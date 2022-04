Zbog dioptrije ne nosite sunčane naočale, ne možete roniti i dan ne počinjete dok ne stavite leće? Vrijeme je za promjenu koja će vam olakšati život

Lasersko skidanje dioptrije je jednostavan i visokoučinkovit zahvat, a napraviti ga možete kod stručnjaka u Optical Expressu

Nakon dugih zimskih mjeseci, tmurnog i hladnog vremena, napokon ste dočekali proljeće, a s njim i sunce zbog kojeg jednostavno ne možete biti loše volje. Osim ako vas to sunce ne ometa, a vi, primjerice, zbog dioptrijskih naočala s kojima započinjete dan ne možete nositi sunčane naočale, ili pak planirate sportsku aktivnost u prirodi, ali ne želite vježbati s naočalama, a ni lećama jer se bojite da će vam negdje ispasti. S dolaskom ljeta, kupanje u bazenu ili moru vam predstavlja muku jer ne znate ni sami je li pametnije biti bez naočala i leća, ali onda i biti zakinut za predivne poglede i uživanje s prijateljima ili imati naočale / leće, ali zbog njih biti u nemogućnosti roniti i maksimalno uživati u svemu što vam ti predivni mjeseci nude.

Ovo je samo nekoliko primjera onog što se događa osobama koje imaju dioptriju, a koje upravo zbog kratkovidnosti ili dalekovidnosti moraju razmišljati o puno više segmenata prilikom planiranja aktivnosti nego netko tko nema problema s vidom. Osoba koje imaju problema s vidom sve je više na što u velikoj mjeri utječe današnji način života u kojem se previše koristi tehnologija – dane provodimo za kompjuterima i s mobitelima u rukama koje nerijetko ne ispuštamo ni kad idemo spavati. Zato ne čudi da sve mlađe osobe imaju sve više problema s vidom. Dobra vijest je da za to postoji vrlo jednostavno i učinkovito rješenje, bez obzira želite li samo uživati u životu ne razmišljajući o naočalama i lećama ili možda ne podnosite najbolje nošenje istih.

Riječ je o zahvatu laserskog ukidanja dioptrije koji može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, ovisno o stupnju potrebne korekcije. U svakom slučaju, nakon zahvata primijetit ćete poboljšanje vida, što je zaista izvrsno.

Vrlo često pitanje pacijenata kad je riječ o laserskom skidanju dioptrije jest koja je najveća dioptrija koja se može skinuti.koji je proglašen najdoktorom od strane pacijenata 2019., 2020. i 2021. godine kaže da to ovisi o nekoliko parametara, ali da je okvirni raspon od +6 do -12 dioptrija te do 8 cilindara najnovijom iDesign tehnologijom. Uz to, naglašava i da je većina ljudi koja ima dioptriju ujedno i kandidat za lasersko skidanje, a točno stanje će procijeniti liječnici uprilikom prvog pregleda kad se i dogovaraju svi daljnji detalji.

