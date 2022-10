Dok prosječna osoba smanjuje svoj ugljični otisak, bogate se za to ni ne pita

Mlažnjak Stevena Spielberga je u 2022. godini proizveo 4434 metričke tone ugljika što je prosječna vrijednost koju 3,5 Amerikanaca proizvedu za cijeloga života

Nije tajna da je putovanje avionom ekološki najmanje prihvatljiv način putovanja. Emisije Co2 po kilometru ili milji su ogromne, pogotovo ako se uspoređuju s recimo automobilima. Ipak, letjeti se mora, ali je u tom slučaju bolje letjeti putničkim letom, nego privatnim avionom jer se na taj način donekle ublaži utjecaj. Iako komercijalni letovi troši više goriva po satu, njima se može prevesti puno više putnika nego privatnim zrakoplovom i stoga proizvodi manje emisija po osobi. No, to i nije neka sreća jer kako kaže dr. Debbie Hopkins, stručnjakinja za dekarbonizaciju prometa sa Sveučilišta u Oxfordu, ‘tijekom polijetanja i slijetanja aviona troši se ogromna količina goriva, bez obzira na to koliko ljudi imate u avionu. Tako način prijevoza koji već zagađuje poput komercijalnih zrakoplova postaje još gori s privatnim zrakoplovima.

Privatni zrakoplovi su prava nevolja smatraju stručnjaci, jer takvi letovi imaju neizmjerna utjecaj na okoliš i najveći su krivci za emisije po putniku. Naravno, takvi letovi su iznimno popularni među čelnicima država, slavnim osobama i svima koji imaju love i koje se ne žele gurati u komercijalnim letovima, ili možda, ne smijemo ni pomisliti, putovati željeznicom, koja ima najmanji utjecaj na klimu i okoliš. Upravo svi nabrojeni često koriste privatne zrakoplove na jako kratkim relacijama što samo pogoršava cijelu situaciju.

Analiza Yarda

Sredinom ove godine marketinška agencija za održivi razvoj Yard sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu je napravila analizu podataka o privatnim letovima koristeći podatke popularnog Twitter računa @CelebJets koji prati letove slavnih osoba i koji dijeli javne i dostupne podatke o letovima poput relacije, potrošnje goriva, cijene goriva i ispuštanja Co2. Analiza je obuhvatila putovanja od početka 2022. do svibnja a analizirano je više od 1500 letova.

Uzimajući te podatke usporedili su ih s emisijama Co2 opće populacije i došli su do podatka da su slavne osobe (njih desetak) sa svojim privatnim zrakoplovima ispustile u prosjeku 3376,64 tona Co2 emisija u pet mjeseci 2022. godine što je 482,37 puta više od godišnjih emisija prosječne osobe. Analiza je također pokazala da je prosječno vrijeme letenja bilo samo 71,77 minuta s prosječno prijeđenih 66,92 milje po letu.

Zrakoplov Taylor Swift izvješće je identificiralo kao ‘najvećeg slavnog zagađivača CO2e ove godine dosad, ostvarivši 170 letova od siječnja s ukupnim emisijama od više od 8293 metričke tone. Zrakoplov povezan s boksačem Floydom Mayweatherom našao se na drugom mjestu, emitirajući oko 7.076 metričkih tona CO2, a jedno zabilježeno putovanje trajalo je samo 10 minuta. Od ostalih prijestupnika još su navedeni Kim Kardashian i Travis Scott. Neki od njih su naravno odmah reagirali kada je analiza objavljenja pravdajući se da njihove privatne zrakoplove koriste i drugi, tj. da ih iznajmljuju pa ne mogu samo oni biti odgovorni.

Paul Anastas, direktor Centra za zelenu kemiju i zeleni inženjering Sveučilišta Yale kaže kako treba tu jednu tonu emisija ugljika staviti u kontekst kako bi se vidjeli pravi razmjeri utjecaja.

