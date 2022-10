AmCham: ESG je prečesto PR tema, više nego strateški prioritet tvrtki

Dok se svijet suočava s brojnim ozbiljnim izazovima - od klimatskih promjena do socijalnih nejednakosti - poslovni sektor ima odgovornost za provođenje promjena, ali i mogućnost da predvodi važne prilike koje mogu pomoći u oblikovanju budućeg prosperiteta za sve. To je dobra strategija za održivi rast i razvoj koja nije vođena samo stvaranjem profita, već također uključuje postizanje nulte neto emisije, dobru brigu o zaposlenicima i transparentnost u procesu donošenja odluka - sve elemente koji čine uspješno poduzeće koje će pomoći ljudima da dugoročno poboljšaju svoje živote.

U uvodnom izlaganju konferencije ‘Održivost poslovanja uz ESG načela‘, održanoj u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham), Mitja Pirc, direktor Kearneya, predstavio je rezultate istraživanja koje kaže da 2/3 globalnih Private Equity fondova kažu da su integrirali ESG u svoje investicijske strategije, no samo 8 posto njih potpisnici su UN-ovih načela odgovornog ulaganja. Prečesto je ESG više PR tema nego strateški prioritet tvrtki. Činjenice su jasne: kada se analiziraju globalne industrije, otkrije se da ulaganja u ESG donose do 100 posto premije u vrednovanju; u EU je 30 posto kupaca spremno platiti premiju za proizvode koji imaju pozitivan učinak na ESG, a više od 60 posto zaposlenika postavlja pitanje o održivom poslovanju tvrtke tijekom procesa zapošljavanja, navedeno je u priopćenju.

- Za RBA ESG je iznimno bitna tema. Kroz Sustainability odjel provodimo procese interne zelene tranzicije, a ESG je implementiran i u naše poslovanje kroz kreiranje proizvoda i usluga koje usmjeravaju novac u održive projekte. Možemo se pohvaliti da smo prva banka koja je izdala Sustainability obveznice kojima smo prikupili 200 milijuna eura, a kojima će se financirati zeleni i socijalni projekti hrvatskih poduzetnika - rekao je Ante Odak, član Uprave, Raiffeisen banka Hrvatska.

ESG kriteriji su instrument za održivo gospodarstvo

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je panel rasprava na kojoj su sudjelovali Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija; Ante Odak, član Uprave, Raiffeisen banka Hrvatska, Marija Pujo Tadić, predsjednica, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA); Amorella Horvat Topić, Manager, ESG Services, PwC Hrvatska i Ivan Franičević, predsjednik Uprave, Rasco, koji su raspravljali o prilagodbi poslovnog sektora na usvojeno zakonodavstvo, obvezama poduzeća u RH kao i budućem utjecaju na poslovne prakse.

- Europska unija je, kao i u mnogim temama do sada, pionir u tranziciji na klimatski neutralno, klimatski otporno, resursno učinkovito i pravedno gospodarstvo. Iako je riječ o dugoročnom projektu, upravo će održiv i uključiv financijski sustav, a time i gospodarstvo u cjelini, uz aktivnosti koje su usmjerene na okolišnu održivost biti ključni za ispunjavanje cilja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent - istaknula je Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija.

Marija Pujo Tadić, predsjednica, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA) je naglasila kako su klimatske promjene jedan su od najvećih izazova 21. stoljeća, a kako ćemo se nositi s njihovim posljedicama uvelike ovisi o tome kako ćemo pripremiti svoje gospodarstvo. Pariškim sporazumom utvrđeni su ciljevi smanjenja emisija CO2, te zacrtan prelazak na niskougljično - održivo gospodarstvo za cijeli svijet. Instrument za prelazak na održivo gospodarstvo su tzv. ESG kriteriji, a čije uvođenje postaje obvezujuće i za financijski i poslovni sektor. Integriranje ESG kriterija znači i ojačavanje kapaciteta država da se bore s posljedicama klimatskih promjena, a sveobuhvatna edukacija o ESG-u i na svim razinama unutar kompanije i financijskih institucija, je svakako jedna od njih, jer će doprinijeti transparentnom i etičnom poslovanju u najširem smislu te riječi i u svim segmentima društva.

- Održivo poslovanje, odnosno poslovanje koje u svoje strateško promišljanje uključuje i odgovornost prema zajednici nije novitet pa tako nas, stručnjake za održivo poslovanje, EU regulativa zapravo nije iznenadila, osim možda u svom opsegu. Možemo reći kako je ESG samo nov naziv sustavnog praćenja održivosti kompanija i transparentnog izvještavanja. ESG sistematizira i uspoređuje strategije održivosti i napredak kompanija u njihovoj implementaciji. Uvijek naglašavamo kompanijama kako je ESG odličan alat za sustavno praćenje i umanjivanje rizika, odnosno prepoznavanje prilika, a upravo pravom održivom strategijom te će prilike zaživjeti i osigurati financijsku dobit, bilo ulaskom na nova tržišta ili širenjem ponude prema postojećim kupcima/klijentima - naglasila je Amorella Horvat Topić, Manager, ESG Services, PwC Hrvatska.

Tržište zahtjeva ESG prakse

ESG se ponekad čini nedostižnom temom rezerviranom za velike kompanije. No sve više malih kompanija su primjer da to više nije slučaj. Ivan Franičević, predsjednik Uprave, Rasco, je istaknuo da se redovito susreću s pitanjima kupaca o ESG praksama. Da nisu sami odlučili staviti fokus na održivost, na to bi ih prije ili poslije natjeralo tržište.

Održivost nije pitanje samo za velike – kompanije svih veličina više nemaju izbora nego poslovati održivo, zaključio je Franičević.