EU povećao cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. za 10 posto

Nova Uredba o raspodjeli tereta donosi smanjenje maksimalnih emisija stakleničkih plinova iz prometa, zgrada i poljoprivrede u državama članicama do 2030.

Europski je parlament s 486 glasova za, 132 protiv i 10 suzdržanih usvojio reviziju tzv. Uredbe o raspodjeli tereta. Uredbom je određeno obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa, grijanja zgrada, poljoprivrede, malih industrijskih postrojenja i gospodarenja otpadom u svim državama članicama. Njome se trenutačno regulira oko 60 posto svih emisija u EU-u.

Revidiranom Uredbom povećava se cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. s 30 posto na 40 posto u odnosu na razine iz 2005. Po prvi put sve države članice moraju smanjiti te emisije u rasponu od 10 posto do 50 posto. Ciljevi za svaku državu članicu do 2030. temelje se na BDP-u po stanovniku i troškovnoj učinkovitosti. Države članice također neće smjeti prekoračiti svoju godišnju emisijsku kvotu.

Fleksibilnost i transparentnost

Uredbom se uspostavlja ravnoteža između potrebe da države članice budu fleksibilne u postizanju svojih ciljeva, osiguravajući pritom pravednu i društveno pravičnu tranziciju te potrebe da se zatvore rupe u zakonima i tako postigne cilj smanjenja emisija na razini Unije. Stoga postoje ograničenja u broju emisijskih jedinica koje države članice mogu zadržati iz prijašnjih godina, posuditi iz nadolazećih i trgovati njima s drugim državama članicama.

Kako bi se promicala veća odgovornost država članica, Komisija će informacije o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini objavljivati u pristupačnijem obliku u skladu s uputama Parlamenta.

Ova Uredba je veliki korak naprijed u postizanju klimatskih ciljeva EU-a. Novim pravilima o nacionalnim smanjenjima emisija osigurava se da sve države članice daju svoj doprinos i da se popune postojeće rupe u zakonu. Time šaljemo snažnu poruku da Unija ozbiljno namjerava preuzeti ulogu globalnog predvodnika u provođenju konkurentskog i učinkovitog klimatskog programa – rekla je Jessica Polfjärd (EPP, Švedska)

Sljedeći koraci

Vijeće još treba formalno odobriti tekst, koji će zatim biti objavljen u Službenom listu Europske unije i 20 dana poslije stupiti na snagu.