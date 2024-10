Vichy Laboratoires obilježava Dan menopauze u Francuskom institutu

Svake godine 25 milijuna žena prođe kroz menopauzu, a do 2025. u svijetu će biti 1,2 milijarde žena u postmenopauzi. U prosjeku, postmenopauza predstavlja jednu trećinu života žene i stoga je ključno, o toj nedovoljno istraženoj temi, razgovarati što češće. Vichy Laboratoires pionir je u području znanosti ekspozoma – znanosti o vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji utječu na zdravlje i izgled kože – a već više od 20 godina posebno je posvećen proučavanju menopauze, promjenama koje žene u menopauzi prolaze, kao i posebnim potrebama žena i njihove kože u ovom razdoblju. Kroz brojne aktivnosti, od razvoja Neovadiol linije proizvoda za njegu kože u menopauzi, do organizacije različitih prilika za razgovor sa stručnjacima o promjenama i izazovima s kojima se žene susreću u ovom razdoblju, Vichy nastoji pružiti podršku ženama u menopauzi, osnažiti ih te otvoriti sigurni prostor za razmjenu mišljenja, iskustava, savjeta, ali i pristup pouzdanim informacijama od strane stručnjaka.

SVJETSKI DAN MENOPAUZE U FRANCUSKOM INSTITUTU U ZAGREBU

Ove je godine Vichy Laboratoires, zajedno s partnerom Francuskim institutom, pripremio poseban program kojim će obilježiti Svjetski dan menopauze 18. listopada u ljupkom prostoru Francuskog instituta u centru Zagreba u Preradovićevoj 5. Program će biti otvoren za sve zainteresirane posjetitelje, a prisutni će imati priliku poslušati panel raspravu s početkom u 16.30 u kojoj će sudjelovati stručnjaci iz područja dermatologije, ginekologije i nutricionizma - prim. dr. sc. Ivan Bolanča, spec. ginekologije i porodništva, dr. sc. Željana Bolanča, spec. dermatovenerologije, prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistkinja, kao i Vichyjeva ponosna brand ambasadorica Daria Lorenci Flatz. Nakon održane panel rasprave, posjetiteljima će do 20.00 sati biti dostupno besplatno individualno savjetovanje sa stručnjacima, a svi zainteresirani moći će se upoznati i s proizvodima iz Vichyjeve Neovadiol linije za njegu kože u menopauzi. Vichy je za posjetitelje ovog događaja pripremio i darove iznenađenja.

PROMJENE U MENOPAUZI

U mlađoj odrasloj dobi koža se u potpunosti regenerira svakih 28 dana, no kako starimo, to se razdoblje povećava na 40 do 60 dana. U godinama prije menopauze, smanjuju se razine reproduktivnih hormona, a posljedično se razvijaju različiti simptomi koji mogu utjecati na cijelo tijelo te osobito na kožu. Promjene u razinama estrogena i kortizola ubrzavaju starenje kože, uzrokujući dehidraciju kože i gubitak kolagena, a koža posljedično postaje suha, crte lica nisu zategnute i pojavljuju se bore. Zbog ovih je promjena potrebno posebno prilagoditi njegu kože, a kao brand koji vjeruje da je zdravlje bitno i briga o zdravlju započinje brigom o koži, Vichy je razvio Neovadiol protokole za njegu zrele kože, kako u peri, tako i postmenopauzi.

PROTOKOL ZA NJEGU KOŽE U PERIMENOPAUZI: da bi se povratila gustoća i revitalizirala koža koriste se formulacije obogaćene hijaluronskom kiselinom. Nakon nanošenja NEOVADIOL MENO 5 BI-SERUMA koji je odgovara koži u svakoj fazi menopauze, na lice se ujutro nanosi NEOVADIOL dnevna njega za gustoću i punoću kože u perimenopauzi, a navečer NEOVADIOL noćna njega za gustoću i obnovu kože u perimenopauzi.

PROTOKOL ZA NJEGU KOŽE U POSTMENOPAUZI: kako bi se koža obnovila, a smanjila obješenost, koriste se formulacije obogaćene Omegama 3-6-9. Nakon nanošenja NEOVADIOL MENO 5 BI-SERUMA, na lice se ujutro nanosi NEOVADIOL hranjiva dnevna njega za kožu u postmenopauzi, a navečer NEOVADIOL noćna njega za gustoću i obnovu kože u postmenopauzi.

Kožu od sunca treba čuvati u svim fazama života, a posebno razdoblju menopauze. Neovadiol krema za učvršćivanje kože i zaštitu od tamnih mrlja sa SPF 50 novi je proizvod iz laboratorija Vichy, koji kao dio protokola za njegu kože u postmenopauzi ciljano djeluje na hiperpigmentacijske mrlje te pruža UV zaštitu.

PODRŠKA ŽENAMA U MENOPAUZI

Pojedine žene lepršaju kroz menopauzu bez problema, ali većina doživljava neke simptome u rasponu od blagih do teških i za mnoge žene ovaj prirodan proces predstavlja vrijeme anksioznosti i problema. Umjesto da izolira svako pojedino iskustvo, Vichy se istaknuo kao brend koji beskompromisno pruža podršku ženama i nastoji stvoriti zajednicu žena koje će se osloniti jedne na druge, podijeliti iskustvo i učiniti da se međusobno osjećaju manje same, a više osnažene, samopouzdane, snažne i dobro u svojoj koži. Vichy ne želi pružiti samo odgovarajuću njegu, nego i sigurno mjesto za razmjenu mišljenja, iskustava i savjeta, kako bi žene shvatile da menopauza ne znači pauzu ili kraj, nego početak novog poglavlja i kvalitete života. S tim je ciljem – podizanja svijesti o važnosti podrške te širenjem pristupa informacijama o menopauzi kroz savjete zdravstvenih djelatnika (dermatologa, ginekologa, nutricionista, psihologa i drugih) – Vichy osnovao Facebook grupu #NemaPauze u menopauzi gdje su članicama dostupni savjeti stručnjaka, iskustva drugih članica grupe te razni edukativni i zabavni sadržaji. Ovoj pozitivnoj kampanji, u kojoj se nastoji potaknuti razgovore o menopauzi ove se godine pridružila glumica Daria Lorenci Flatz koja je otvoreno podijelila svoje iskustvo o promjenama u menopauzi.

Više o Vichyjevim proizvodima za njegu kože u menopauzi i kampanji #NemaPauze u menopauzi potražite na web stranici vichy.hr, kao i u Facebook grupi #NemaPauze u menopauzi, a ovog petka iskoristite priliku i poslušajte zanimljivi panel u Francuskom institutu u Zagrebu.