Zavirite u #ledoexperience zonu na Tomislavcu, kližite s Ledom Medom i uživajte u novim kombinacijama poznatih Ledovih okusa

Ledo na Advent u Zagrebu donosi jedinstvene i neponovljive doživljaje

Ledo je danas na zagrebačkom Tomislavcu predstavio svoju ponudu za ovogodišnje izdanje Adventa, koji će obogatiti novim, dosad neviđenim iskustvima. Tako su ovog četvrtka otvorena i vrata #ledoexperience zone, posebno uređenog kamiona tvornice Ledo u kojem posjetitelji mogu na vlastitoj koži iskusiti temperaturu od minus 22 Celzijeva stupnja. Upravo je to temperatura na kojoj se čuva vrhunska kvaliteta Ledovih proizvoda. Stoga i ovim iskustvom ‘minus režima‘ koji omogućava brzo zamrzavanje proizvoda, čime se čuvaju svježina i nutritivne vrijednosti namirnica, Ledo nastoji približiti svijet zamrznute hrane svojim potrošačima.

Svaki posjetitelj dašak Ledove ledene bajke može zamrznuti u vremenu u jedinstvenom fotokutku, a potom i besplatno uživati u sladoledu Ledo. Osim sladoleda, u suradnji s partnerom Bar 45, Ledo se pobrinuo da i omiljeni topli okusi njegovih proizvoda budu svim posjetiteljima nadohvat ruke. Nakon što na -22 zamrznete trenutak u vremenu, malošto prija bolje od tople krem juhe od graška. Između ostalog, u ponudi su i Ledo FITule – uštipci napravljeni s Ledovim povrćem, Taco pun okusa s Ledovim ribljim štapićima od 100% fileta, Fish&Chips te tradicionalne poslastice poput slatkih i slanih štrukli. Naravno, Ledo uvijek misli i na najmlađe potrošače, pa se pojedina jela mogu kupiti i u dječjoj porciji.

- Prva pomisao na Ledo obično su naši fantastični sladoledi, ali imamo toliko noviteta u segmentu zamrznute hrane da bi bila šteta da ih gosti Adventa ne probaju. Uz neke poznate favorite, predstavit ćemo i naše najnovije proizvode iz ponude ribe i povrća, pripremljene na nove i zanimljive načine, i vjerujem da će posjetitelji uživati u njima. Klizanje s Ledom Medom, posebno iskustvo ledenog ‘Ledo kamiona’ i raznovrsna gastroponuda recept su za odličan provod i nove uspomene. Zato pozivamo sve Zagrepčane i goste da potraže Ledo na Adventu”, poručila je Tatjana Petričušić, menadžerica komunikacija u Ledo plusu.

#ledoexperience zona za posjetitelje će biti otvorena u nedjelju, 3. prosinca, od 16 do 23 sata, a potom i svake subote tijekom Adventa u istom terminu.

Klizanje s Ledom Medom razveselit će najmlađe posjetitelje, a i one malo starije. Počinje u nedjelju, 3. prosinca, i nastavlja se subotama od 10 do 12 sati te od 18 do 20 sati sve do 6. siječnja.

Ledo adventska kućica otvorena je svaki dan od 10 do 23 sata, osim na Badnjak, kada joj je radno vrijeme od 10 do 17 sati, te na Staru godinu, kada radi od 10 do 2 sata poslije ponoći.