- Jedna tona ugljika je jednaka tome kao da automobilom jednom prijeđete cijeli opseg zemlje – kaže Anastas.

Samo jedna dodatna metrička tona emisije ugljika može dovesti do gubitka tri četvorna metra arktičkog leda, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Science. Svjetska zaklada za prirodu objašnjava implikacije: nestajanje leda u našim polarnim regijama izravno je povezano s više rekordnih toplinskih valova, ekstremnim zimama, porastom razine mora koji ugrožava obalne zajednice, nestabilnošću hrane zbog promjene vremenskih obrazaca i poremećajem ekosustava.

Društvena cijena ugljika

‘Društvena cijena ugljika mehanizam je koji nam omogućuje da pokušamo shvatiti koliko nas svaka tona ugljika košta kao ljude i društvo‘, objašnjava Maya K. van Rossum, osnivačica organizacije Green Amendments for the Generations. Ti troškovi mogu proizaći iz javnozdravstvenih problema potaknutih emisijama, propadanja poljoprivrede i ekstremnih vremenskih nepogoda, kaže van Rossum i dodaje: ‘Prema znanstvenicima i stručnjacima pod Bidenovom administracijom, svaka 1 tona ugljika doslovno košta 51 dolar‘, objašnjava ona. To znači da smo ‘svi na udici‘ za više od 422.000 dolara samo zahvaljujući privatnom zrakoplovu Taylor Swift u 2022.

Licemjeri svuda oko nas

Mlažnjak Stevena Spielberga je u 2022. godini proizveo 4434 metričke tone ugljika što je prosječna vrijednost koju 3,5 Amerikanaca proizvede za cijeloga života. A kao se tu radi o 3,5 Amerikanaca, možete samo zamisliti koliko je potrebno, recimo ljudima iz Afrike da dođu do tih mjera.

Prethodni podaci su pokazali da je samo 15 posto populacije zaslužno za 70 posto letova svake godine, a podaci otkrivaju da je prosječna količina Co2 koju proizvedu slavne osobe, svojim privatnim zrakoplovima u 2022. do sada iznosila 3376,64 tona ‘po glavi‘. Da to stavimo u perspektivu, prosječna osoba godišnje emitira samo 7 tona Co2., a prosječni automobil godišnje ispusti oko 4,6 metričkih tona ugljičnog dioksida.

Direktor za digitalnu održivost Yarda, Chris Butterworth kaže kako je analiza pokazala kako se lako izgubiti u životima bogatih i slavnih ali da su oni, nažalost veliki dio problema s Co2 koji postoje u zrakoplovnoj industriji.

- Zrakoplovstvo je odgovorno za 2,4 posto Co2 proizvedenog od strane ljudi svake godine, a istraživanje pokazuje veliku razliku između superbogatih i ostalih u pogledu letova, putovanja, pa čak i općih emisija. Rješavanje klimatskih promjena jedan je od najhitnijih i najhitnijih izazova s kojima se suočavamo. Frustrirajuće je kada većina stanovništva daje sve od sebe da smanji svoj osobni otisak, bilo da se radi o odvajanju otpada, smanjenju potrošnje mesa, smanjenju digitalnog traga isključivanjem uređaja i slično, dok se neke druge ništa ne pita – kaže Butterworth.

Licemjerje je zapravo ono što zabrinjava. Mnoge poznate, slavne i bogate osobe ili političari često izražavaju zabrinutosti o klimi ili o ekološkom rasizmu a činjenica je da su oni izravno odgovorni za većinu tih emisija. Ipak, to ih ne sprječava da običnom puku ‘sole pamet‘ i govore kako bi se trebali ponašati, što bi trebali jesti i kako i s čim bi se trebali voziti. Sjetite se samo ovih svih podataka kada vam idući put netko kaže da je vaš dizelaš problem i da morate prijeći na električna vozila, što ja znam, do recimo 2035. godine.