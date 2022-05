Bosch ulaže milijarde eura u klimatski neutralnu tehnologiju

Zbog učinkovite borbe protiv klimatskih promjena, tvrtka Bosch započinje poslovanje s komponentama za proizvodnju vodika elektrolizom. Namjeravaju uložiti gotovo 500 milijuna eura u to novo poslovno područje do kraja desetljeća, a polovicu tog iznosa do stavljanja na tržište koje je planirano za 2025. godinu.

– Imamo opsežnu osnovu za razvoj tehnologija utemeljenih na vodiku i želimo razvijati proizvodnju vodika u Europi – rekao je Stefan Hartung, predsjednik upravnog odbora Boscha te dodao da očekuju da će svjetsko tržište komponenti za elektrolizatore vrijediti otprilike 14 milijardi eura do 2030. godine.

Kako piše u priopćenju, Bosch dostavlja svežanj, odnosno središnji dio sustava za proizvodnju vodika elektrolizom, koji se kombinira s energetskom elektronikom, senzorima i upravljačkom jedinicom kako bi se izradio pametni modul. Očekuje se da će se svežnjevi za proizvodnju vodika početi proizvoditi već u 2025. godini.

Ulaganje u dizalice topline i električna vozila

U dosadašnjim nastojanjima borbe protiv klimatskih promjena, tvrtka je ostvarila trećinu uštede energije koju su odlučili ostvariti do kraja desetljeća, a od 2020. godine su ugljično neutralni na svojih 400 lokacija diljem svijeta. Kao što je istaknula je Filiz Albrecht, članica upravnog odbora i direktorica za industrijske odnose, tvrtka razvija klimatski neutralnu tehnologiju prije svega na lokacijama koje su prethodno proizvodile sustave izgaranja.

Uz to, programi prekvalifikacije i unutarnja platforma za zapošljavanje omogućili su čak 1400 zaposlenika koji rade s pogonskim sustavima da prijeđu na nove poslove u poljima poput softvera i elektromobilnosti.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora društva, Christian Fischer, odgovoran je za potrošačku robu i energetsku i graditeljsku tehnologiju, pa je tako naveo da prelazak na alternativno grijanje počinje s dizalicom topline, koja se u idealnoj situaciji napaja zelenom električnom energijom. Bosch će stoga uložiti dodatnih 300 milijuna eura u poslovanje povezano s dizalicama topline do sredine desetljeća.

Očekuju da će 30 posto pokretnih strojeva biti elektrificirano do 2030. godine. To će dovesti do dodatnog tržišnog obujma visokonaponskih sustava čija vrijednost iznosi 1,5 milijardi eura. Također, žele unaprijediti električna vozila svojom industrijskom tehnologijom.

– U projektnoj skupini s Volkswagenom radimo na osnivanju društva koje će opremati tvornice baterijskih ćelija u Europi – rekao je Rolf Najork, član upravnog odbora te je dodao da im je zajednički cilj biti vodeće društvo u sustavima za masovnu proizvodnju baterija po pitanju cijene i tehnologije.

Stručnjaci očekuju da će tehnologija proizvodnje baterijskih ćelija do 2030. godine dosegnuti tržišnu vrijednost od 50 milijardi eura. Član upravnog odbora i predsjednik poslovnog područja Rješenja za mobilnostrekao je da se tvrtka u budućnosti vidi kao glavni dobavljač električnih pogonskih sklopova na cestama.

Heyn je istaknuo da pametno upravljanje toplinom može samo po sebi povećati domet električne vožnje za 25 posto, a iz Boscha su u tu svrhu razvili predintegrirano rješenje, fleksibilnu toplinsku jedinicu s kojom izlaze na tržište za koje se očekuje da će dosegnuti vrijednost od 3,5 milijardi eura do kraja desetljeća.

Rast prihoda i prodaje

U poslovnoj godini 2021. tvrtka Bosch je povećala prihod od prodaje za 10,1 posto na 78,7 milijardi eura, a operativni rezultat narastao je više od pola i dosegnuo 3,2 milijarde eura.

U prvom tromjesečju ove godine prodaja Grupe Bosch narasla je za 5,2 posto.

– Dobro smo započeli 2022. godinu. Trenutačno očekujemo da ćemo premašiti prognoze rasta prodaje od šest posto u našem godišnjem izvještaju – rekao je član upravnog odbora društva Markus Forschner.