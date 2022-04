Vrh svjetske tech zajednice vraća se u Hrvatsku: Infobip Shift obilježit će nikad bogatiji program i spektakularna produkcija

Najveća developerska konferencija u ovom dijelu Europe ponovno okuplja istaknute IT stručnjake, programere, startupe i poduzetnike

Infobip Shift, najveća developerska konferencija u jugoistočnoj Europi, održat će se 19. i 20. rujna u zadarskom ŠC Višnjiku. Jedanaesto izdanje prepoznatljive developerske konferencije donijet će svim posjetiteljima još višu produkcijsku razinu i najbogatiji program do sada. Inovativni hrvatski i međunarodni startupi predstavit će se na Startup Tribe pozornici. O kriptovalutama, blockchainu, NFT-ovima, fintechu i drugim aktualnim tech temama raspravljat će se u Web3 dvorani. U posebnoj Expo dvorani smjestit će se boothevi kompanija iz cijelog svijeta koje će se predstaviti potencijalnim poslovnim partnerima i zaposlenicima.

- 11. Infobip Shift bit će veći i sadržajniji nego ikada prije te vjerujem kako će se još jednom potvrditi kao središnje mjesto okupljanja svjetske developerske scene u jugoistočnoj Europi. Uz program, na višu razinu smo podigli i kvalitetu produkcije kojom ćemo u potpunosti transformirati Višnjik i osigurati jedno futurističko, high tech iskustvo čime ćemo svrstati Infobip Shift uz bok najvećim svjetskim tehnološkim događajima. Pridružit će nam se više od 50 govornika, a očekujemo više od 4.000 posjetitelja uživo te više od 10.000 online. Posjetitelji će se tijekom dva dana konferencije na predavanjima, radionicama i panel raspravama moći upoznati s najnovijim tehnologijama, razmijeniti znanja i započeti nove poslovne suradnje, a sve u jednoj opuštenoj, ljetnoj atmosferi koja obilježava Infobip Shift' – izjavio je Ivan Burazin, član Uprave Infobipa i začetnik konferencije.

Program Infobip Shifta održat će u svim dvoranama Višnjika, kao i na dva vanjska prostora. Na glavnoj pozornici predavanja će održati predstavnici vrha svjetske IT industrije i vodećih svjetskih tehnoloških kompanija. Svoj dolazak već je potvrdio Hakon Wium Lie, norveški programer i tvorac CSS-a, programskog jezika koji oblikuje izgled web stranice, kao i Una Kravets iz Googlea. Predavanja će održati i drugi poznati developeri poput Charity Majors te povratnika na konferenciju Kitzea i Kenta C. Doddsa. Uz predavanja, neki od govornika održat će i radionice na kojima će se polaznici moći iz prve ruke educirati o najnovijim programerskim i IT rješenjima.

Do sada najveće izdanje Infobip Shifta okupit će na jednom mjestu vodeća imena svjetskog IT-a, predstavnike tech divova i kompanija iz drugih industrija. Predah i osvježenje između aktivnosti posjetitelji će pronaći u posebno uređenim vanjskim Garden prostorima, a oba dana konferencija zaokružit će afterpartiji na prepoznatljivim zadarskim destinacijama.

-'Kao i prijašnjih godina, želimo u Hrvatskoj okupiti svjetsku developersku zajednicu na jednom jedinstvenom tehnološkom događaju. Infobip Shift je već upisao Hrvatsku na IT kartu Europe, a ovogodišnje izdanje svojom će kvalitetom i veličinom tu poziciju još jednom potvrditi. Poznati govornici, bogat popratni program, najnoviji tehnološki i programerski trendovi te prilika za druženje s kolegama iz cijelog svijeta uz predivnu kulisu Zadra savršena su pozivnica za sve developere, IT stručnjake, studente i poduzetnike' – zaključio je Burazin.

Ovogodišnji Infobip Shift moći će se pratiti hibridno, odnosno fizički i online. Dojmove s prošlogodišnjeg izdanja možete pogledati u videu, a više informacija o konferenciji, programu i ulaznicama nalazi se na internetskim stranicama Infobip Shifta.