Gradovi za očuvanje sigurnosti sve češće koriste dronove

Pod prijetnjom migracija, prometnih gužvi i manjka komunalnih redara, sigurnosni sustavi u gradovima neprestano se moraju osuvremenjivati

Iako u Hrvatskoj volimo kukati i prigovarati zbog mnogočega, jedna nas stvar u vezi s našom zemljom uvijek iznova ugodno iznenadi – visoka razina sigurnosti koju svakodnevno uživamo. Potvrđuje to i nedavni plasman Hrvatske na dvadeseto mjesto ljestvice 89 zemalja s najboljom kvalitetom života koju je objavila online platforma Numbeo. Iza toga visokog plasmana stoje mnogi faktori, od kojih je jedan od najsnažnijih svakako osjećaj sigurnosti.

Nevidljivi pomagači

U usporedbi s mnogim europskim državama Hrvatska ima nisku stopu kriminala i javni prostor u gradovima doživljavamo iznimno sigurnim, do te granice da katkad to uzimamo zdravo za gotovo. No ta se sigurnost, između ostaloga, oslanja na nama često nevidljive, ali itekako učinkovite tehnologije. Kombinacijom pametnih kamera koje prate promet i bilježe incidente, analitike koja službama pomaže brže reagirati, ali i sve češćeg nadzora iz zraka bespilotnim letjelicama (dronovima), gradovi već godinama potiho grade digitalnu zaštitnu infrastrukturu.