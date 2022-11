Web Retailer Award 2022: Odabrane su najbolje web trgovine u Hrvatskoj i regiji

Na E-commerce Jam konferenciji održanoj u četvrtak u Tvornici kulture, svečano su dodijeljena priznanja najboljim web trgovinama u regiji u sklopu Web Retailer Award 2022 natjecanja. S tradicijom dužom od desetljeća, Web Retailer Award najveće je natjecanje web trgovina u Adriatic regiji koje se u organizaciji portala Jeftinije.hr, dijela Heureka Grupe, već osmu godinu održava u Hrvatskoj.

Ove se godine na Web Retailer Award prijavila 361 web trgovina iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, a u četvrtak je, u sklopu E-commerce Jam konferencije, pod pokroviteljstvom dostavne službe DPD i kartičarske kuće Visa, podijeljeno je čak 58 nagrada u različitim natjecateljskim kategorijama.

Pobjednike su odabrali kupci i vodeći ljudi industrije

Kao uvjet sudjelovanja u Web Retailer Award natjecanju, web trgovine su morale prikupiti ankete s recenzijama svojih online kupaca. Idući je korak bio ocjenjivanje trgovina na dva područja: zadovoljstvo kupaca i tehnička sukladnost trgovine s europskim standardima sigurne online kupovine. Potom su tri online trgovine s najvišim ocjenama iz svake kategorije, uvrštene među finaliste.

Najbolje ocijenjene web trgovine ušle su u uži krug natjecanja u kojem ih je ocjenjivala međunarodna komisija vrhunskih ecommerce stručnjaka.

- Drago nam je da broj web trgovina prijavljenih na Web Retailer Award iz godine u godinu raste, što je jasan signal da web trgovce zanima koliko dobro kotiraju u odnosu na druge. Iznimno je važna i činjenica da teže napretku i kontinuiranom usavršavanju u želji da svojim kupcima ponude što bolje iskustvo kupovine. Potrošači u Adriatic regiji su sve zahtjevniji i vještiji u online kupnji, a ovakva natjecanja mogu pomoći web trgovinama da postignu izvrsnost i još veći uspjeh - naglasila je Polona Stanovnik, direktorica marketinga na Jeftinije.hr i predsjednica ovogodišnje WRA stručne komisije.

Glavna nagrada, Best in Adriatic Award pripala je slovenskoj web trgovini bigbang.si, People’s Choice Award u Hrvatskoj je otišla u ruke web trgovine bijela-tehnika.hr, Web Challenger Award pripao je web trgovini s opremom za kućne ljubimce pethomeshop.hr, Web Champion Award pripao je trgovini malinca.hr dok je web trgovina senzacionalno.hr ponijela posebnu nagradu komisije Committee Award.

E-commerce Jam konferencija nadmašila sva očekivanja!

U rasprodanoj Tvornici kulture okupili su se vrhunski europski ecommerce stručnjaci, brojne strane i domaće tvrtke, a Zagreb je, zahvaljujući E-commerce Jam konferenciji na jedan dan postao središte ecommerca u srednjoj i istočnoj Europi.

David Čreslovnik, izvršni direktor Heureka Grupe u jadranskoj regiji otvorio je E-commerce Jam konferenciju i nakon uvodnih riječi uveo nas u niz Brand Jam predavanja posvećena brand marketingu koja su održali David Pivk direktor marketing u Nike Direct, Daniel Roginski generalni direktor Zalanda za srednju i istočnu Europu te Norman Nielsen iz popularne platforme za putovanja, Omio.

U Performance Jam setu predavanja Maja Bilić iz Googla govorila je o tome kako se nositi s promjenama u mjerenju konverzija koja nas očekuju ukidanjem kolačića, a Igor Jakovljević iz DPD-a predstavio je visoku razinu kvalitete usluge i jedinstveno korisničko iskustvo za kupce i primatelje te priznate logističke kuće.

Slijedio je panel na kojem se razgovaralo o različitim generacijama kupaca kojeg je moderirao Jiri Struk, voditelj brand marketing u Heureka grupi, a na panelu su sudjelovali Boris Trupčević iz Forea, Ana Matković iz HBC Coca-Cola, Ondrej Slama, marketinški stručnjak i certificirani Google predavač te Peter Watson-Wailes, osnivač i izvršni direktor tvrtke Tough & Competent.

