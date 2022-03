Vrijeme jeftine energije je prošlo, Hrvatska hitno treba zelenu tranziciju

Rusko-ukrajinska kriza je je pokazala da su poduzetnici posebno osjetljivi na promjenu cijena energenata, pa traže brza rješenja, ali Hrvatska je birokratizirana i spora da bi u kratkom roku mogla pokrenuti projekte zelene tranzicije.

Još uvijek neiskorišteni potencijali su sunce, vjetar, vodik, pogotovo u Dalmaciji, ali dosadašnja praksa je pokazala da projekti od javnog interesa kaskaju za onima koje pokreću poduzetnici.

Digitalizacija i zelena tranzicija, kao glavne sastavnice Nacionalnog plana Oporavka i otpornosti za gospodarstvo (NPOO) kojim je osigurano 25 milijardi kuna privatnom i javnom sektoru - teme su o kojima se raspravljalo u utorak, 16. ožujka na online izdanju Poduzetničkog kafića koji STech akcelerator provodi u sklopu projekta 'STech Standard - Poduzetništvo na dlanu',

Panelisti su bili inženjer i ex pomoćnik ministra za gospodarstvo Zdeslav Matić (Renergis), stručnjak za obnovljive izvore Mate Rebić (Struya) te voditelj razvoja IT tvrtke s fokusom na obnovljive izvore energije Marin Curavić (IT SISTEMI), dok je sedmo izdanje kafića moderirao Marino Bezmalinović.

Zdeslav Matić je naglasio kako 'zelena tranzicija kreće prema elektrifikaciji, i to ponajviše transporta, grijanja i hlađenja prostorija, kao i proizvodnje energije'.

- Ako želimo da turizam preživi, danas je vrijeme za elektrifikaciju prometa za turiste. Razlog je jednostavan - sve veći broj Europljana, pogotovo na sjeveru, vozi električne automobile, s kojima se još uvijek ne mogu zaputiti uz Hrvatsku jer nema dovoljno punionica za električna vozila - naglasio je Matić i dodao kako bi država, između ostalog, trebala poticati i proizvodnju energije na vlastitom krovu.

Komentirajući Nacionalni plan oporavaka i otpornosti (NPOO) Mate Rebić dodaje kako projekti obnovljivih izvora nemaju smisla bez stabilne infrastrukture na koje se mogu spojiti.

- Imamo situaciju da je trošak priključka na mrežu velik što je dokaz kako smo stihijski gradili mrežu. Imamo potencijala, ali sve traje predugo, naše šanse su sve manje i manje - rekao je ovaj stručnjak s 18 godina iskustva u razvoju i implementaciji energetskih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu.

Digitalna transformacija je potencijal, smatra Marin Curavić i nastavlja kako svi pričaju o njoj, ali da malo toga napravilo po tom pitanju jer “procesi do uporabne dozvole traju 5 do 7 godina, teško je bilo što planirati i dobiti isplativost na projektu”.

-Sektor zelene energije je lakmus cijele priče, u samom procesu ishođenju dozvole nedostaje digitalizacije i informacijskih servisa koja bi tu priču ubrzali- uvidio je problem Curavić koji smatra kako je rješenje da država riješi papirologiju i dovede projekte do lokacijske dozvole.

Online panel Zelena energija i digitalizacija organiziran je sredstvima iz EU fondova, a cilj ovog projekta je upoznati poduzetnike i stručnjake u određenom području u svrhu razmjene iskustava i savjeta.