Besplatni kalkulatori za izračun ugljičnog otiska

Gdje god se danas nađete ili što god pročitate, naići ćete na apel za smanjivanjem vlastitog ugljičnog otiska. Bilo da ste proizvodna kompanija ili pojedinac koji voli putovati. No kako smanjiti svoj otisak kada ne znate svoju početnu poziciju te proizvodite li ga uopće i u kojoj mjeri?

Tržište konzultanata zelene tranzicije i ESG izvještavanja je tek u nastajanju i njime je obuhvaćeno trenutno tek 80 velikih tvrtki. Međutim, no od 2024. nefinancijsko izvještavanje postaje obveza i za male i srednje te sve financijske institucije i kompanije i bit će ključan preduvjet za financiranje projekata.

U budućnosti će postajati sve više i više potražnje za ovim uslugama ali i za uslugama izrade Strategije održivosti, Zeleno-digitalne strategije ili Plana implementacije zelene transformacije. Velike konzultantske korporacije nude takve usluge za hrvatska poduzeća jer imaju stručnost i iskustvo iz sličnih projekata u najrazvijenijim državama svijeta gdje je teme zelene transformacije najvažnije tema u poslovnom svijetu. Primjerice, domaća konzultantska tvrtka Best Advisory, svoju je ekspertizu na području digitalne transformacije proširila i na područja zelene transformacije te lokalnim velikim, srednjim i malim hrvatskim tvrtkama pomaže u pripremnim i provedbenim aktivnostima zelene transformacije poslovanja, prilagođavajući standarde i prakse zelene transformacije lokalnom kontekstu i poslovnim specifičnostima pojedine tvrtke. Uz njih, u Hrvatskoj postoji niz udruga kao koje okupljaju stručnjake iz zelenih područja poput Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA) ili Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – HRPSOR, kao i niz individualnih konzultanata specijaliziranih za razna područje povezana sa zelenom transformacijom i ESG-om.

Što se tiče cijene naknade za izradu strategije zelene transformacije i plana njene provedbe, ona ovisi o nizu čimbenika povezanih s specifičnostima pojedine tvrtke, njenim sposobnostima i djelatnostima, ali i samom sektoru i industriji u kojoj se nalaze.

– Primjerice, cijena izrade Strategije zeleno-digitalne transformacije za uslužnu manju srednju tvrtku s 60-ak zaposlenika biti će između 70 i 190 tisuća kuna, dok za proizvodnu ili prerađivačku tvrtku takav izvještaj može biti puno skuplji i iznositi i nekoliko stotina tisuća kuna. Za velike tvrtke, a posebno obveznike izrade nefinancijskih izvještaja tj. ESG izvještaja, naknade za vanjske stručnjake kroz neku od konzultantskih kuća može iznositi i nekoliko stotina tisuća kuna i više. Posebno je to slučaj kod proizvodnih većih i srednjih tvrtki kod kojih su potrebna mjerenja jer to uključuje i za tu uslugu posebno certificiranih tvrtki – objašnjava konzultant Vedran Antoljak iz Best Advisoryja.

No danas na internetu postoje alati pomoću kojih tvrtke same mogu izračunati svoj ugljični otisak, a radi se o besplatnim kalkulatorima. Antoljak je istaknuo njih pet koje njegova tvrtka koristi u praksi:

1. Carbonfootprint

2. CarbonCloud

3. GreenFeet

4. Wren

5. Carbon Trust