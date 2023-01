Za 30. rođendan Tomić & Co. poklanja produženo jamstvo

Povodom obilježavanja 30 godina uspješnog poslovanja, tvrtka Tomić & Co. generalni zastupnik BMW i MINI vozila u Hrvatskoj, pokazuje iznimnu brigu te zahvalnost svim svojim kupcima, a u novoj 2023. godini za svako kupljeno BMW ili MINI vozilo poklanja BMW repair inclusive (BRI) ili MINI repair inclusive (MRI) paket - produžena jamstva u trajanju od 4 godine ili 200.000 km (ovisno što prije nastupi).

BMW i MINI produženo jamstvo je ekskluzivno produljeno jamstvo proizvođača s najvećim pokrićem na tržištu. Jedinstveno po zaštiti od troškova nepredviđenih kvarova, čak i kad je riječ o potrošnim dijelovima, BMW repair inclusive i MINI repair inclusive i nakon isteka standardnog, dvogodišnjeg jamstva osigurava jednaku razinu pokrića kao da je riječ o novom vozilu. Vrijedi u svim ovlaštenim servisima diljem svijeta i osigurava rješavanje jamstvenih zahtjeva u najkraćem mogućem roku.

Stoga ne propustite priliku posjetiti Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te odvezite svoj BMW ili MINI model, sada dostupan s posebnim pogodnostima:

Maksimalno pokriće i potpuno pokrivanje troškova neočekivanih kvarova za vrijeme trajanja jamstva

Maksimalna transparentnost i brzina obrade jamstvenih zahtjeva uz stručno rješavanje potrebnih popravaka

Maksimalna dostupnost zahvaljujući globalnoj priznatosti putem BMW mreže s više od 4000 BMW partnera

Maksimalne mogućnosti kroz različite ponude proširenja paketa

Maksimalna fleksibilnost kroz automatsko prenošenje sljedećem vlasniku vašeg BMW-a

Maksimalno zadržavanje vrijednosti zahvaljujući popravcima koje obavljaju isključivo BMW servisni partneri i koristeći samo originalne BMW dijelove

Da se Tomić&Co. našao na karti europskih prijestolnica BMW-a dokazuje njegova ekspertnost te profesionalan odnos prema klijentima kojima je uspio približiti filozofiju brenda i nemjerljivo zadovoljstvo u vožnji koje BMW i MINI automobili pružaju. Podsjetimo kako je Tomić & Co. davne 1993. godine započeo suradnju s BMW Grupom otvaranjem prve Tomić & Co. poslovnice u Zagrebu te postao prvi zastupnik jednog stranog proizvođača automobila u demokratskoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj. Tomić & Co. danas je jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj i glavni akter na domaćem automobilskom tržištu vozila.

Posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te odvezite svoj novi BMW ili MINI model.

Kupac ostvaruje pravo na GRATIS BRI ili MRI PAKET isključivo ako je vozilo prodano u 2023. godini (Ugovor potpisan u 2023.) i ako vozilo ima BSI ili MSI paket. Ne vrijedi za rent-a-car vozila, korporativne i kupce diplomatskih vozila.