Živi u kući Napoleona III. i predvodi kreativnu revoluciju – Rory Sutherland dolazi na Dane komunikacija!

Ako ste mislili da su kreativnost i strategija dva odvojena svijeta, razuvjerit će vas novo izdanje Dana komunikacija – i nesvakidašnje razmišljanje koje predvodi marketinšku transformaciju!

On je jedan od najoriginalnijih mislilaca u oglašivačkoj sferi, a i šire, autor TED predavanja s milijunskim pregledima te niza planetarno popularnih bestsellera. The Guardian ga je proglasio jednim od najfascinantnijih, najutjecajnijih, ekscentričnih i najduhovitijih ljudi u poslu, što poprilično dobro oslikava činjenica da živi u bivšoj kući Napoleona III. – ali ni više ni manje nego u potkrovlju! On je Rory Sutherland, globalni potpredsjednik Ogilvyja, jedne od najvećih i najuglednijih oglašivačkih agencija sa 131 uredom u 93 zemlje diljem svijeta i ovogodišnji predavač Dana komunikacija!

Moć uvjeravanja – s kreativnim zaokretom

Utemeljitelj Ogilvyjeva sofisticirana pristupa bihevioralnoj ekonomiji, Rory Sutherland umjetnik je uvjeravanja kojemu nema ravnog, a ovoga travnja svi će ga zaljubljenici u inovativno razmišljanje moći slušati na glavnoj pozornici festivala tržišnih komunikacija.

U vječnoj potrazi za neviđenim prilikama u ponašanju potrošača, govoreći o oglašavanju, uvjeravanju i prokušanim psihološkim tehnikama definiranja ljudskog ponašanja – Sutherland stoji u središtu kreativne revolucije kreirajući besprijekornu komunikaciju koja briše granicu između oglašavanja i zabave.

Kako pročitati potrošače i transformirati marketinšku strategiju

Kako i zašto potrošači donose odluke? Kakve nam prilike pružaju informacije o ponašanjima potrošača? I, možda najvažnije, kako savladati bihevioralne prakse u kreativnoj industriji i izdvojiti se na prezasićenom tržištu? Odgovore ćemo saznati u predavanju naziva Make Advertising Great Again jednoga od najfascinantnijih i najutjecajnijih komunikacijskih stratega današnjice! S više od 30 godina iskustva u industriji i dragocjenih uvida koji stvaraju zavidne rezultate, Sutherlandovo predavanje je imperativ za sve koji se bave marketingom i oglašavanjem, ali i za one koji su u potrazi za novim načinima razmišljanja.

– Rory Sutherland je marketinški genij, intelektualna superzvijezda i vjerojatno najduhovitiji čovjek u svijetu oglašavanja. Njegov je pogled na svijet okrenut naopako, a humor i razmišljanja iznenađujući su i nepredvidivi. Sutherland je jedinstven, poučan, zabavan i nevjerojatno inspirativan – bolje da propustite ovogodišnje DK nego njegovo predavanje – poručio je Damir Ciglar, član Organizacijskoga odbora Dana komunikacija.

Svaki komunikator zna da komunikacijsku industriju voli jednako snažno koliko mu ona i (po)često ide na živce, a da ništa nije crno-bijelo, osim festivalskoga identiteta, na Danima komunikacija pokazat će šarolika komunikacijska zajednica koja već dugo diše s ovim netipičnim festivalom i godinama kreira njegovu posebnu energiju.

Nakon Edwarda Snowdena, koji će se sudionicima festivala pridružiti videolinkom na desetu obljetnicu od razotkrivanja sustava masovnog nadzora koji je šokirao svijet; evanđelista, vizionara i rock-zvijezde tehnološkoga svijeta Jamesa Whittakera; Munise Can, strateške stručnjakinje i direktorice Highsnobietya koja brendovima pomaže zacrtati put do sigurnog uspjeha; vodećeg kreativca dalekog Japana Toshihika Tanabea; vodećeg svjetskog autoriteta za sextech Bryony Cole te Main Monka najveće platforme za digitalnu produkciju na svijetu Victora Knaapa, uslijedit će najave brojnih drugih zanimljivih sudionika Dana komunikacija.

Prijave za sudjelovanje na jednom od najboljih svjetskih evenata prema dvostrukoj nominaciji britanskoga Association Excellence Awardsa moguće su na službenim stranicama festivala.