Vrlo kaotičan tjedan na deviznim tržištima

Na svjetskim valutnim tržištima tečajevi vodećih globalnih valuta na kraju prošloga tjedna nisu bilježili velike promjene u odnosu na njegov početak, pa bi se moglo zaključiti da je bila riječ o vrlo mirnom trgovanju, no zapravo je tjedan bio vrlo kaotičan, pri čemu su i jen i euro dosegnuli najviše tečajeve prema dolaru u ovoj godini, no potom su korigirani.

Dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, prošloga je tjedna oslabio blagih 0,05 posto, na 103,15 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema euru blago poskupio, za 0,03 posto, na 1,0916 dolara za euro, dok je prema japanskom jenu stagnirao na 146,62 jena.

Takve blage oscilacije ne ukazuju da je protekli tjedan bio vrlo kaotičan, s obzirom da se u ponedjeljak, ponajviše zbog neočekivano slabih podataka o zaposlenosti u SAD-u, zbio krah na globalnim dioničkim tržištima, a potražnja za sigurnom imovinom kao što je primjerice jen dovela do skoka te valute na najvišu ovogodišnju razinu prema dolaru.

Tako je tečaj jena u ponedjeljka dosegnuo najviši tečaj od 2. siječnja ove godine od 141,675 jena za dolar. I tečaj eura početkom tjedna dosegnuo je po prvi put u ovoj godini razinu od 1,1009 dolara.

No, s oporavkom tržišta dionica idućih dana, kao i podacima objavljenim u četvrtak, koji su pokazali da je broj Amerikanaca koji su zatražili naknadu radi nezaposlenosti prethodnoga tjedna pao više od očekivanog, smirili su se i strahovi investitora od toga da se američko tržište rada raspada, a SAD-u prijeti recesija.

Smirivanje njihovih strahova dovelo je i do smanjivanja očekivanja da će Fed u rujnu sniziti kamatne stope za pola postotnog boda. Sada tržište procjenjuje šanse za time na 52 posto, nasuprot 69 posto u tjednu ranije, a rastu izgledi da će kamatne stope biti smanjene za 0,25 postotnih bodova. Ujedno, Bank of Japan signalizirao je početkom tjedna kako neće više podizati kamatne stope sve dok traju velike volatilnosti na financijskim tržištima.

Sve to dovelo je do kraja tjedna do oporavka tečaja američke valute prema jenu i euru, pa na tjednoj razini gotovo da i nije bilježio promjene.