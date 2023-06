Za kupnju odabranih modela HP LaserJet pisača do kraja srpnja HP kupcima vraća do 50 eura

HP prilikom kupnje odabranih modela pisača HP LaserJet do kraja srpnja nudi cashback, povrat novca kupcima u iznosu do 50 eura. Kako bi kupci ostvarili povrat novca, nakon kupnje trebaju registrirati pisač na hp-ovoj stranici hp.com/hr/lasercashback u roku od mjesec dana. Osim povrata novca, kupci ovih HP LaserJet pisača za aktiviranje ispisnog sustava HP+ prilikom postavljanja pisača dobivaju šest mjeseci besplatnog ispisa putem usluge Instant Ink, kao i dodatnu godinu HP-ova jamstva. Nakon šest mjeseci usluga Instant Ink počinje se naplaćivati, ali i tada donosi uštede na toneru do 50 posto.

U promociji cashback sudjeluju pisači HP LaserJet M110we/M140we uz 20 eura povrata, HP LaserJet Pro 4002dne/4002dwe uz 30 eura povrata, HP LaserJet M209dwe uz 40 eura povrata, HP LaserJet MFP M234dwe/M234sdne/ M234sdwe uz 40 eura povrata, HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe uz 50 eura povrata, HP LaserJet Pro 3002dwe uz 50 eura povrata i HP LaserJet Pro MFP 4102dwe/4102fdwe uz 50 eura povrata. Kupci povrat novca dobivaju na svoj bankovni račun.

– Cashback program je način na koji HP svojim kupcima zahvaljuje što su odabrali baš HP-ove proizvode. Ovoga puta HP nudi povrat do čak 50 eura. HP LaserJet pisači su već sami po sebi štedljivi, a uz povrat dijela novca, pola godine besplatng ispisa i godinu dana produženog jamstva, kupcima pružamo idealnu priliku za kupnju novog HP LaserJeta. Usto, nemojmo zaboraviti, radi se o vrhunskim pisačima – rekao je Primož Polajnar, generalni direktor HP-a za regiju Adriatic.

9 mjeseci besplatnog ispisa uz kupnju HP Envy pisača

Osim povrata novca pri kupnji pisača HP Laserjet, HP do kraja srpnja prilikom kupnje bilo kojeg pisača iz linije HP ENVY ili HP ENVY Inspire poklanja devet mjeseci besplatnog ispisa. Potrebno je samo aktivirati HP+ prilikom postavljanja pisača i registrirati se za devet besplatnih mjeseci usluge Instant Ink unutar sedam dana od instalacije i prvog pokretanja pisača. Uz besplatan ispis, kupci na poklon dobivaju i dodatnu godinu HP-ova jamstva.

Veće uštede i veća dostupnost tinte i tonera

Usluga Instant Ink donosi bezbrižnost oko ispisa jer otkriva niske razine postojeće tinte ili tonera u pisaču i automatski dostavlja nove ispisne uloške prije nego što ih ponestane. Usluga Instant Ink je inovativna i fleksibilna, a korisnici mogu birati između različitih mjesečnih planova čija se fiksna cijena temelji na broju ispisanih stranica. Cijene planova kreću od 0,99 eura mjesečno, uz uštede do 70 %2 na vrhunskim HP-ovim originalnim tintnim ili tonerskim ispisnim ulošcima. Korisnici mogu u bilo kojem trenutku prilagoditi ili otkazati plan, bez ugovora, godišnje naknade ili obveze, te prenijeti neiskorištene stranice iz jednog mjeseca u drugi.

HP Smart i HP+

HP+ jedan je od najpametnijih ispisnih sustava na svijetu, namijenjen kućnim korisnicima i malim poduzećima. Uz HP+ korisnicima je na raspolaganju besplatan ispis u probnom razdoblju od šest mjeseci za uslugu Instant Ink, a uz pomoć aplikacije HP Smart App mogu jednostavno upravljati pretplatom. U praktičnom korištenju pisača mogućnost upravljanja putem mobilnog telefona važan je element, a uz HP Smart App svaki korisnik ima punu kontrolu nad ispisom. Za više informacija posjetite web stranicu.

Održivost za naš planet

Osim praktičnosti, usluga Instant Ink korisnicima omogućuje održiv životni stil. HP nudi mogućnosti recikliranja uključujući unaprijed plaćenu poštarinu za recikliranje i dostavu ispisnih uložaka. U okviru inicijative Planet Partners HP je do danas reciklirao više od 875 milijuna tintnih i tonerskih ispisnih uložaka, dok 80 posto novih HP-ovih originalnih tintnih ispisnih uložaka te 100 posto novih HP-ovih originalnih tonerskih ispisnih uložaka sadrži do 45 posto ili više reciklirane plastike.

Za više informacija o HP Instant Ink usluzi i kompatibilnim verzijama hardvera posjetite web stranicu.