Nakon panela uslijedilo je predavanje Marine Jurišić Škurle iz kartičarske kuće Visa, koja je bila jedan od glavnih partnera konferencije. Nakon toga je sjajna Sara Milošević iz Nordeusa podijelila znanja o tome kako iskoristiti TikTok kao komunikacijski kanal u području marketinga i izgradnji brenda, a Liraz Margalit, doktorica psihologije, otkrila nam je tajne koje oblikuju izbor potrošača. Za kraj je Aljoša Jenko, izvršni direktor Httpoola, govorio o aktualnim trendovima u digitalnom oglašavanju i integriranim rješenjima za digitalno oglašavanje na mobilnim uređajima, tabletima i računalima.

Nakon niza inspirativnih predavanja uslijedila je svečana dodjela Web Retailer Award 2022 nagrada, a cijeli je program završio u velikom stilu koncertom benda DeLiri i DJ jam setom. Nova znanja i iskustva vrhunskih predavača iz cijele Europe, brojni domaći ecommerce stručnjaci i vodeći web trgovci iz regije stavili su E-commerce Jam konferenciju na europsku mapu jednog od najvažnijih ecommerce događanja u regiji.

Popis pobjednika Web Retailer Award 2022:

BEST IN ADRIATIC AWARD

Bigbang.si

PEOPLE’S CHOICE AWARD

SLO: shop.halder.si

CRO: bijela-tehnika.hr

RS: intersport.rs

WEB CHALLENGER AWARD

SLO: malizakladi.si

CRO: pethomeshop.hr

RS: computerland.rs

WEB CHAMPION AWARD

SLO: bigbang.si

CRO: malinca.hr

RS: vitapur.rs

COMMITTEE AWARD

SLO: shoppster.si

CRO: senzacionalno.hr

RS: aksa.rs

BEST LOYALTY PROGRAM

Zooplus.hr

BEST PAYMENT EXPERIENCE

polleosport.si

BEST DELIVERY EXPERIENCE

xxxlesnina.rs

BEST CROSSBORDER SHOP

GymBeam s.r.o.

BEST APP OF THE YEAR

mall.hr

BEST CUSTOMER CARE

Malizakladi.hr

Posebna priznanja

BEST INSPIRATIONAL LEADER

SLO: Rok Hrastnik

CRO: Miroslav Varga

RS: Ivan Košutić

BEST COMMITTEE MEMBER

SLO: Peter Mesarec

CRO: Miroslav Varga

RS: Andrijan Lemut

Nagrade po kategorijama

Product Category: Kids

SLO: malizakladi.si

CRO: tvornicasnova.hr

RS: radionicasnova.rs

Product category: Health & beauty

SLO: spleticna.si

CRO: lijepa.hr

RS: gbs.rs

Product category: Furniture

SLO: pohistvo.si

CRO: namjestaj.hr

Product category: Automotive

SLO: gumenadom.si

Product category: Consumer tech

SLO: printink.si

CRO: centar-tehnike.hr

RS: computerland.rs

Product category: Fashion accessories

SLO: irisimo.si

Product category: Fashion

CRO: woolf.hr

Product category: Clothing and footwear

SLO: woolf-shop.si

RS: fashionandfriends.com

Product category: Food&beverage

SLO: hitrinakup.com

CRO: malinca.hr

Product category: Home and garden

SLO: maremico.si

CRO: klimakoncept.hr

Product category: Home&garden&furniture

RS: vitapur.rs

Product category: Pets

SLO: conorsadventure.si

CRO: pethomeshop.hr

Product category: Specialised stores & services

SLO: svetuzitka.com

Product category: Specialised stores

CRO: top-alati.hr

Product category: Sport

SLO: intersport.si

RS: intersport.rs

Product category: Sport & healthy diet & supplements

CRO: intersport.hr

Product category: Healthy diet & supplements

SLO: malinca.si

Product category: Tools

SLO: merkur.si

Product category: Web shopping malls

SLO: bigbang.si

CRO: pevex.hr