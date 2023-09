Digitalizacija i elektrifikacija mogu smanjiti emisije ugljika poslovnih zgrada do 70 posto

Obnova zgrada primjenom digitalnih rješenja najbolji je pristup dekarbonizaciji, pokazali su rezultati novog istraživanja Schneider Electrica. Zgrade čine oko 37 posto globalnih emisija ugljika, a prema procjenama otprilike polovica današnjih zgrada koristit će se i 2050. godine. Zbog toga se na razini cijelog tog sektora moraju hitno smanjiti operativne emisije ugljika kako bi zgrade postale energetski učinkovitije, navodi se u priopćenju.

Rezultati istraživanja pokazuju kako implementacija Schneider Electric digitalnih rješenja u zgradarstvu i upravljanje potrošnjom energije može smanjiti operativne emisije ugljika poslovnih zgrada za do 42 posto s povratom ulaganja u manje od tri godine. Također, zgrade će smanjiti operativne emisije ugljika za dodatnih 28 posto, odnosno ukupno će reducirati emisije do 70 posto ako se u potpunosti usmjere na električnu energiju i digitalna rješenja i to zamjenom grijanja s fosilnih izvora na električne alternative, te instalacijom mikromreža napajanih iz lokalnih obnovljivih izvora energije.

- Smanjenje operativnih emisija ključno je za dekarbonizaciju što većeg broja postojećih zgrada i postizanje neto-nultih emisija do 2050. godine. Ovo sveobuhvatno istraživanje potvrđuje kako je smanjenje emisija ugljika do 70 posto ostvarivo ukoliko postojeće zgrade transformiramo u energetski učinkovitu, potpuno elektrificiranu i digitaliziranu imovinu - rekao je Arthur Vašarević, generalni direktor za Hrvatsku, Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu u Schneider Electricu.

Istraživanje, provedeno u suradnji s konzultantskom tvrtkom WSP, temelji se na praćenju energetske učinkovitosti i razina emisije ugljika velikih poslovnih zgrada izgrađenih početkom 2000-ih u različitim klimatskim područjima SAD-a. Međutim, digitalni pristup obnovi zgrada primjenjiv je na sve vrste zgrada i klimatske uvjete te, stoga, predstavlja najučinkovitiju strategiju za dekarbonizaciju zgrada koja omogućava brze rezultate s manje emisija iz opsega 1.

Obnova zgrada implementacijom digitalnih tehnologija poboljšava i olakšava svakodnevne poslovne aktivnosti korisnika u zgradama, ali je važna i za samu dugoročnost i održivost. Naime, zgrade koje nisu dekarbonizirane mogu postati neupotrebljiva imovina koja gubi na vrijednosti te nije privlačna investitorima i stanarima.

Prelazak na zgrade s niskom razinom ugljika također otvara znatan potencijal za stvaranje novih radnih mjesta prema nedavnim istraživanjima Instituta za globalnu održivost Sveučilišta u Bostonu i Instituta za istraživanje održivosti Schneider Electrica.