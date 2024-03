EU dogovara zabranu jednokratne plastike za voće i povrće

Tijela Europske unije postigla su u ponedjeljak, 4. ožujka, privremeni dogovor o izradi novog zakona za smanjenje ambalažnog otpada, a koji bi u svojoj suštini trebao zabraniti plastiku za jednokratnu upotrebu za voće i povrće u supermarketima. Pregovarači iz Europskog parlamenta i Belgije, koja šestomjesečno predsjeda EU-om, dogovorili su se početkom tjedna o ciljevima smanjenja ambalaže za 5 posto do 2030. i 15 posto do 2040. te da bi se sva ambalaža trebala moći reciklirati do 2030.

U EU tvrde da je sporazum, koji će morati ratificirati Europski parlament i vlade EU, neophodan jer "iako su se stope recikliranja povećale u EU, količina otpada proizvedenog od ambalaže raste brže od količine reciklirane".

Naime, tijekom prošlog desetljeća količina ambalažnog otpada porasla je za gotovo 25 posto i očekuje se da će porasti za još 19 posto do 2030. ako se ništa ne poduzme. Za otpad od plastične ambalaže očekivano povećanje je 46 posto do 2030. godine. Inače, u Uniji je u 2021. godini proizvedeno 188,7 kilograma ambalažnog otpada po stanovniku što predstavlja povećanje od 10,8 kg po stanovniku nego 2020. godine.

EU je prije dvije godine predložio izmjenu pravila koja reguliraju ambalažni otpad, uglavnom zbog tih povećanja, djelomično potaknutih brzim porastom internetske kupovine i proliferacijom proizvoda ‘zgrabi i idi‘.