, generalni direktor Narativ komunikacije d.o.o.

Drugi dan konferencije predviđen je za studentske prezentacije, radionice i debate pod vodstvom mentorice Tatjane Brkić sa Saint Paul University u Kanadi.

Zemlja partner ove godine je Kosovo, a partneri konferencije su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Primorsko – goranska županija, Turistička zajednica Kvarner i Grad Opatija dok su glavni sponzori JGL i ACI d.d.

After/alumni PARty konferencije održat će se 31. ožujka u restoranu Nautica na Kantridi, s početkom u 20h.

Cijeli program konferencije možete vidjeti na ovoj poveznici.