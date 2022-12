Bjelovar je dobio novac za projekt korištenja geotermalne energije

Grad Bjelovar dobio je potporu financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za projekt korištenja geotermalne energije na području Velikog Korenova - Korenovo GT-1, za infrastrukturne radove na bušotini. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers sa Islanda te Termama Bjelovar, piše EnergetikaNet.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.468.743,62 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 1.300.000,00 €. Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine a za cilj ima povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Ciljevi će se ostvariti kroz izvođenje infrastrukturnih radova (građevinski, naftno-rudarski) na bušotini Korenovo GT-1 s ciljem eksploatacije geotermalne energije, s krajnjim planiranim kombiniranim korištenjem proizvedene energije (daljinsko grijanje i komercijalno korištenje).

Geotermalna energija dobivena iz bušotine koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak istaknuo kako je ovo revolucionarni projekt za Bjelovar.

- Imamo geotermalnu energiju i trebamo je znati iskoristiti. Iako još uvijek za sigurnošću ne znamo što ćemo naći i rizici postoje, isplati se. Ukoliko ovaj projekt uspije u potpunosti, on otvara novih 5 do 7 bušotina na području grada, s kapacitetom od 30 do 40 MW topline, što bi bilo dovoljno za grijanje cijelog dana. Na duži niz godina, ovaj rizik je beznačajan u odnosu na benefite koje dobivamo. Ovo je prvi projekt u Hrvatskoj u kojem javni novac ulazi u područje geotermalne energije s velikim doprinosom lokalnoj zajednici. Danas stvaramo budućnost i jednim malim projektom stvaramo veliku priču koja će imati veliki utjecaj na zelenu tranziciju cijele Hrvatske - napisao je Hrebak na svom Facebooku.