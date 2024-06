Wienerberger Brick Award 2024: nagrađeni međunarodni inovatori arhitekture od opeke

Ugledni žiri odabrao pet izvanrednih projekata među 743 prijave iz 54 zemlje, ističući potencijal održive i inovativne gradnje

Jedanaestu godinu zaredom, u Beču, gradu bogate arhitektonske i kulturne baštine, održana je međunarodna dvogodišnja nagrada Brick Award, koju je 2004. godine utemeljio Wienerberger, istaknuti svjetski dobavljač građevinskih materijala i inovativnih rješenja infrastrukture.

Prestižna Brick Award 2024., prikupila je 743 prijave iz 54 zemlje svijeta. Taj izniman odaziv još jednom potvrđuje globalni utjecaj i inovativni potencijal arhitekture od opeke. Među 50 predselektiranih nominiranih projekata, stručni žiri je pažljivo izabrao pobjednike u pet kategorija –‘Feeling at home‘, ‘Living together‘, ‘Working together‘, ‘Sharing public spaces‘, ‘Building outside the box‘. Osim toga, dodijeljena je i glavna nagrada koja je nadmašila standarde estetike, održivosti i inovativnosti.

Wienerberger, kao predvodnik u građevinskim materijalima i inovativnim rješenjima, nastavlja poticati arhitektonsku izvrsnost i promovirati napredak u gradnji diljem svijeta. „Danas se arhitekti suočavaju s brojnim izazovima. Moraju stvarati prostore koji smanjuju naš utjecaj na planet i štite nas od posljedica klimatskih promjena, a pritom činiti domove pristupačnijima uslijed rastućih životnih troškova.

- Izvanredni arhitekti istražuju nove načine korištenja materijala i strukture, kao što pokazuju ovogodišnji pobjednici Brick Awarda. Njihovi projekti, osim estetskih i strukturalnih kvaliteta, predstavljaju fizičku manifestaciju inovativnog duha potrebnog za rješavanje današnjih izazova. Od štednje resursa do integracije u postojeća okruženja, ovi kreativni umovi pronašli su rješenja koristeći veliki potencijal opeke. Ponosni smo što možemo odati počast i podržati ove predvodnike u arhitekturi od opeke - izjavio je Heimo Scheuch, izvršni direktor Wienerbergera.

Od stambenih prostora do umjetničkih instalacija: pobjednici demonstriraju impresivan potencijal arhitekture od opeke

Ukupni nagradni fond iznosi 27.000 €, pri čemu je pobjedniku glavne nagrade dodijeljeno 7.000 €, dok su pobjednici ostalih kategorija nagrađeni s po 5.000 €. Glavnu nagradu odnio je britanski studio Níall McLaughlin Architects za projekt “International Rugby Experience“, izložbeni i multifunkcionalni centar u Limericku posvećen spomenutom sportu, u kategoriji ‘Sharing public space‘. Dizajn centra inspiriran je znamenitim crkvama Limericka, dok istovremeno zadržava suvremen estetski izraz, omogućujući zgradi da se skladno uklopi u okruženje i estetski ga unaprijedi.

Paragvajski studio Equipo de Arquitectura osvojio je kategoriju ‘Feeling at home‘, s projektom ‘Intermediate House‘, koji koristi blokove komprimiranog tla za postizanje niskougljične kontrole temperature.

Nagradu za kategoriju ‘Living together‘, posvećenu višestambenim zgradama, osvojio je argentinski tim Estudio Arqtipo s projektom koji na uskom kutnom zemljištu kombinira deset stambenih jedinica, pritom svakoj pružajući privatni vanjski prostor.

U kategoriji "Working together" pobjedu su odnijeli irski studiji Grafton Architects i O’Mahony Pike Architects za novo uredsko sjedište Električne službe Irske, koje uspješno integrira moderne građevinske standarde s povijesnom estetikom Dublina.

Nagradu u kategoriji ‘Building outside the box‘ osvojio je zajednički projekt španjolskog studija HANGHAR i meksičkog studija PALMA: za festival arhitekture i dizajna kreirali su privremenu umjetničku instalaciju od opeke pod nazivom ‘Types of Spaces‘ u uskom prolazu u španjolskom gradu Logroñu, koja posjetitelje vodi kroz različite arhitektonske stilove.

Žiri se sastojao od pet međunarodno priznatih arhitekata:

Christelle Avenier (Francuska), arhitektica i suosnivačica Avenier Cornejo Architectes

Christine Conix (Belgija), arhitektica i suosnivačica Conix RDBM Architects

Ingrid van der Heijden (Nizozemska), arhitektica i suosnivačica CIVIC architects

Wojciech Malecki (Poljska), arhitekt i osnivač Maleccy biuro projektowe

Boonserm Premthada (Tajland), arhitekt i osnivač Bangkok Project Studio

Knjiga BRICK 24

Wienerberger, kao i svake prethodne godine, predstavlja svoje najnovije izdanje knjige pod nazivom ‘BRICK 24‘. Ova knjiga prati arhitektonsko natjecanje i donosi odabranih 50 projekata, među kojima su i pobjednici, te pet eseja renomiranih međunarodnih autora koji obogaćuju pregled suvremene arhitekture izrađene od opeke. Fokus knjige je na građevinskim materijalima od gline koji se smatraju bezvremenskim i idealnim za naprednu i inovativnu arhitekturu. Ovo izdanje objavljeno je u suradnji s Park Books.