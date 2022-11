Ako želite jeftinije solare javni poziv je objavljen, podnošenje prijava počinje 15. studenog

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Sa zaprimanjem zahtjeva se kreće od 15. studenog.

Iz Fonda ističu kako su sustavi korištenja obnovljivih izvora energije odlična i okolišno prihvatljivija alternativa skupim energentima, a njihova primjena u obiteljskim kućama može osigurati energetsku neovisnost, povoljno djelovati na kućni budžet te na nacionalne ciljeve smanjenja korištenja fosilnih goriva. U svakom slučaju, uz nenormalni rast cijena struje i ostalih energenata, svakako treba obratiti pozornost na ovaj poziv Fonda za zaštitu okoliša s obzirom na to da je trenutno cijena električne energije na europskom tržištu trostruko viša nego 2017. godine kad je iznosila 50 eura po MWh, a nastavak ovog trenda mogao bi utjecati i na poskupljenje većine proizvoda.

Zbog toga, ulaganje u vlastitu proizvodnju struje putem solarnih elektrana jedan je od najboljih načina zaštite od rasta cijena struje u budućnosti. Pritom Hrvatska zbog geografskog položaja ima visoku prosječnu godišnju osunčanost i jedna je od zemalja s najvećim solarnim potencijalom.

Upravo se zbog toga u Hrvatskoj isplati investirati u solarne elektrane, osobito uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U okviru poziva moguće je dobiti sufinanciranje za instalaciju fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete. Za ovakve projekte, građanima je, ovisno o lokaciji, dostupno do 40 posto, do 60 posto ili do 80 posto prihvatljivih troškova. Preciznije, stanovnici na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka moći će dobiti subvenciju do 80 posto opravdanih troškova, na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka do 60 posto troškova, a do 40 posto na ostalim područjima Hrvatske.

Maksimalan iznos poticaja je do 128 tisuća kuna, a jedan od uvjeta za dodjelu je da kuća ima energetski razred C ili bolji u kontinentalnoj, odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

Poziv otvoren do kraja godine

Iako je poziv vrijedan 95 milijuna kuna otvoren danas, s obzirom da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva se kreće od 15. studenog. Poziv će biti otvoren do kraja godine, zaključno s 31. prosincem ove godine, a svi zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom.

Poziv je namijenjen prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište. Sukladno programima Vlade, definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Cilj poziva je potaknuti šire korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima a uz pomoć mjera koje se sufinanciraju, potrošnja energije u zgradama koje su jedan od najvećih potrošača, želi se svesti na minimum, da bi se zatim osigurala i njihova energetska neovisnost, uvažavajući potencijale različitih lokacija u korištenju obnovljivih izvora energije. S tim ciljem, Fond namjerava nastaviti sa sufinanciranjem energetske obnove i u 2023. godini.

Hrvoje Prpić, predsjednik nacionalne udruge za e-mobilnost Strujni krug navodi kako se koristeći solarni kalkulator partnerske tvrtke ENNA opskrba sami možete izračunati koliko ćete uštedjeti postavljanjem solarne elektrane na svoj krov. Također, podsjeća kako je za prijavu na navedeni natječaj potrebno unaprijed izraditi i glavni elektrotehnički projekt čija je cijena i do pet tisuća kuna, a članovi Strujnog kruga imaju značajne popuste za njihovi izradu.