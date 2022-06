Vrijeme leti: Osigurajte svoje mjesto na HR Days konferenciji po Early Bird cijeni već danas

Ovogodišnji susret HR profesionalaca iz Hrvatske i regije odvit će se u slavljeničkoj atmosferi. Hr Days konferencija slavi 10. rođendan, a pored torte, šarenih konfeta i šampanjca za vas smo ponovno pripremili odličan program!

Vrijeme leti. Naravno, ne uvijek i u svim situacijama. Ponekad se ponaša sasvim suprotno, protivno vlastitoj prirodi i djeluje kao da stoji nepomično u mjestu. A mnogi bi se zakleli kako se u onim posebno zamornim ili neugodnim situacijama kazaljke sata krenu okretati unazad. Pa ipak, dojma smo kako znatno češće taj isti sat ‘juri’, a vrijeme curi kroz naše prste. Do tog zaključka obično dolazimo dok se primičemo kraju značajnijih životnih poglavlja. Posljednjeg dana srednje škole. Prije nego što ćemo obraniti diplomski rad i izaći na tržište rada. Dok se opraštamo od kolega iz ureda i nazdravljamo danima koje smo proveli radeći zajedno. Ili, dok ugodno zavaljeni u stolcu križamo još jednu stavku s tog jutra sačinjenog popisa zadataka, kada zahvaljujući letimičnom pogledu prema minimalističkoj verziji kalendara smještenog u samom kutku stola, otkrivamo kako je lipanj pri kraju. Prošla je prva polovica godine. Vrijeme leti.

Istim riječima smo lani osvijestili činjenicu kako će naredno izdanje HR days konferencije biti jubilarno deseto. Cijelo desetljeće. Dvije znamenke. Vrijeme leti…

Iznimno smo ponosni na put koji smo zajedno s Vama dosad prošli.

Zahvaljujući višegodišnjem neprekidnom promicanju uloge i značaja HR-a za cjelokupno poslovanje tvrtki i praćenju trendova u struci te povezivanja domaćih, regionalnih i svjetskih HR stručnjaka s ciljem razmjene znanja i dolaska do novih ideja, HR Daysi danas s ponosom nose status vodeće regionalne konferencije posvećene razvoju ljudskih potencijala!

No, tu ne smijemo i ne planiramo stati…

Ovogodišnja konferencija će se održati koncem ljeta, 21. i 22. rujna u Rovinju, te ponovno nudi bogat i raznovrstan program!

Potaknite inovaciju i u vaše organizacije unesite empatiju i autentičnost!

Tajne kreiranja inkluzivnije poslovne kulture i vođenja zaposlenika na empatičan i autentičan način svojim nadahnutim predavanjima otkrit će nam fantastični predavači.

Multikulturalna stručnjakinja s pozamašnim iskustvom u regrutaciji zaposlenika i vođenju timova Evi Prokopi itekako je svjesna izazova s kojima se moderni HR-ovci suočavaju. Predavanjem pod nazivom ‘Responsible Leadership as a key factor for future of work in 2025.’ Prokopi će nam pojasniti kako razviti angažman tima i vještine rješavanja problema.

Claude Silver, ‘Chief Heart Officer’ tvrtke VaynerMedia, posjetitelje konferencije će podsjetiti na jednostavnu i pomalo zapostavljenu perspektivu – onu prema kojoj su na poslu svi 100 posto ljudi. Inspirirat će vas da krenete u akciju i u vaše organizacije unesete empatiju, autentičnost i ambiciju!

Antoni Lacinai, međunarodni autoritet i stručnjak za komunikaciju otkrit će nam 3 komunikacijske supermoći, kako brzo dijagnosticirati uzroke postojeće razine angažmana zaposlenika i što možemo postići ako zaista saslušamo i pokušamo razumjeti naše zaposlenike.

A kad već spominjemo supermoći, nikako ne smijemo preskočiti našeg ‘superjunaka’. Johana Driessensa je publika konferencije imala prilike upoznati prije dvije godine kada se pred našim ekranima (bilo je to 2020., kada smo se družili ‘na daljinu’) pojavio odjeven u, ni manje ni više, nego supermana. Kakav outfit sada priprema, zasad je tajna, ali sigurni smo da će se upravo Johanovo predavanje ‘The immersive employer brand’ pokazati kao savršeno rješenje za sve one koji traže aktivno i motivirajuće iskustvo.

Baš kao što smo sigurni kako će nam bivša Googleova korporativna voditeljica Daniela Landherr objasniti što je sve potrebno za izgradnju sjajnih timova i kako učenje otkriva što uistinu uključuje i osnažuje talente i potiče inovacije.

Okrugli stol ‘Ostaješ ili odlaziš’ i HR Prakse

Pored interesantnih predavanja, konferencija će ponuditi i interaktivne radionice namijenjene obogaćivanju vašeg znanja i vještina te okrugli stol pod nazivom ‘Great resignation: Ostaješ ili odlaziš?’ u okviru kojeg ćemo se pozabaviti aktualnom temom – zadržavanjem postojećih i privlačenjem novih, kvalitetnih zaposlenika u vremenu velike potražnje za radom i sve težeg pronalaska radnika

Također, potaknuti razmišljanjem kako se ‘znanje množi dijeljenjem’, MojPosao je još 2010. godine pokrenuo projekt Najbolje HR prakse kojim odajemo priznanje kvalitetnom, predanom i učinkovitom radu HR profesionalaca i širimo ‘know-how’ među HR zajednicom.

Ako ste i vi osmislili i/ili proveli projekt koji se pokazao kao odlično rješenje za vaše poslovanje podijelite ga sa ‘svijetom’, odnosno HR zajednicom!

Dakako, nipošto neće izostati naši legendarni tulumi. Općepoznato je kako HR Days konferencija zalaskom sunca odijeva ‘novo ruho’ i postaje HR Nights čija glavna zadaća je dobar provod do ranih jutarnjih sati. I otrkivanje plesnih zvijezda među sudionicima konferencije!

Svoje mjesto na najvećoj regionalnoj HR konferenciji po Early Bird cijeni već danas!