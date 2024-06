Vellayan Subbiah iz Indije novi je EY Svjetski poduzetnik godine

Indijski poduzetnik Vellayan Subbiah osvojio je prestižnu titulu EY Svjetskog poduzetnika godine. Na svjetskoj završnici programa EY Poduzetnik godine, koju organizira konzultantsko-revizorska tvrtka EY, u konkurenciji od 51 poduzetnice i poduzetnika iz 47 svjetskih zemalja najboljim se pokazao upravo Vellayan Subbiah. Hrvatsko poduzetništvo u Monacu predstavljao je Ivo Usmiani, jedan od osnivača, prvi direktor i predsjednik Upravnog odbora tvrtke JGL, najveće hrvatske farmaceutske tvrtke u domaćem vlasništvu osnovane 1991. godine kao prvo privatno farmaceutsko dioničko društvo u zemlji.

Tvrtka Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd., iza koje stoji novi EY Svjetski poduzetnik godine, nudi široki spektar financijskih usluga, uključujući zajmove i investicijske usluge te je danas druga najveća nebankarska financijska tvrtka u državi. Subbiah vjeruje da pojedinci i male tvrtke mogu ostvariti svoje snove i potencijal uz odgovarajuću financijsku podršku, a zahvaljujući njegovom pristupu, mnoge obitelji s nižim i srednjim prihodima uspjele su kupiti domove. Također, kao izvršni dopredsjednik tvrtke Tube Investments of India, Subbiah je preokrenuo poslovanje CG Power u samo godinu dana, transformirajući je iz tvrtke s visokim dugovima u uspješnu tvrtku koja proizvodi električna vozila, testira medicinski potrošni materijal i omogućuje pristupačan javni prijevoz kroz maloprodaju bicikala. Upravo zbog toga, Tube Investments of India je danas jedan od vodećih inženjerskih divova u Indiji, uz rast dionica od 600 posto u četiri godine.

U konkurenciji najboljih svjetskih poduzetnika bio je i hrvatski poduzetnik Ivo Usmiani, koji je u ožujku ove godine ponio titulu devetog hrvatskog EY Poduzetnika godine. Usmiani je jedan od pionira hrvatskog poduzetništva, a u 33 godine od osnivanja JGL-a, postigao je brojne poslovne uspjehe. JGL Grupa danas posluje na 60 tržišta svijeta, dok 87 posto prihoda ostvaruje u izvozu.

- Biti ovdje u Monacu, na EY Svjetskom poduzetniku godine i među najboljima na svijetu, za mene je već nevjerojatna čast i priznanje. Kao lideri u svojim industrijama, imamo odgovornost prema našim tvrtkama, ali i prema društvu u cjelini. Zajedno možemo stvoriti bolji svijet te vjerujem da su ovdje okupljeni poduzetnici pravi primjer kako se to može postići - rekao je Usmiani nakon proglašenja novog EY Svjetskog poduzetnika godine, a natječaj za program EY Poduzetnik godine ponovno je aktivan na nacionalnoj, ali i globalnoj razini.